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రూ.2000 నోట్లపై ఆర్‌బీఐ కీలక ప్రకటన.. మీ దగ్గర ఇంకా ఆ నోట్లు ఉన్నాయా?.. వెంటనే ఈ పని చేయండి..!!

Reserve Bank of India: మీ దగ్గర ఇంకా రూ. 2,000 నోట్లు ఉన్నాయా? అయితే ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు.రూ. 2,000 నోట్లు ఇప్పటికీ చట్టబద్ధమైనవేనని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా  మరోసారి స్పష్టం చేసింది. అయితే.. వాటిని సాధారణ బ్యాంకు శాఖలలో మార్చుకోలేనందున, వాటిని ఎక్కడ మార్చుకోవచ్చు? వాటిని బ్యాంకు ఖాతాలో ఎలా జమ చేయవచ్చు? ఈ విషయాలపై ఆర్‌బిఐ కొత్త సమాచారాన్ని అందించింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 09, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 04:58 PM IST
రూ.2000 నోట్లపై ఆర్‌బీఐ కీలక ప్రకటన.. మీ దగ్గర ఇంకా ఆ నోట్లు ఉన్నాయా?.. వెంటనే ఈ పని చేయండి..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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