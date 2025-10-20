English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Redmi 15 5G: 3 కెమెరాలు, 7000mAh బ్యాటరీతో కేవలం 679 రూపాయలకే స్మార్ట్‌ఫోన్..ఆఫర్ ఒక్కరోజు మాత్రమే!

Redmi 15 5G: 3 కెమెరాలు, 7000mAh బ్యాటరీతో కేవలం 679 రూపాయలకే స్మార్ట్‌ఫోన్..ఆఫర్ ఒక్కరోజు మాత్రమే!

Redmi 15 5G Price Features: Redmi ఇటీవల లాంచ్ చేసిన 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కేవలం ₹679 నుండి ప్రారంభమయ్యే EMIలతో ఇంటికి తీసుకురావచ్చు. Amazonలో జరుగుతున్న దీపావళి సేల్ సమయంలో ఈ ఫోన్ దాని లాంచ్ ధర కంటే వేల రూపాయల తక్కువ ధరకు అందుబాటులో ఉంటుంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 20, 2025, 07:52 AM IST

Redmi 15 5G: 3 కెమెరాలు, 7000mAh బ్యాటరీతో కేవలం 679 రూపాయలకే స్మార్ట్‌ఫోన్..ఆఫర్ ఒక్కరోజు మాత్రమే!

Redmi 15 5G Price Features: ఈ-కామర్స్ వెబ్‌సైట్ అమెజాన్‌లో దీపావళి ధమాకా సేల్‌లో 7000mAh బ్యాటరీతో ఇటీవల విడుదల చేసిన Redmi స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై భారీ డిస్కౌంట్లను అందిస్తోంది. ఈ ఫోన్ దాని లాంచ్ ధరపై రూ. 3,000 తగ్గింపుతో లభిస్తుంది. దీనితో పాటు ఫోన్ కొనుగోలుపై నో-కాస్ట్ EMIతో పాటు ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్‌లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ Redmi ఫోన్ EV-గ్రేడ్ బ్యాటరీతో వస్తుంది. ఇది సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనితో పాటు ఇది 50MP కెమెరా, 8GB RAM వంటి లక్షణాలను కూడా అందిస్తుంది.

Redmi 15 5Gపై ఆఫర్లు
ఈ రెడ్‌మీ ఫోన్ మూడు స్టోరేజ్ వేరియంట్‌లలో లాంచ్ చేశారు. 6 GB RAM + 128 GB స్టోరేజ్, 8 GB RAM + 128 GB స్టోరేజ్, 8 GB RAM + 256 GB స్టోరేజ్ వేరియంట్స్ ఉన్నాయి. దీని ప్రారంభ ధర ₹16,999. దీపావళి సేల్ సమయంలో, ఈ ఫోన్ ₹13,999 ప్రారంభ ధరకు లభిస్తుంది. మిగతా రెండు వేరియంట్లు వరుసగా ₹14,999, ₹15,999కు లభిస్తాయి.

ఇది మూడు రంగుల ఎంపికలలో లభిస్తుంది. శాండీ పర్పుల్, ఫ్రాస్ట్ వైట్, మిడ్‌నైట్ బ్లాక్. అదనంగా ఈ రెడ్‌మీ ఫోన్‌ను ₹679 నుండి ప్రారంభమయ్యే EMIలతో కొనుగోలు చేయవచ్చు. దీనిని రెడ్‌మీ అధికారిక స్టోర్‌తో పాటు అమెజాన్ నుండి కూడా కొనుగోలు చేయవచ్చు. 

Redmi 15 5G ఫీచర్లు
Redmi నుండి వచ్చిన ఈ బడ్జెట్ ఫోన్ 6.9-అంగుళాల పెద్ద FHD+ డిస్‌ప్లే‌తో వస్తుంది. ఈ డిస్‌ప్లే‌ 144Hz హై రిఫ్రెష్ రేట్, డాల్బీ విజన్ వంటి ఫీచర్లకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇది Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 5G ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఈ ఫోన్ 8 GB RAM, 256 GB వరకు ఇంటర్నెల్ స్టోరేజ్ తో వస్తుంది. 

Redmi 15 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ 33W USB టైప్-C ఛార్జింగ్‌తో 7000mAh బ్యాటరీతో పనిచేస్తుంది. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా హైపర్‌ఓఎస్‌పై నడుస్తుంది. ఈ ఫోన్ వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఇందులో 50MP ప్రైమరీ కెమెరా, సెకండరీ కెమెరా ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో రికార్డింగ్ కోసం 8MP కెమెరా ఉంది . అదనంగా, ఫోన్‌లో AI ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Diwali offerRedmi 15 5GRedmi 15 5G Price FeaturesRedmi 15 5G discountRedmi 15 5G price cut

