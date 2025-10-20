Reliance share price: దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లలో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ షేర్లు సోమవారం అదరగొట్టాయి. కంపెనీ ఇటీవల ప్రకటించిన త్రైమాసిక ఫలితాలతో పెట్టుబడిదారులు కొనుగోళ్లకు ఎగబడటంతో షేరు ధర భారీగా పెరిగింది. ఈ ఒక్కరోజే ట్రేడింగ్ లో ఇన్వెస్టర్ల సంపద ఏకంగా రూ. 66వేల కోట్ల మేర పెరిగింది.
గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో షేర్ ధర రూ. 1,416.80 వద్ద ముగిసింది. సోమవారం ఉదయం ట్రేడింగ్ ప్రారంభమైన వెంటనే సుమారు 2 శాతం లాభంతో రూ. 1,440 వద్ద ప్రారంభమై, ఇంట్రా-డేలో సుమారు 4 శాతం పెరుగుతూ రూ. 1,466.70 వద్ద గరిష్ఠ స్థాయిని చేరింది.
ఈ పెరుగుదలతో కంపెనీ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ కూడా భారీగా పెరిగింది. గత సెషన్లో రూ. 19.17 లక్షల కోట్ల వద్ద ఉన్న మార్కెట్ విలువ, ఒక్కరోజులోనే రూ. 19.83 లక్షల కోట్లకు చేరింది. అంటే, ఇన్వెస్టర్ల సంపద సుమారు రూ. 66,000 కోట్ల మేర ఒక్కరోజులో పెరిగింది. సాధారణంగా రోజువారీ కదలికలో ఒకటి, రెండు శాతం మాత్రమే మారే రిలయన్స్ షేరు, ఇంత పెద్ద లాభం సాధించడం చాలా కాలం తర్వాత చోటుచేసుకుంది.
ఈ అద్భుతమైన పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఇటీవల ప్రకటించిన ఆర్థిక ఫలితాలే అని చెప్పవచ్చు. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం జులై–సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో కంపెనీ అంచనాలను మించి రూ. 18,165 కోట్ల నికర లాభాన్ని నమోదు చేసింది. ఇది గత ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంతో పోలిస్తే దాదాపు 10 శాతం ఎక్కువ అని కంపెనీ పేర్కొంది. అలాగే, కంపెనీ మొత్తం ఆదాయం కూడా రూ. 2.83 లక్షల కోట్లకు చేరింది.
ఇలాంటి సానుకూల ఆర్థిక ఫలితాలు, పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసం, మార్కెట్ ఉత్సాహం కలిసి రిలయన్స్ షేర్లను భారీగా పెంచాయి. ఈ ప్రదర్శన నేరుగా ఇన్వెస్టర్ల సంపద పెరుగుదలలో కనిపించింది. ఒక్కరోజులో రూ. 66,000 కోట్ల విలువ క్రమంగా పెరగడం, షేర్ ధర క్షీణతలో కాకుండా, నిరంతర పెరుగుదల చూపించడం, మార్కెట్ లో పెట్టుబడిదారులకు ప్రత్యేక అవకాశాలను సృష్టించింది.
