2000 rupee notes: చలామణిలో ఉన్న రూ.2,000 నోట్లలో సుమారు 98.47 శాతం ఉపసంహరించుకున్నట్లు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నివేదించింది. దాదాపు మూడేళ్ల క్రితం ఈ నోట్ల ఉపసంహరణను ప్రకటించిన ఆర్బిఐ, ఇటీవల ప్రస్తుత పరిస్థితిపై డేటాను విడుదల చేసింది.
కరెన్సీ నిర్వహణలో భాగంగా, 2023 మే 19న రూ.2,000 నోట్లను చలామణి నుండి ఉపసంహరిస్తున్నట్లు ఆర్బిఐ ప్రకటించిందన్నది గమనార్హం. ఆ సమయంలో, మొత్తం రూ.3.56 లక్షల కోట్ల విలువైన రూ.2,000 నోట్లు చలామణిలో ఉండేవి. తాజా డేటా ప్రకారం, ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 30 నాటికి, చలామణిలో ఉన్న నోట్ల విలువ కేవలం రూ.5,451 కోట్లకు తగ్గిపోయిందని ఆర్బిఐ పేర్కొంది.
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 19 ఆర్బిఐ జారీ కార్యాలయాల్లో రూ.2,000 నోట్ల మార్పిడి ఇప్పటికీ అందుబాటులో ఉంది. నోట్లను ఉపసంహరించుకున్నప్పటికీ, అవి చట్టబద్ధంగా చెల్లుబాటులో (లీగల్ టెండర్) ఉంటాయని ఆర్బిఐ మరోసారి స్పష్టం చేసింది. ప్రజల వద్ద ఉన్న నోట్లను ఆర్బిఐ కార్యాలయంలో జమ చేయవచ్చని లేదా ఇతర నోట్లతో మార్చుకోవచ్చని సూచించించింది.
మీ దగ్గర 2,000 రూపాయల నోట్లు ఉంటే ఏమి చేయాలి? మీ దగ్గర ఇంకా 2,000 రూపాయల నోట్లు ఉన్నట్లయితే, ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఈ నోట్లు ఇప్పటికీ చట్టబద్ధమైన చెలామణిలో ఉన్నాయి. అయితే, వాటిని సాధారణ బ్యాంకు శాఖలలో మార్చుకోలేరని గుర్తుంచుకోవడం ముఖ్యం. వాటిని తప్పనిసరిగా ఆర్బిఐ 19 జారీ కార్యాలయాలలో ఒకదానిలో మార్చుకోవాలి లేదా ఇండియా పోస్ట్ ద్వారా సంబంధిత ఆర్బిఐ కార్యాలయానికి పంపి బ్యాంకు ఖాతాలో జమ చేయాలి. అదనంగా, 2,000 రూపాయల నోట్లకు సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో ప్రచారంలో ఉన్న వదంతులు లేదా తప్పుడు ప్రచారాన్ని నమ్మవద్దని ఆర్బిఐ సలహా ఇచ్చింది.
ఈ నోట్ల గురించిన తాజా సమాచారం కోసం రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా జారీ చేసిన అధికారిక ప్రకటనలు, సోషల్ మీడియా పోస్టులు, వెబ్సైట్ వివరాలపై మాత్రమే ఆధారపడాలని ప్రజలకు సూచించింది. ఇది మీ 2,000 రూపాయల నోట్లను సక్రమంగా ఉపయోగించుకోవడానికి లేదా ఎటువంటి అపార్థం లేకుండా వాటిని బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థకు తిరిగి ఇవ్వడానికి మీకు సహాయపడుతుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి