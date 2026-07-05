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Renault Kwid 2026: రూ.4.53 లక్షలకే సూపర్ గ్రేడ్ కారు..బడ్జెట్‌లో సూపర్ ఫీచర్స్ ఏంటో తెలుసా?

Renault Kwid 2026 Price: భారత కార్ల విపణిలోకి మరో సరికొత్త కారు వచ్చేసింది. కేవలం రూ.4.53 లక్షలకే రెనాల్ట్ క్విడ్ కారును తాజాగా మార్కెట్లోకి విడుదల చేశారు. ఈ సరికొత్త కారుకు సంబంధించిన ఫీచర్స్, స్టైలిష్ లుక్ వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 05, 2026, 07:21 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 07:21 AM IST
Renault Kwid 2026: రూ.4.53 లక్షలకే సూపర్ గ్రేడ్ కారు..బడ్జెట్‌లో సూపర్ ఫీచర్స్ ఏంటో తెలుసా?
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Renault Kwid 2026: రూ.4.53 లక్షలకే సూపర్ గ్రేడ్ కారు..బడ్జెట్‌లో సూపర్ ఫీచర్స్ ఏంటో తెలుసా?
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