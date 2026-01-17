English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Union Budget 2026:బడ్జెట్‌లో రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి GST ఉపశమనం లభిస్తుందా? డెవలపర్లు, గృహ కొనుగోలుదారుల డిమాండ్లు ఇవే..!!

Union Budget 2026:బడ్జెట్‌లో రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి GST ఉపశమనం లభిస్తుందా? డెవలపర్లు, గృహ కొనుగోలుదారుల డిమాండ్లు ఇవే..!!

Union Budget 2026: ఫిబ్రవరి 1వ తేదీన ప్రవేశపెట్టబోయే బడ్జెట్ పై తీవ్ర ఆసక్తి నెలకొంది. ముఖ్యంగా రియల్ ఎస్టేట్ రంగం భారీ ఆశలు పెట్టుకుంది. జీఎస్టీ నుంచి ఉపశమనం, సరసమైన గృహాల ధర పరిమితి పెంపు, నిర్మాణ వ్యయాల తగ్గింపు, మౌలిక సదుపాయాలపై పెట్టుబడులు కోరుతోంది. ఇవి అమలైతే గృహ యాజమాన్యం అందుబాటులోకి వచ్చి పెట్టుబడులు, ఉపాధి పెరుగుతాయని డెవలపర్లు ఆశిస్తున్నారు.  

Written by - Bhoomi | Last Updated : Jan 17, 2026, 03:12 PM IST

Union Budget 2026:బడ్జెట్‌లో రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి GST ఉపశమనం లభిస్తుందా? డెవలపర్లు, గృహ కొనుగోలుదారుల డిమాండ్లు ఇవే..!!

Union Budget 2026:  2026 కేంద్ర బడ్జెట్‌కు సమయం దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఆశలు మరింత పెరుగుతున్నాయి. నివాస, వాణిజ్య ప్రాజెక్టులతో పాటు టైర్–2, టైర్–3 నగరాల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని డెవలపర్లు కోరుతున్నారు. గృహ యాజమాన్యాన్ని సామాన్యులకు అందుబాటులోకి తేవాలంటే ఈ బడ్జెట్‌లో కీలక సంస్కరణలు అవసరమని పరిశ్రమ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.

ప్రస్తుతం రియల్ ఎస్టేట్ రంగంపై ఉన్న జీఎస్టీ భారమే గృహ ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణంగా మారిందని డెవలపర్లు చెబుతున్నారు. నివాస ప్రాజెక్టులపై 5 శాతం లేదా 12 శాతం జీఎస్టీ ఉండగా, రూ.45 లక్షల వరకు ఉన్న సరసమైన ఇళ్లకు మాత్రమే 1 శాతం జీఎస్టీ వర్తిస్తోంది. అయితే నగరాల్లో ఇళ్ల ధరలు భారీగా పెరిగిన నేపథ్యంలో, ఈ పరిమితి చాలా తక్కువగా మారిందని అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. ఫలితంగా సగటు ఆదాయం కలిగిన వ్యక్తికి సొంత ఇల్లు కలగానే మిగిలిపోతోందని వారు అంటున్నారు.

ఈ నేపథ్యంలో 2026 బడ్జెట్‌లో కొన్ని కీలక డిమాండ్లను పరిశ్రమ ప్రభుత్వం ముందుంచుతోంది. సరసమైన గృహాల ధర పరిమితిని రూ.80–90 లక్షల వరకు పెంచాలని, అలా చేస్తే మరిన్ని ఇళ్లు 1 శాతం జీఎస్టీ పరిధిలోకి వస్తాయని సూచిస్తున్నారు. అలాగే కొన్ని విభాగాల్లో జీఎస్టీ రేట్లను తగ్గించడం లేదా సరళమైన పన్ను విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాలని కోరుతున్నారు.

ఇదే సమయంలో నిర్మాణ వ్యయాన్ని తగ్గించేందుకు వర్క్స్ కాంట్రాక్టులపై ప్రస్తుతం ఉన్న 18 శాతం జీఎస్టీని 12 శాతం లేదా 5 శాతానికి తగ్గించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ప్రాజెక్టుల అనుమతులను వేగవంతం చేయడం, రోడ్లు, మెట్రో రైలు, విమానాశ్రయాలు వంటి మౌలిక సదుపాయాలపై ఎక్కువ పెట్టుబడి పెట్టడం కూడా కీలకమని అంటున్నారు.

ఈ సూచనలను ప్రభుత్వం పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి కొత్త ఊపు వస్తుందని, పెట్టుబడులు, ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయని డెవలపర్లు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఇల్లు కొనుగోలు చేసే అవకాశం పెరిగి, “అభివృద్ధి చెందిన భారత్” లక్ష్యానికి బడ్జెట్ 2026 బలమైన పునాది వేస్తుందని వారు నమ్ముతున్నారు.

