Realme 15x: 7000 mAh కెపాసిటీతో సూపర్ ఫోన్ వస్తుంది..లిమిటెడ్ ఎడిషన్!

Realme 15x Price Features: రియల్మీ తన మిడ్-రేంజ్ 15 సిరీస్లో కొత్తగా చేరిన రియల్మీ 15xని విడుదల చేసింది. 7000 mAh బ్యాటరీ కెపాసిటీతో విడుదలైన ఈ ఫోన్ ఆకర్షణీయమైన ధరతో విడుదలైంది. IP69 ప్రో రేటింగ్తో సహా అనేక ముఖ్యమైన ఫీచర్స్ కలిగి ఉన్నాయి. వాటి వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
IP69 ప్రో రేటింగ్
రియల్మీ 15x IP66, IP68, IP69 రేటింగ్లతో వస్తుంది. కంపెనీ దీనిని IP69 ప్రో రేటింగ్ అని పిలుస్తుంది. వాటర్ ప్రూఫ్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతో పాటు MIL-STD-810H సర్టిఫికేషన్ కూడా ఉంది.
7000 mAh బ్యాటరీ కెపాసిటీ
రియల్ మీ 15ఎక్స్ ఫోన్ 7000 mAh బ్యాటరీ కెపాసిటీతో వస్తుంది. ఇది దీర్ఘకాలిక వినియోగాన్ని నిర్ధారిస్తుంది. బాక్స్లో 80W ఛార్జర్ ఉంది. కానీ ఇది 60W ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. రియల్ మీ 15x 6.5W రివర్స్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్కు కూడా సపోర్ట్ ఉంది. మరోక డివైజ్లను కూడా ఇది ఛార్జ్ చేసే సదుపాయం ఉంది.
కెమెరా, డిస్ప్లే
రియల్ మీ 15x లో మూడు కెమెరాలు ఉన్నాయి. ప్రధాన కెమెరా 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ IMX852 సెన్సార్. మిగతా రెండు కెమెరాల గురించి కంపెనీ పెద్దగా సమాచారం ఇవ్వలేదు. ఫ్రంట్ కెమెరా 50-మెగాపిక్సెల్ ఓమ్నివిజన్ OV50D40 సెన్సార్, ఇది వైడ్-యాంగిల్ షాట్లను రికార్డు చేయగలదు.
ఫోన్ వెనుక భాగంలో నోటిఫికేషన్ల కోసం ఉపయోగించే పల్స్ లైట్ కూడా ఉంది. కెమెరాలో AI ల్యాండ్స్కేప్, AI ఎరేజర్, AI అల్ట్రా క్లారిటీ 2.0, AI గ్లేర్ రిమూవర్, AI మోషన్ డెబ్లర్, AI ఇమేజ్ మ్యాటింగ్ వంటి AI ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
ఈ ఫోన్ 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.8-అంగుళాల HD+ LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. దీని గరిష్ట ప్రకాశం 1200 నిట్లు.. ఇది ప్రకాశవంతమైన సూర్యకాంతిలో కూడా చూసేందుకు సులభంగా ఉంటుంది. తడి లేదా జిడ్డుగల చేతులతో కూడా స్క్రీన్ను సౌకర్యవంతంగా ఉపయోగించవచ్చని కంపెనీ పేర్కొంది. ఈ ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఈ ఫోన్ 8.2mm మందం, 212 గ్రాముల బరువు కలిగి ఉంటుంది.
రియల్మే 15x
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను భారతదేశంలో 6 GB RAM, 128 GB స్టోరేజ్ కలిగిన బేస్ వేరియంట్ ధర రూ. 16,999, రూ. 1,000 బ్యాంక్ ఆఫర్తో ధర రూ. 15,999కి లభించనుంది.
దీంతో పాటు 8 GB RAM, 128 GB స్టోరేజ్ కలిగిన మోడల్ ధర రూ. 17,999 ఉండగా.. 8 GB RAM, 256 GB స్టోరేజ్ కలిగిన టాప్-ఆఫ్-ది-లైన్ మోడల్ రూ. 19,999 ధరకి లభిస్తుంది. అన్ని వేరియంట్లపై కూడా రూ. 1,000 బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
రియల్మే 15 ప్రో గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ లిమిటెడ్ ఎడిషన్
రియల్మే 15 ప్రో కోసం ప్రత్యేక పరిమిత ఎడిషన్ను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. ఇది గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ టీవీ షో ఆధారంగా రూపొందించబడింది. వార్నర్ బ్రదర్స్ డిస్కవరీ సహకారంతో కంపెనీ ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్ను రూపొందించింది. ఈ పరికరం అక్టోబర్ 8, 2025న ఉత్తర ఐర్లాండ్, UKలో జరిగే ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ప్రారంభిస్తారు.
