English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Realme 15x: 7000 mAh కెపాసిటీతో సూపర్ ఫోన్ వస్తుంది..లిమిటెడ్ ఎడిషన్!

Realme 15x Price Features: రియల్‌మీ తన మిడ్-రేంజ్ 15 సిరీస్‌లో కొత్తగా చేరిన రియల్‌మీ 15xని విడుదల చేసింది. 7000 mAh బ్యాటరీ కెపాసిటీతో విడుదలైన ఈ ఫోన్ ఆకర్షణీయమైన ధరతో విడుదలైంది. IP69 ప్రో రేటింగ్‌తో సహా అనేక ముఖ్యమైన ఫీచర్స్ కలిగి ఉన్నాయి. వాటి వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 2, 2025, 11:33 AM IST

Trending Photos

School Holidays: విద్యార్థులకు బంపర్‌ బొనాంజ.. అక్టోబర్‌ మొదటి వారం పూర్తిగా దసరా సెలవుల ప్రకటన..!
5
Dussehra holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు బంపర్‌ బొనాంజ.. అక్టోబర్‌ మొదటి వారం పూర్తిగా దసరా సెలవుల ప్రకటన..!
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం..గ్రాము బంగారం ధర కేవలం.. 6,350 మాత్రమే.. ఇప్పుడే కొనేయండి!
5
Gold Rate Today
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం..గ్రాము బంగారం ధర కేవలం.. 6,350 మాత్రమే.. ఇప్పుడే కొనేయండి!
Retirement Benefits: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. అలా రిటైరయ్యారో ఇలా అకౌంట్‌లోకి 
6
retirement benefits
Retirement Benefits: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. అలా రిటైరయ్యారో ఇలా అకౌంట్‌లోకి 
Happy Dussehra Wishes: మీ కుటుంబ సభ్యులు, మిత్రుల కోసం దసరా శుభాకాంక్షలు, HD ఫోటోలు..
5
Happy Dussehra 2025
Happy Dussehra Wishes: మీ కుటుంబ సభ్యులు, మిత్రుల కోసం దసరా శుభాకాంక్షలు, HD ఫోటోలు..
Realme 15x: 7000 mAh కెపాసిటీతో సూపర్ ఫోన్ వస్తుంది..లిమిటెడ్ ఎడిషన్!

Realme 15x Price Features: రియల్‌మీ తన మిడ్-రేంజ్ 15 సిరీస్‌లో కొత్తగా చేరిన రియల్‌మీ 15xని విడుదల చేసింది. 7000 mAh బ్యాటరీ కెపాసిటీతో విడుదలైన ఈ ఫోన్ ఆకర్షణీయమైన ధరతో విడుదలైంది. IP69 ప్రో రేటింగ్‌తో సహా అనేక ముఖ్యమైన ఫీచర్స్ కలిగి ఉన్నాయి. వాటి వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

IP69 ప్రో రేటింగ్ 
రియల్‌మీ 15x IP66, IP68, IP69 రేటింగ్‌లతో వస్తుంది. కంపెనీ దీనిని IP69 ప్రో రేటింగ్ అని పిలుస్తుంది. వాటర్ ప్రూఫ్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతో పాటు MIL-STD-810H సర్టిఫికేషన్ కూడా ఉంది.

7000 mAh బ్యాటరీ కెపాసిటీ 
రియల్ మీ 15ఎక్స్ ఫోన్ 7000 mAh బ్యాటరీ కెపాసిటీతో వస్తుంది. ఇది దీర్ఘకాలిక వినియోగాన్ని నిర్ధారిస్తుంది. బాక్స్‌లో 80W ఛార్జర్ ఉంది. కానీ ఇది 60W ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. రియల్ మీ 15x 6.5W రివర్స్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్‌కు కూడా సపోర్ట్ ఉంది. మరోక డివైజ్‌లను కూడా ఇది ఛార్జ్ చేసే సదుపాయం ఉంది. 

కెమెరా, డిస్‌ప్లే
రియల్ మీ 15x లో మూడు కెమెరాలు ఉన్నాయి. ప్రధాన కెమెరా 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ IMX852 సెన్సార్. మిగతా రెండు కెమెరాల గురించి కంపెనీ పెద్దగా సమాచారం ఇవ్వలేదు. ఫ్రంట్ కెమెరా 50-మెగాపిక్సెల్ ఓమ్నివిజన్ OV50D40 సెన్సార్, ఇది వైడ్-యాంగిల్ షాట్‌లను రికార్డు చేయగలదు. 

ఫోన్ వెనుక భాగంలో నోటిఫికేషన్‌ల కోసం ఉపయోగించే పల్స్ లైట్ కూడా ఉంది. కెమెరాలో AI ల్యాండ్‌స్కేప్, AI ఎరేజర్, AI అల్ట్రా క్లారిటీ 2.0, AI గ్లేర్ రిమూవర్, AI మోషన్ డెబ్లర్, AI ఇమేజ్ మ్యాటింగ్ వంటి AI ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

ఈ ఫోన్ 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో 6.8-అంగుళాల HD+ LCD డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. దీని గరిష్ట ప్రకాశం 1200 నిట్‌లు.. ఇది ప్రకాశవంతమైన సూర్యకాంతిలో కూడా చూసేందుకు సులభంగా ఉంటుంది. తడి లేదా జిడ్డుగల చేతులతో కూడా స్క్రీన్‌ను సౌకర్యవంతంగా ఉపయోగించవచ్చని కంపెనీ పేర్కొంది. ఈ ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఈ ఫోన్ 8.2mm మందం, 212 గ్రాముల బరువు కలిగి ఉంటుంది. 

రియల్‌మే 15x 
ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను భారతదేశంలో 6 GB RAM, 128 GB స్టోరేజ్ కలిగిన బేస్ వేరియంట్ ధర రూ. 16,999, రూ. 1,000 బ్యాంక్ ఆఫర్‌తో ధర రూ. 15,999కి లభించనుంది.

దీంతో పాటు 8 GB RAM, 128 GB స్టోరేజ్ కలిగిన మోడల్ ధర రూ. 17,999 ఉండగా.. 8 GB RAM, 256 GB స్టోరేజ్ కలిగిన టాప్-ఆఫ్-ది-లైన్ మోడల్ రూ. 19,999 ధరకి లభిస్తుంది. అన్ని వేరియంట్‌లపై కూడా రూ. 1,000 బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.

రియల్‌మే 15 ప్రో గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ లిమిటెడ్ ఎడిషన్
రియల్‌మే 15 ప్రో కోసం ప్రత్యేక పరిమిత ఎడిషన్‌ను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. ఇది గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ టీవీ షో ఆధారంగా రూపొందించబడింది. వార్నర్ బ్రదర్స్ డిస్కవరీ సహకారంతో కంపెనీ ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్‌ను రూపొందించింది. ఈ పరికరం అక్టోబర్ 8, 2025న ఉత్తర ఐర్లాండ్, UKలో జరిగే ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ప్రారంభిస్తారు.

Also Read: King Cobra: 20 అడుగుల భారీ సర్పం..మనిషిపైకి అమాంతం దూసుకువస్తే..?

Also Read: Vishal Drugs: హీరో విశాల్ బ్రహ్మ అరెస్టు..రూ.40 కోట్ల విలువైన డ్రగ్స్‌తో పట్టుబడ్డాడు!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Realme 15xRealme 15x price IndiaRealme 15x IP69 Pro ratingRealme 15x batteryRealme 15 Pro Game of Thrones edition

Trending News