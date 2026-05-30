/RBI Warning Fake Notes: రూ. 500 నోట్లపై ఆర్బీఐ బిగ్ అలర్ట్.. కీలక విషయం వెల్లడించిన రిజర్వ్ బ్యాంక్..!!

RBI Warning Fake Notes: 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో దేశంలో రూ. 500 నోట్ల చలామణి 11.2 శాతం పెరిగి.. , కరెన్సీ వ్యవస్థలో అతిపెద్ద వాటాను నిలుపుకుంది. అయితే, ఈ డినామినేషన్లో నకిలీ నోట్ల కేసులు కూడా వేగంగా పెరిగాయి. ఈ సమాచారాన్ని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వార్షిక నివేదికలో వెల్లడించింది. శుక్రవారం విడుదల చేసిన నివేదిక ప్రకారం, ఏడాది క్రితం 6,34,458 లక్షలుగా ఉన్న రూ. 500 నోట్ల సంఖ్య, మార్చి 2026 చివరి నాటికి 7,05,482 లక్షలకు పెరిగింది. విలువ పరంగా చూస్తే, ఈ నోట్ల మొత్తం చలామణి గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ. 31.72 లక్షల కోట్లుగా ఉండగా, ఇప్పుడు అది రూ. 35.27 లక్షల కోట్లకు చేరుకుంది.
చలామణిలో ఉన్న మొత్తం కరెన్సీలో రూ. 500 నోట్ల వాటా అత్యధికంగా 41.2 శాతంగా ఉందని ఆర్బిఐ తెలిపింది. విలువ పరంగా చూస్తే, వాటి వాటా 86 శాతానికి పైగా ఉంది. అయితే, ఇదే కాలంలో గుర్తించిన నకిలీ రూ. 500 నోట్ల సంఖ్య 20 శాతానికి పైగా పెరిగింది. మొత్తమ్మీద, బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో గుర్తించిన నకిలీ నోట్ల సంఖ్య గత ఏడాది 217,396 నుండి 2025-26 నాటికి 5.7 శాతం పెరిగి 229,746కు చేరింది. వీటిలో, ₹500 నోట్ల సంఖ్య అత్యధికంగా 141,907కు చేరుకుంది.
నకిలీ కరెన్సీ కేసుల పెరుగుదల:
రూ. 20 నకిలీ నోట్లలో కూడా గణనీయమైన పెరుగుదల కనిపించగా, రూ. 100, రూ. 50, రూ. 200 నకిలీ నోట్లు తగ్గుముఖం పట్టాయని నివేదిక పేర్కొంది. రూ. 2,000 నోట్ల రద్దు కూడా ఈ డినామినేషన్లో నకిలీ నోట్లను గణనీయంగా తగ్గించింది. ఆర్బిఐ ప్రకారం, 2025-26లో చలామణిలో ఉన్న నోట్ల పరిమాణం 10.5 శాతం, విలువ 11.9 శాతం పెరిగాయి. ఇది ఆర్థిక వ్యవస్థలో నగదుకు ఉన్న బలమైన డిమాండ్ను ప్రతిబింబిస్తుంది.
ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో కూడా రూ. 2000 నోట్ల ఉపసంహరణ కొనసాగుతుంది:
2023 మేలో ప్రారంభమైన రూ. 2,000 నోట్ల ఉపసంహరణ ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో కూడా కొనసాగిందని నివేదిక పేర్కొంది. 2026 మార్చి నాటికి, ఈ డినామినేషన్లోని మొత్తం నోట్లలో 98.45 శాతం బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థకు తిరిగి వచ్చాయి. నాణేలలో కూడా పెరుగుదల కనిపించింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో, మొత్తం నాణేల సంఖ్య 4.5 శాతం, వాటి విలువ 11.4 శాతం పెరిగింది. మొత్తం నాణేలలో దాదాపు 80 శాతం వాటా ఒకటి, రెండు, ఐదు రూపాయల నాణేలదే.
గత ఏడాదితో పోలిస్తే 2025-26లో నోట్ల ముద్రణకు డిమాండ్ తక్కువగా ఉందని, దీని ఫలితంగా ముద్రణ వ్యయం గత ఏడాది రూ.6,379 కోట్ల నుండి రూ. 4,875 కోట్లకు తగ్గిందని ఆర్బిఐ తెలిపింది. అధిక విలువ గల నోట్ల ముద్రణకు డిమాండ్ తగ్గగా, చిన్న విలువ గల నోట్లకు పెరుగుతున్న అవసరాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ రూ. 10 నోట్ల ముద్రణ పెరిగింది. అంతేకాకుండా, పాడైన నోట్ల పారవేయడం కూడా సుమారు 28.6 శాతం తగ్గింది.
రియల్, ఫేక్ రూ. 500 నోట్లను ఎలా గుర్తించాలి?
ఆర్బిఐ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. అసలైన రూ. 500 నోట్లలో పలు సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఉంటాయి. అందులో
-మహాత్మాగాంధీ ఫొటో
-సెక్యూరిటీ థ్రెడ్
-రంగే మారే సిరా
-వాటర్ మార్క్
ఉబ్బుగా ఉండే ప్రింటింగ్ వంటి ప్రత్యేక ఫీచర్లు ఇందులో ఉంటాయి. నోటు కలర్, కాగితం క్వాలిటీ లేదా ప్రింటింగ్ లో ఏవైనా అనుమాస్పద మార్పులు కనిపించినట్లయితే వెంటనే జాగ్రత్త పడాలని ఆర్బిఐ సూచిస్తోంది.
