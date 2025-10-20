Redmi 15 5G Price Features: ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ అమెజాన్లో దీపావళి ధమాకా సేల్లో 7000mAh బ్యాటరీతో ఇటీవల విడుదల చేసిన Redmi స్మార్ట్ఫోన్పై భారీ డిస్కౌంట్లను అందిస్తోంది. ఈ ఫోన్ దాని లాంచ్ ధరపై రూ. 3,000 తగ్గింపుతో లభిస్తుంది. దీనితో పాటు ఫోన్ కొనుగోలుపై నో-కాస్ట్ EMIతో పాటు ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ Redmi ఫోన్ EV-గ్రేడ్ బ్యాటరీతో వస్తుంది. ఇది సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనితో పాటు ఇది 50MP కెమెరా, 8GB RAM వంటి లక్షణాలను కూడా అందిస్తుంది.
Redmi 15 5Gపై ఆఫర్లు
ఈ రెడ్మీ ఫోన్ మూడు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో లాంచ్ చేశారు. 6 GB RAM + 128 GB స్టోరేజ్, 8 GB RAM + 128 GB స్టోరేజ్, 8 GB RAM + 256 GB స్టోరేజ్ వేరియంట్స్ ఉన్నాయి. దీని ప్రారంభ ధర ₹16,999. దీపావళి సేల్ సమయంలో, ఈ ఫోన్ ₹13,999 ప్రారంభ ధరకు లభిస్తుంది. మిగతా రెండు వేరియంట్లు వరుసగా ₹14,999, ₹15,999కు లభిస్తాయి.
ఇది మూడు రంగుల ఎంపికలలో లభిస్తుంది. శాండీ పర్పుల్, ఫ్రాస్ట్ వైట్, మిడ్నైట్ బ్లాక్. అదనంగా ఈ రెడ్మీ ఫోన్ను ₹679 నుండి ప్రారంభమయ్యే EMIలతో కొనుగోలు చేయవచ్చు. దీనిని రెడ్మీ అధికారిక స్టోర్తో పాటు అమెజాన్ నుండి కూడా కొనుగోలు చేయవచ్చు.
Redmi 15 5G ఫీచర్లు
Redmi నుండి వచ్చిన ఈ బడ్జెట్ ఫోన్ 6.9-అంగుళాల పెద్ద FHD+ డిస్ప్లేతో వస్తుంది. ఈ డిస్ప్లే 144Hz హై రిఫ్రెష్ రేట్, డాల్బీ విజన్ వంటి ఫీచర్లకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇది Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 5G ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఈ ఫోన్ 8 GB RAM, 256 GB వరకు ఇంటర్నెల్ స్టోరేజ్ తో వస్తుంది.
Redmi 15 5G స్మార్ట్ఫోన్ 33W USB టైప్-C ఛార్జింగ్తో 7000mAh బ్యాటరీతో పనిచేస్తుంది. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా హైపర్ఓఎస్పై నడుస్తుంది. ఈ ఫోన్ వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఇందులో 50MP ప్రైమరీ కెమెరా, సెకండరీ కెమెరా ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో రికార్డింగ్ కోసం 8MP కెమెరా ఉంది . అదనంగా, ఫోన్లో AI ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
