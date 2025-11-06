Real Estate: కేవలం రూ. 20లక్షలకే సొంతింటి కలను నిజం చేసుకోండి.. హైదరాబాద్ లోని ఈ ప్రాంతంలో హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడుపోతున్న ఇండ్లు..!!

Real Estate: హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ రంగం ప్రస్తుతం దేశంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రాంతాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. ముఖ్యంగా నగరంలోని పశ్చిమ ప్రాంతాలు అయిన.. గచ్చిబౌలి, కోకాపేట, మాదాపూర్, హైటెక్ సిటీ, నార్సింగి, కొండాపూర్ వంటి ప్రాంతాల్లో ఐటీ కంపెనీలు విస్తరించడంతో భూముల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. ఈ ప్రాంతాల్లో అపార్ట్మెంట్ ప్లాట్లు కనీసం ఒక కోటి రూపాయల నుంచి ప్రారంభమవుతుండగా, విల్లాల ధరలు ఐదు కోట్ల నుంచి ఇరవై కోట్ల రూపాయల వరకు పెరిగిపోయాయి.
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సాధారణ మధ్యతరగతి కుటుంబం హైదరాబాద్లో సొంత ఇంటిని కలగా భావించడం కష్టమనిపిస్తుంది. కానీ, ఆ కలను నెరవేర్చుకోవడం అసాధ్యం కాదు. కేవలం 20 లక్షల రూపాయలకే హైదరాబాద్లో సొంత ఇంటి కల నిజం చేసుకోవచ్చు. పశ్చిమ హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ బూమ్లో ఉండగా, తూర్పు ప్రాంతాలు మాత్రం ఇంకా మధ్యతరగతి ప్రజలకు అందుబాటులోనే ఉన్నాయి. ఉప్పల్, ఎల్బీనగర్, కాప్రా, అల్వాల్ వంటి ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికీ ఇళ్ల ధరలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ సింగిల్ బెడ్రూమ్ అపార్ట్మెంట్లు కేవలం రూ. 20 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతాయి.
వీటి విస్తీర్ణం సాధారణంగా 500 నుండి 600 చదరపు అడుగుల వరకు ఉంటుంది. ఈ అపార్ట్మెంట్లు ఎక్కువగా పాత ప్రాజెక్టుల్లో కనిపిస్తాయి. ఎందుకంటే గతంలో డెవలపర్లు సింగిల్ బెడ్రూమ్ యూనిట్లను ఎక్కువగా నిర్మించేవారు. కానీ ప్రస్తుతం కొత్త ప్రాజెక్టుల్లో వీటి నిర్మాణం తగ్గిపోవడంతో, మార్కెట్లో ఇవి ఎక్కువగా రీసేల్ ఫ్లాట్ల రూపంలో లభ్యమవుతున్నాయి. తూర్పు హైదరాబాద్ ప్రస్తుతం రవాణా, మౌలిక సదుపాయాలు, మెట్రో కనెక్టివిటీ పరంగా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. మెట్రో లైన్ విస్తరణ, రింగ్ రోడ్ కనెక్టివిటీ, అలాగే ఐటీ కారిడార్కి సమీపంగా ఉండడం వలన ఈ ప్రాంతాలు భవిష్యత్తులో మంచి రాబడి ఇస్తాయని రియల్ ఎస్టేట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఇదే సమయంలో, ఇక్కడి జీవన వ్యయం పశ్చిమ హైదరాబాద్తో పోల్చితే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ఉద్యోగి వేతనంతోనే EMI లేదా అద్దె లాంటి ఖర్చులను సులభంగా నిర్వహించవచ్చు. హైదరాబాద్ నగరంలో ప్రైమ్ లొకేషన్లలో గృహ ధరలు కోట్ల రూపాయల స్థాయికి చేరుకున్నప్పటికీ, తూర్పు ప్రాంతాలు మాత్రం సాధారణ కుటుంబాల కలలను సాకారం చేసే అవకాశం ఇస్తున్నాయి. సరైన ప్రణాళికతో, సెకండ్ సేల్స్ మార్కెట్ను పరిశీలించి, సరైన స్థలాన్ని ఎంచుకుంటే కేవలం 20 లక్షల పెట్టుబడితో సొంత ఇంటిని కలవచ్చని రియల్ ఎస్టేట్ విశ్లేషకులు సూచిస్తున్నారు.
