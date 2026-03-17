Renault Duster 2026 Price: నిరీక్షణ ముగిసింది! కొత్త ఫీచర్లతో దూసుకొచ్చిన రెనాల్ట్ డస్టర్...ధర ఎంతంటే..!!

Renault duster 2026 price in Hyderabad: రెనాల్డ్ డస్టర్ న్యూ జెనరేషన్ మోడల్ ను కంపెనీ మంగళవారం భారత మార్కెట్లోకి అధికారికంగా లాంచ్ చేసింది. ఇప్పటికే జనవరి 2026లో ఈ SUV గురించి సంకేతాలు ఇచ్చిన రెనాల్ట్ ఇప్పుడు పూర్తి వివరాలతో దీనిని వినియోగదారుల ముందుకు తీసుకొచ్చింది. మధ్య-పరిమాణ ఎస్ యూవీ విభాగంలోకి వచ్చే ఈ వాహనం, తన అప్డేటెడ్ డిజైన్, ఆధునిక టెక్నాలజీతో మార్కెట్లో ప్రత్యేకంగా నిలవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
కొత్త డస్టర్లో కంపెనీ పలు ఇంజిన్ ఎంపికలను అందించింది. దీని వల్ల వినియోగదారులు తమ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఎంపిక చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇందులో 1.8-లీటర్ పెట్రోల్ ఇ-టెక్ స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ ఇంజన్ ఉంది. దీనికి 1.4 kWh బ్యాటరీ సపోర్ట్ ఉండటం వల్ల ట్రాఫిక్ పరిస్థితుల్లో కొంత దూరం పూర్తిగా ఎలక్ట్రిక్ మోడ్లో ప్రయాణించగలదు. అదనంగా టర్బో TCe 160 ఇంజన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇది సుమారు 153 PS పవర్ , 280 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మూడవ ఎంపికగా టర్బో పెట్రోల్ ఇంజన్ను కూడా అందించారు. ఈ SUV మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్లతో లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఆఫ్-రోడ్ సామర్థ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని రూపొందించిన ఈ వాహనం కఠినమైన రోడ్లపై కూడా సులభంగా నడుస్తుంది.
డిజైన్,ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, కొత్త డస్టర్ మరింత ఆధునిక రూపాన్ని సంతరించుకుంది. ఇందులో LED హెడ్లైట్లు, డే టైమ్ రన్నింగ్ లైట్లు (DRLs), కనెక్టెడ్ టెయిల్ల్యాంప్స్ వంటి ఆకర్షణీయమైన ఎక్స్టీరియర్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. 212 మిల్లీమీటర్ల గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఉండటం వల్ల రఫ్ రోడ్లపై కూడా మంచి పనితీరు అందిస్తుంది. ఇంటీరియర్లో డ్యూయల్-టోన్ థీమ్, యాంబియంట్ లైటింగ్ , కార్బన్ ఫైబర్ ఫినిష్ వలన ప్రీమియం ఫీలింగ్ వస్తుంది.
ఇక ఫీచర్ల పరంగా ఈ SUVలో పనోరమిక్ సన్రూఫ్, 360-డిగ్రీ కెమెరా, వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, ఎలక్ట్రిక్ టెయిల్గేట్ వంటి సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. భద్రత విషయంలో కూడా కంపెనీ ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంది. ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్లు, లెవెల్-2 ADAS టెక్నాలజీ , 35కిపైగా సేఫ్టీ ఫీచర్లతో ఇది మరింత సురక్షితంగా మారింది.
Also Read: Toyota Innova Crysta: రూ.2లక్షల డౌన్పేమెంట్ చాలు.. టయోటా ఇన్నోవా క్రిస్టా కారుకు ప్రతీ నెల ఎంత EMI కట్టాలంటే..!!
ధర పరంగా చూస్తే, ఈ SUV ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర 10.29లక్షలు ఉంది. ఇప్పటికే ప్రీ-బుకింగ్లు కూడా ప్రారంభమయ్యాయి. మార్కెట్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇది Hyundai Creta, Kia Seltos, Honda Elevate మరియు Skoda Kushaq వంటి మోడళ్లతో నేరుగా పోటీపడనుంది. కొత్త రెనాల్ట్ డస్టర్ తన శక్తివంతమైన ఇంజిన్ ఎంపికలు, ఆధునిక ఫీచర్లు, ఆకర్షణీయమైన డిజైన్తో మధ్య-పరిమాణ SUV విభాగంలో గట్టి పోటీని ఇవ్వగలదని భావిస్తున్నారు.
Also Read: Yamaha R15 V4: మార్కెట్లోకి సూపర్ డూపర్ బైక్.. యమహా R15 ధర, మైలేజ్, ఇంజిన్, ఫీచర్ల వివరాలు తెలుసుకోండి..!!
