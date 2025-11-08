Real Estate: హైదరాబాద్ నుంచి కేవలం 25నిమిషాల్లో చేరుకునే ఈ ప్రాంతంలో డబుల్ బెడ్ రూం ఫ్లాట్ 35లక్షలే.. ఎక్కడో తెలుసా..??

Real Estate: తెలంగాణ రియల్ ఎస్టేట్ దేశంలోనే నెంబర్ వన్ ప్లేస్ లో నిలిచింది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ దూసుకుపోతోంది. దేశంలోని ఇన్వెస్టర్ల చూపంతా ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నగరంపైనే ఉంది. ఉన్నత కుటుంబాలతోపాటు మధ్యతరగతి కుటుంబాలు కూడా హైదరాబాద్ లో సొంతింటి కలను సాకారం చేసుకుంటాయి. లగ్జరీ విల్లాలతోపాటు డబుల్ బెడ్రూమ్స్, త్రిబుల్ బెడ్ రూమ్స్ తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉంటున్నాయి.
హైదరాబాద్కు కేవలం 25 నిమిషాల దూరంలో ఉన్న షాద్నగర్, తెలంగాణ రియల్ ఎస్టేట్లో వేగంగా ఎదుగుతున్న హాట్స్పాట్గా మారింది. రీజినల్ రింగ్ రోడ్, ఫార్మా సిటీ, మైక్రోసాఫ్ట్ డేటా సెంటర్, అమెజాన్ వేర్హౌస్ వంటి ప్రాజెక్టులు ఈ ప్రాంతానికి భారీ అవకాశాలను తెచ్చాయి. ప్రస్తుతం ఓపెన్ ప్లాట్లు రూ. 2,500 నుంచి రూ. 5,000 మధ్య ఉండగా, వచ్చే ఏడాదికి ధరలు 15–20శాతం పెరుగుతాయని రియల్ ఎస్టేట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. తక్కువ పెట్టుబడితో మంచి రిటర్న్స్ ఆశించే పెట్టుబడిదారులకు షాద్నగర్ గోల్డెన్ గేట్వే గా నిలుస్తోంది.
ఒకప్పుడు సాధారణ గ్రామీణ ప్రాంతంగా ఉన్న ఈ పట్టణం, ఇప్పుడు హైదరాబాద్ గోల్డెన్ గేట్వే గా పిలువబడుతోంది. ఈ పరిణామానికి ప్రధాన కారణం భారీ మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులు, పరిశ్రమల విస్తరణ, మరియు ఉద్యోగ అవకాశాల పెరుగుదల అని చెప్పాలి.
Also Read: Real Estate: హైదరాబాద్ నగరానికి తూర్పు ప్రాంతంలో కేవలం రూ. 25లక్షలకే సొంత ఇల్లు.. ఎక్కడో తెలిస్తే పరుగెత్తి కొనేస్తారు..!!
ఇక్కడ అభివృద్ధి దిశగా వేగంగా సాగుతున్న కీలక ప్రాజెక్టుల్లో రీజినల్ రింగ్ రోడ్ (RRR), ఫార్మా సిటీ, మైక్రోసాఫ్ట్ డేటా సెంటర్, అమెజాన్ వేర్హౌస్ ఉన్నాయి. రీజినల్ రింగ్ రోడ్ షాద్నగర్ సమీపంగా వెళ్లడంతో ఈ ప్రాంతం రవాణా, లాజిస్టిక్స్, రెసిడెన్షియల్ హబ్గా మారుతోంది. అదే సమయంలో, ఫార్మా సిటీలో డా.రెడ్డీస్, నాట్కో, ఎంఎస్ఎన్ ల్యాబ్స్ వంటి పెద్ద ఔషధ సంస్థలు తమ యూనిట్లను విస్తరించడం ద్వారా సుమారు 50,000 కొత్త ఉద్యోగాలు సృష్టించనున్నాయి.
మరొక ముఖ్యమైన అభివృద్ధి మైక్రోసాఫ్ట్ డేటా సెంటర్. ఇది ప్రారంభమైన తర్వాత, హైదరాబాద్, పరిసర ప్రాంతాల నుండి ఐటీ నిపుణులు షాద్నగర్ వైపు ఆకర్షితులవుతున్నారు. ఇదే రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్కు మరింత బలాన్ని ఇస్తోంది. అమెజాన్ వేర్హౌస్, లాజిస్టిక్స్ హబ్లు, పరిశ్రమల విస్తరణ ఈ ప్రాంతాన్ని పెట్టుబడిదారుల కోసం హాట్స్పాట్గా మార్చేశాయి.
Also Read: Real Estate: సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ నుంచి జస్ట్ 20కిలోమీటర్ల దూరంలోనే రూ. 40లక్షలకే 150గజాల ఓపెన్ ప్లాట్.. ఈ ఛాన్స్ అస్సలు మిస్ కోవద్దు..!!
ధరల విషయానికి వస్తే, ఇప్పటికీ షాద్నగర్లో ఆస్తులు చాలా అఫోర్డబుల్ రేంజ్లో ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం ఓపెన్ ప్లాట్లు ప్రతి చదరపు గజానికి రూ. 2,500 నుంచి రూ. 5,000 మధ్య లభిస్తున్నాయి. నిపుణుల అంచనా ప్రకారం, వచ్చే ఏడాది కల్లా ఈ ధరలు రూ. 4,000 నుంచి రూ. 7,000 వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది. అలాగే, ఇక్కడి విల్లాలు రూ. 80 లక్షల నుంచి రూ. 1.5 కోట్ల మధ్య, 2BHK ఫ్లాట్లు రూ. 35 లక్షల నుంచి రూ. 50 లక్షల మధ్య లభిస్తున్నాయి.
గత ఏడాదిలోనే షాద్నగర్ రియల్ ఎస్టేట్ 16శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది. 2025 నాటికి ధరలు కనీసం 15–20శాతం వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందని రియల్ ఎస్టేట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. హైదరాబాద్ వేగంగా విస్తరిస్తున్న కొద్దీ, షాద్నగర్ దిశగా పెట్టుబడిదారుల దృష్టి మరింతగా పడుతోంది. అందువల్ల, తక్కువ పెట్టుబడితో మంచి రిటర్న్ పొందాలనుకునే వారికి షాద్నగర్ ఇప్పుడు నిజమైన రియల్ ఎస్టేట్ గోల్డెన్ ఛాన్స్ అని చెప్పవచ్చు.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook