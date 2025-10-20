English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Reliance Industries: ట్రాక్‎లోకి వచ్చిన అంబానీ.. దుమ్మురేపుతున్న రిలయన్స్ షేర్లు.. ఒక్కరోజే ఎంత పెరిగిందో తెలుసా?

Reliance Industries: ట్రాక్‎లోకి వచ్చిన అంబానీ.. దుమ్మురేపుతున్న రిలయన్స్ షేర్లు.. ఒక్కరోజే ఎంత పెరిగిందో తెలుసా?

Reliance share price: రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ షేరు స్టాక్ మార్కట్లో సోమవారం దుమ్మురేపింది.  ఇంట్రా-డేలో 4శాతం పెరుగుతూ రూ. 1,466.70 వద్ద గరిష్ఠ స్థాయిని తాకింది. కంపెనీ తాజా త్రైమాసిక ఫలితాలు అంచనాలను మించడంతో ఇన్వెస్టర్ల సంపద ఒక్కరోజులో రూ. 66,000 కోట్ల మేర పెరిగింది. మార్కెట్ క్యాప్ రూ. 19.83 లక్షల కోట్లకు చేరింది.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 20, 2025, 12:40 PM IST

Reliance Industries: ట్రాక్‎లోకి వచ్చిన అంబానీ.. దుమ్మురేపుతున్న రిలయన్స్ షేర్లు.. ఒక్కరోజే ఎంత పెరిగిందో తెలుసా?

Reliance share price: దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లలో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ షేర్లు సోమవారం అదరగొట్టాయి. కంపెనీ ఇటీవల ప్రకటించిన త్రైమాసిక ఫలితాలతో పెట్టుబడిదారులు కొనుగోళ్లకు ఎగబడటంతో షేరు ధర భారీగా పెరిగింది. ఈ ఒక్కరోజే ట్రేడింగ్ లో ఇన్వెస్టర్ల సంపద ఏకంగా రూ. 66వేల కోట్ల మేర పెరిగింది. 

గత ట్రేడింగ్ సెషన్‌లో షేర్ ధర రూ. 1,416.80 వద్ద ముగిసింది. సోమవారం ఉదయం ట్రేడింగ్ ప్రారంభమైన వెంటనే సుమారు 2 శాతం లాభంతో రూ. 1,440 వద్ద ప్రారంభమై, ఇంట్రా-డేలో సుమారు 4 శాతం పెరుగుతూ రూ. 1,466.70 వద్ద గరిష్ఠ స్థాయిని చేరింది.

ఈ పెరుగుదలతో కంపెనీ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ కూడా భారీగా పెరిగింది. గత సెషన్‌లో రూ. 19.17 లక్షల కోట్ల వద్ద ఉన్న మార్కెట్ విలువ, ఒక్కరోజులోనే రూ. 19.83 లక్షల కోట్లకు చేరింది. అంటే, ఇన్వెస్టర్ల సంపద సుమారు రూ. 66,000 కోట్ల మేర ఒక్కరోజులో పెరిగింది. సాధారణంగా రోజువారీ కదలికలో ఒకటి, రెండు శాతం మాత్రమే మారే రిలయన్స్ షేరు, ఇంత పెద్ద లాభం సాధించడం చాలా కాలం తర్వాత చోటుచేసుకుంది.

Also Read:  ICICI Bank Q2 2026 Results: Q2 రిజల్ట్స్ లో ICICI బ్యాంక్ అదుర్స్.. సోమవారం ట్రేడింగ్‎లో ఫోకస్‎లో బ్యాంక్ షేర్..!!

ఈ అద్భుతమైన పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఇటీవల ప్రకటించిన ఆర్థిక ఫలితాలే అని చెప్పవచ్చు. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం జులై–సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో కంపెనీ అంచనాలను మించి రూ. 18,165 కోట్ల నికర లాభాన్ని నమోదు చేసింది. ఇది గత ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంతో పోలిస్తే దాదాపు 10 శాతం ఎక్కువ అని కంపెనీ పేర్కొంది. అలాగే, కంపెనీ మొత్తం ఆదాయం కూడా రూ. 2.83 లక్షల కోట్లకు చేరింది.

ఇలాంటి సానుకూల ఆర్థిక ఫలితాలు, పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసం, మార్కెట్ ఉత్సాహం కలిసి రిలయన్స్ షేర్లను భారీగా పెంచాయి. ఈ ప్రదర్శన నేరుగా ఇన్వెస్టర్ల సంపద పెరుగుదలలో కనిపించింది. ఒక్కరోజులో రూ. 66,000 కోట్ల విలువ క్రమంగా పెరగడం, షేర్ ధర క్షీణతలో కాకుండా, నిరంతర పెరుగుదల చూపించడం, మార్కెట్ లో పెట్టుబడిదారులకు ప్రత్యేక అవకాశాలను సృష్టించింది.

Also Read: Gold Rate Today: అమెరికా అధ్యక్షుడి మాటతో భారీగా తగ్గుతున్న బంగారం ధరలు.. అక్టోబర్ 20వ తేదీ సోమవారం ధరలు ఎంత తగ్గాయంటే..!!  

 

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

