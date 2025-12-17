Redmi K90 Ultra Price Features: ప్రముఖ చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ దిగ్గజ సంస్థ Redmi నుంచి మరో కొత్త స్మార్ట్ ఫోన్ రిలీజ్ కాబోతుంది. తన ఫ్లాగ్షిప్ సిరీస్లో ఆకర్షణీయమైన ఫీచర్స్ కలిగిన Redmi K90 Ultraను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. సాధారణ మొబైల్స్ కంటే భిన్నంగా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను రూపొందించారంటూ.. ఏకంగా 10,000 mAh జంబో బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి తీసుకురావడం విశేషంగా మారింది.
ఇటీవలే Redmi సంస్థ తన K90 సిరీస్లో భాగంగా Redmi K90, Redmi K90 Pro Max మోడళ్లను 7,100 mAh బ్యాటరీలతో మార్కెట్లోకి విడుదల చేయగా.. ఇప్పుడు దాని ఆల్ట్రా వేరియంట్ ఇప్పుడు రికార్డు సృష్టించబోతుంది.
Redmi K90 Ultra స్మార్ట్ఫోన్ ప్రధాన ఫీచర్లు
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రీమియం డిజైన్, టాప్-ఎండ్ స్పెసిఫికేషన్లతో రానుందని సమాచారం. లీకైన సమాచారం ప్రకారం దీని ఫీచర్లు ఇలా ఉండవచ్చని కొన్ని నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి. గేమింగ్ ప్రియుల కోసం ఇందులో అత్యంత శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 9500 చిప్సెట్ను అమర్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఇది మల్టీ-టాస్కింగ్, హై-ఎండ్ గేమింగ్కు అద్భుతమైన వేగాన్ని ఇస్తుందని చెబుతున్నారు.
బ్యాటరీ & ఛార్జింగ్
ఈ ఫోన్ ప్రధాన ఆకర్షణ దీని 10,000 mAh బ్యాటరీ సెటప్. దీనికి తోడు 100 W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, ఫుల్-స్పీడ్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంటుంది.
సినిమాటిక్ అనుభవం కోసం డాల్బీ విజన్ సపోర్ట్తో కూడిన హై-రిజల్యూషన్ డిస్ప్లేతో ఇది మార్కెట్లోకి రానుంది. రెడ్మీ కే90 అల్ట్రా బేస్ వేరియంట్ 16 GB RAMతో ప్రారంభం కానుండగా.. ఇది ఫోన్ పనితీరును మరింత మెరుగుపరుస్తుంది.
ఫోటోగ్రఫీ కోసం Redmi ఇందులో పవర్ఫుల్ కెమెరా సెటప్ను అందిస్తోంది. అందులో భాగంగా ప్రైమరీ కెమెరా 50 MP మెయిన్ సెన్సార్.. టెలిఫోటో కెమెరా 50 MP.. 8 MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరాతో చివరిగా 20 MP కెపాసిటీతో సెల్ఫీ కెమెరా ఇవ్వనున్నారు.
ఎప్పుడు మార్కెట్లోకి వస్తుంది?
గతంలో వచ్చిన Redmi K80 Ultra తరహాలోనే కొత్తగా రాబోతున్న Redmi K90 Ultra ఉన్నప్పటికీ.. బ్యాటరీ, ప్రాసెసర్ పరంగా కొన్ని భారీ మార్పులు జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను, ధరను కంపెనీ త్వరలోనే అధికారికంగా వెల్లడించనుంది. మునుపటి మోడళ్ల కంటే ఇది మరింత ప్రీమియంగా ఉండబోతోందని మార్కెట్ వర్గాల అంచనా.
