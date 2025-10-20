Realme Washing Machine Discount Offer: దీపావళికి కేవలం రూ.4,000కే వాషింగ్ మెషీన్ ఇంటికి తీసుకెళ్లొచ్చు. Realme Techlife 7 కిలోల వాషింగ్ మెషీన్ అన్ని ఆఫర్లతో ఫ్లిప్కార్ట్లో కేవలం రూ.4,410కే లభిస్తుంది. ఈ వాషింగ్ మెషీన్పై అందుబాటులో ఉన్న ఆఫర్లు, స్పెసిఫికేషన్ల గురించి పూర్తి సమాచారం ఇక్కడ ఉంది.
ఈ దీపావళికి మీరు తక్కువ ధరకే మంచి వాషింగ్ మెషీన్ కొనాలని చూస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకు సరైన సమయం. దీపావళి ఆఫర్లలో భాగంగా, Realme బ్రాండ్ వాషింగ్ మెషిన్ Flipkartలో భారీ తగ్గింపుతో లభిస్తుంది. దీనితో పాటు, దానిపై ప్రత్యేక ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. కేవలం 4,000 రూపాయలకే వాషింగ్ మెషీన్ను ఇంటికి తెచ్చుకోవచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రియల్మీ టెక్లైఫ్ 7 కిలోల సామర్థ్యం గల పూర్తి ఆటోమేటిక్ టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మెషీన్ భారీ తగ్గింపుతో లభిస్తుంది. ఇది మార్కెట్లో వివిధ వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. ఈ మోడల్ ఉన్న వాషింగ్ మెషీన్ చాలా సరసమైన ధరకు లభిస్తుంది.
ఈ వాషింగ్ మెషీన్ 5 స్టార్ ఎనర్జీ రేటింగ్తో అందుబాటులో ఉంది. ఇది గరిష్టంగా 700 rpm స్పిన్ వేగాన్ని కూడా కలిగి ఉంది. ఇది స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ టబ్ మెటీరియల్తో లభిస్తుంది. ఇది ఫాబ్రిక్ సేఫ్ వాష్, 10 వాష్ ప్రోగ్రామ్లు, డ్యూయల్ వాటర్ఫాల్ టెక్నాలజీ, మ్యాజిక్ ఫిల్టర్, ఫజ్జీ లాజిక్ వంటి కీలక లక్షణాలను కూడా కలిగి ఉంది.
ఈ కొత్త వాషింగ్ మెషీన్ పూర్తిగా ఆటోమేటిక్ టాప్ లోడింగ్ ఫంక్షన్తో వస్తుంది. దీని వాషింగ్ కెపాసిటీ 7 కిలోల వరకు ఉంటుంది. ఈ వాషింగ్ మెషీన్పై 2 సంవత్సరాలు, వాష్ మోటార్పై 5 సంవత్సరాల ప్రత్యేక వారంటీని కంపెనీ అందిస్తోంది.
మార్కెట్లో ఈ వాషింగ్ మెషీన్ ధర రూ.12,490 అయినప్పటికీ, ఫ్లిప్కార్ట్లో దీపావళి ఆఫర్లలో భాగంగా కొనుగోలుదారులు 44% ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు. దీనితో ఇది కేవలం రూ.6,990కే లభిస్తుంది. దీనితో పాటు, ప్రత్యేక బ్యాంక్ ఆఫర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఈ వాషింగ్ మెషీన్ పై బ్యాంకు ఆఫర్ల వివరాల్లోకి వెళితే, ఫ్లిప్కార్ట్, ఎస్బిఐ, యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులతో చెల్లించే వారికి రూ.1,250 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీనితో, మీరు దీన్ని కేవలం రూ.5,740 కు కొనుగోలు చేయవచ్చు. అదనంగా, ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ను ఉపయోగించే వారికి రూ.1,330 ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ ఉంది. దీనితో, మీరు ఈ వాషింగ్ మెషీన్ను రూ.4,410 కు పొందవచ్చు.
Also Read: Rain Alert: పండగపూట వెంటాడుతున్న వాయుగుండం..ఈ జిల్లాల్లో రెడ్ సైరెన్.. భారీ వర్షాలు జాగ్రత్త!
Also Read: Redmi 15 5G: 3 కెమెరాలు, 7000mAh బ్యాటరీతో కేవలం 679 రూపాయలకే స్మార్ట్ఫోన్..ఆఫర్ ఒక్కరోజు మాత్రమే!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook