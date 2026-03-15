Real Estate: రూ. 60వేల పెట్టుబడి.. రూ. 25 కోట్ల సంపద..వైరల్ అవుతున్న ఆదిలాబాద్ భూమి కథ..!!

Written by - Bhoomi | Last Updated : Mar 15, 2026, 05:32 PM IST

Adilabad Real Sstate Story: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భూములు ధరలు భారీ ధరలు పలుకుతున్నాయి. హైదరాబాద్ చుట్టు పక్కల ప్రాంతాలతో పాటు జిల్లాల్లోనూ భూముల ధరలకు రెక్కలు వచ్చాయి. దాదాపు 10 నుంచి 20 ఏళ్ల క్రితం ఎకరం భూమి 1లక్ష రూపాయలు కూడా పలకలేదు. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితులు పూర్తిగా మారాయి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భూముల ధరలు ఆకాశన్నంటుతున్నాయి. హైదరాబాద్ చుట్టు పక్కల ప్రాంతాల్లో గజం భూమి కొందామంటే లక్షల్లో వెచ్చించాల్సి వస్తుంది. జిల్లాల్లోనూ దాదాపు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగుతుంది. అయితే తాజాగా ఆదిలాబాద్ కు సంబంధించిన ఒక వార్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. మూడు దశాబ్దాల క్రితం కొనుగోలు చేసిన భూమి ఇప్పుడు కోట్లాది రూపాయలు పలుకుతోంది. 

తెలంగాణలోని ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో దాదాపు  దాదాపు మూడు దశాబ్దాల క్రితం కొనుగోలు చేసిన భూమి ఇప్పుడు భారీ సంపదగా మారిన ఒక కథ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. చిన్న పెట్టుబడి ఎంత పెద్ద లాభాన్ని తెచ్చిపెడుతుందో చూపించే ఉదాహరణగా ఈ సంఘటనను నెటిజన్లు చర్చిస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఒక వ్యక్తి చేసిన పోస్టు ప్రకారం.. ఆయన అంకుల్ 1990లలో ఆదిలాబాద్ ప్రాంతంలో ఎకరాకు కేవలం రూ.15 వేల చొప్పున నాలుగు ఎకరాల భూమిని కొనుగోలు చేశారు. మొత్తం పెట్టుబడి కేవలం రూ.60 వేలు. ఆ సమయంలో ఆ ప్రాంతం అంతగా అభివృద్ధి చెందలేదు. కానీ కాలక్రమేణా పట్టణం విస్తరించడంతో పాటు వ్యాపార కార్యకలాపాలు పెరగడం వల్ల భూమి విలువలు భారీగా పెరిగాయి.

ఇటీవల ఆ భూమిలో రెండు ఎకరాలను ప్రముఖ రిటైల్ కంపెనీ DMart కొనుగోలు చేసినట్లు పోస్టులో పేర్కొన్నారు. ఈ రెండు ఎకరాల కోసం కంపెనీ సుమారు రూ.25 కోట్ల ధర ఆఫర్ చేసి కొనుగోలు చేసిందని తెలిపారు. ఒకప్పుడు కేవలం వేల రూపాయలతో కొనుగోలు చేసిన భూమి ఇప్పుడు కోట్ల రూపాయల విలువను సంతరించుకోవడం చాలా మందిని ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది.

ఈ డీల్ ద్వారా వచ్చిన మొత్తాన్ని కుటుంబ సభ్యులు బ్యాంకులో ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్‌గా పెట్టినట్లు కూడా ఆ పోస్టులో వివరించారు. ప్రస్తుతం ఆ డిపాజిట్‌పై నెలకు సుమారు రూ.14.5 లక్షల వడ్డీ వస్తోందని పేర్కొన్నారు. అంటే ఒకప్పుడు రూ.60 వేల పెట్టుబడిగా ప్రారంభమైన కథ ఇప్పుడు ప్రతి నెల లక్షల్లో ఆదాయం తెచ్చిపెడుతున్నదన్నమాట. 

ఈ కథ సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ కావడంతో చాలా మంది దీనిపై స్పందిస్తున్నారు. రియల్ ఎస్టేట్‌లో దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి ఎంత లాభదాయకంగా మారవచ్చో ఇది స్పష్టంగా చూపిస్తున్న ఉదాహరణ అని కొందరు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. నగరాల అభివృద్ధి, కొత్త రోడ్లు, వ్యాపార కేంద్రాలు ఏర్పడటం వంటి కారణాలతో చిన్న పట్టణాల్లో కూడా భూమి ధరలు అమాంతం పెరుగుతున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.  సరైన సమయంలో సరైన ప్రదేశంలో పెట్టుబడి పెట్టడం ఎంత కీలకమో ఈ సంఘటన మరోసారి గుర్తు చేస్తోంది. ఒకప్పుడు చిన్న మొత్తంగా కనిపించిన పెట్టుబడి, కాలక్రమేణా కోట్ల రూపాయల సంపదగా మారడం నిజంగా ఆశ్చర్యకరమైన విషయమే అని నెటిజన్లు చెబుతున్నారు.

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Adilabad land investmentAdilabad real estate storyDMart land deal Adilabadland price growth Telanganareal estate investment success

