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Reliance AGM 2026: ఇన్వెస్టర్లకు గుడ్ న్యూస్.. jio మెగా IPOకు లైన్ క్లియర్.. అధికారికంగా ప్రకటించిన అంబానీ..!!

Reliance Jio IPO: ఇన్వెస్టర్లు ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూస్తోన్న జియో ఐపిఓ పై కీలక ప్రకటన వచ్చేసింది. ఈ ఐపీఓకు సంబంధించిన డ్రాఫ్ట్ పేపర్లను జియో ప్లాట్ ఫామ్స్ బోర్డు ఆమోదం తెలిపింది. ఈ విషయాన్ని రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అధినేత ముకేశ్ అంబానీ స్వయంగా వెల్లడించారు. ఈ ముసాయిదా పత్రాలను శుక్రవారమే సెబీకి సమర్పించినట్లు తెలిపారు.

Written ByBhoomi
Published: Jun 19, 2026, 07:13 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:13 PM IST
Reliance AGM 2026: ఇన్వెస్టర్లకు గుడ్ న్యూస్.. jio మెగా IPOకు లైన్ క్లియర్.. అధికారికంగా ప్రకటించిన అంబానీ..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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