/Reliance AGM 2026: ఇన్వెస్టర్లకు గుడ్ న్యూస్.. jio మెగా IPOకు లైన్ క్లియర్.. అధికారికంగా ప్రకటించిన అంబానీ..!!

Reliance Jio IPO: స్టాక్ మార్కెట్లో మరో సంచలనం నమోదు అవ్వబోతోంది. జియో ఐపీఓకు త్వరలోనే తెరవేనుంది. ఈ మేరకు జియో ఫ్లాట్ ఫామ్స్ బోర్డు తన డీఆర్ హెచ్ పీ ముసాయిదా పత్రాన్ని ఆమోదించింది. దీనిని సెబీకి అధికారికంగా సమర్పించారు. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశంలో చైర్మన్ ముఖేష్ అంబానీ మాట్లాడుతూ.. జియో లిస్టింగ్ ద్వారా భారతదేశం ప్రపంచ స్థాయి సాంకేతిక సామర్థ్యాలు, విలువ, పరిమాణంతో టెక్నాలజీ కంపెనీలను నిర్మించగలదని ప్రపంచానికి నిరూపిస్తుందని అన్నారు.
స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఫైలింగ్ ప్రకారం, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ అనుబంధ సంస్థ అయిన జియో ప్లాట్ఫామ్స్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్ల బోర్డు, జూన్ 19, 2026న జరిగిన తమ సమావేశంలో ప్రతిపాదిత ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ కోసం డ్రాఫ్ట్ రెడ్ హెర్రింగ్ ప్రాస్పెక్టస్ ను ఆమోదించింది. ఈ DRHPని సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (SEBI), BSE లిమిటెడ్ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (NSE)లో సమర్పించారు. ప్రతిపాదిత ఐపీఓ కింద, జియో ప్లాట్ఫామ్స్ ఒక్కో షేరుకు రూ. 10 ఫేస్ వ్యాల్యూతో 27 కోట్ల వరకు కొత్త ఈక్విటీ షేర్లను జారీ చేయనుంది. ఇది పూర్తిగా ఫ్రెష్ ఇష్యూ అవుతుంది. పెట్టుబడిదారుల డిమాండ్ను బట్టి, బుక్-బిల్డింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా జియో ప్లాట్ఫామ్స్ ఐపీఓ తుది ఇష్యూ ధరను నిర్ణయిస్తామని రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ బీఎస్ఈకి తెలియజేసింది. ఈ ప్రక్రియ సెబీ ఇష్యూ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అండ్ డిస్క్లోజర్ రిక్వైర్మెంట్స్ (ఐసిడిఆర్) రెగ్యులేషన్స్, 2018కి అనుగుణంగా ఉంటుంది.
జియో ప్లాట్ఫామ్స్ విలువ 130 బిలియన్ డాలర్ల నుంచి 180 బిలియన్ డాలర్ల మధ్య ఉండవచ్చని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఒకవేళ ఇది జరిగితే, ఇది భారత చరిత్రలోనే అతిపెద్ద ఐపీఓలలో ఒకటి కావచ్చు. కంపెనీ ఇంకా ఐపీఓ మొత్తం పరిమాణాన్ని వెల్లడించనప్పటికీ, అది సుమారు 4 బిలియన్ డాలర్లు ఉండవచ్చని మార్కెట్ ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. ఫైలింగ్ ప్రకారం, జియో ప్లాట్ఫామ్స్లో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్కు 66.43 శాతం వాటా ఉండగా, మిగిలిన 33.57 శాతంలో మెటా, గూగుల్ కలిసి 17.71 శాతం వాటాను కలిగి ఉన్నాయి.
కంపెనీ భవిష్యత్ వ్యూహంలో ఏఐ ఇకపై కీలక భాగం అవుతుందని రిలయన్స్ స్పష్టం చేసింది. రిలయన్స్ ఇంటెలిజెన్స్, ఏఐ ఆధారిత సేవలను వివిధ వ్యాపార విభాగాలలో అమలు చేయనున్నారు. వినియోగదారులకు పలు రకాల స్మార్ట్ సేవలను అందించే వ్యక్తిగత ఏఐ అసిస్టెంట్గా మైజియో యాప్ను అభివృద్ధి చేయనున్నట్లు ఆ కంపెనీ ప్రకటించింది. ఏఐని సామాన్య ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి, ఏఐ సేవలను 22 భారతీయ భాషల్లో అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే ప్రణాళికలను రిలయన్స్ పంచుకుంది.
జియో ఇప్పుడు శాటిలైట్ ఆధారిత కనెక్టివిటీ సేవల్లోకి కూడా విస్తరించనుంది, ఇది మారుమూల ప్రాంతాలకు ఇంటర్నెట్ను తీసుకురావడానికి సహాయపడుతుంది. మీడియా, డిజిటల్ కంటెంట్ రంగంలో ఏఐ వినియోగాన్ని పెంచే లక్ష్యంతో, జియోటెలిఫ్రేమ్, జియోస్టార్ జెన్ఏఐ మీడియా స్టూడియో వంటి కొత్త డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్లను కూడా ఈ ఏజీఎంలో ప్రారంభించారు. దేశీయ తయారీ రంగాన్ని బలోపేతం చేయడంపై దృష్టి సారిస్తూ, వస్త్ర, సరసమైన ధరల ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగాలలో తమ ఉనికిని విస్తరించుకోవడానికి రిలయన్స్ రిటైల్ ప్రణాళికలను ప్రకటించింది.
గుజరాత్లోని కచ్లో అభివృద్ధి చేస్తున్న పునరుత్పాదక ఇంధన కేంద్రం విషయంలోనూ, జామ్నగర్ గిగా కాంప్లెక్స్లో సౌర విద్యుత్ ఉత్పత్తిని పెంచడం విషయంలోనూ పురోగతి సాధించినట్లు కంపెనీ తెలిపింది. గ్రీన్ హైడ్రోజన్, గ్రీన్ అమ్మోనియా ప్రాజెక్టులపై కూడా పనులు కొనసాగుతున్నాయి.నీతా అంబానీ ముంబైలో 410 ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉన్న ఒక కొత్త ప్రైవేట్ విశ్వవిద్యాలయాన్ని మరియు ఒక ప్రధాన వైద్య నగర ప్రాజెక్టును ప్రకటించారు. ఈ వైద్య సదుపాయంలో ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాల కోసం 450కి పైగా పడకలను కూడా కేటాయించనున్నారు.
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