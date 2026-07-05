Renault Kwid 2026 Price: భారతదేశంలోని బడ్జెట్ హ్యాచ్బ్యాక్ విభాగంలో తన స్థానాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకునేందుకు రెనాల్ట్ ఇండియా కొత్త 2026 రెనాల్ట్ క్విడ్ను విడుదల చేసింది. ఈ కారు ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.4.53 లక్షలు నుంచి అందుబాటులో ఉండడం విశేషం. ఇది కొత్త డిజైన్, అదనపు ఫీచర్లు, సవరించిన వేరియంట్లతో వస్తుంది.
కొత్త రెనాల్ట్ క్విడ్ను ఎవల్యూషన్, క్లైంబర్ అనే రెండు వేరియంట్లలో పరిచయం చేశారు. ఈ రెండు వేరియంట్లు 5-స్పీడ్ మాన్యువల్, 5-స్పీడ్ ఏఎమ్టి (ఆటోమేటెడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్) ఆప్షన్లతో అందుబాటులో ఉన్నాయి. కంపెనీ మునుపటి ఆథెంటిక్, టెక్నో వేరియంట్లను నిలిపివేసి, మోడల్ను సరళీకరించింది.
డిజైన్ పరంగా చూస్తే, కొత్త క్విడ్ బయట 3D రెనాల్ట్ లోగో, కొత్త డ్యూయల్-టోన్ వీల్ కవర్లు, టెయిల్గేట్పై కొత్త స్టైల్ "క్విడ్" బ్యాడ్జ్ను పొందుతుంది. ఇంటీరియర్లో కొత్త కైగర్-స్టైల్ స్టీరింగ్ వీల్, సవరించిన క్యాబిన్, ఆధునిక డిజైన్ ఉన్నాయి.
ఫీచర్ల పరంగా కూడా రెనాల్ట్ అనేక అప్గ్రేడ్లను చేసింది. ఈ కారులో 8-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, ఆపిల్ కార్ప్లే సపోర్ట్, సెమీ-డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, పవర్ విండోస్, మాన్యువల్ ఏసీ ఉన్నాయి. టాప్ క్లైంబర్ వేరియంట్లో భద్రతా ఫీచర్లుగా 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, రియర్ పార్కింగ్ కెమెరా, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (TPMS), హిల్ స్టార్ట్ అసిస్ట్ (AMT మోడళ్లలో), కీలెస్ ఎంట్రీ, EBDతో కూడిన ABS లభిస్తాయి.
ఇంజన్ విభాగంలో ఎలాంటి మార్పు లేదు. ఈ కారుకు మునుపటిలాగే అదే 1.0-లీటర్, 3-సిలిండర్ పెట్రోల్ ఇంజన్ను అమర్చారు. ఇది సుమారు 69 hp పవర్, 92.5 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. రోజువారీ నగర వినియోగానికి ఈ ఇంజన్ తగినంత పనితీరును అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. మాన్యువల్ వేరియంట్ల కోసం అదనపు ఖర్చుతో రెట్రోఫిట్ CNG కిట్ ఆప్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
ఈ కారులో 8-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో మరియు ఆపిల్ కార్ప్లే సపోర్ట్, సెమీ-డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, పవర్ విండోస్, మరియు మాన్యువల్ ఏసీ ఉన్నాయి.
దాని ధర, ఫీచర్ల దృష్ట్యా, కొత్త రెనాల్ట్ క్విడ్ మారుతి ఆల్టో కె10, మారుతి ఎస్-ప్రెస్సో, టాటా టియాగో వంటి బడ్జెట్ హ్యాచ్బ్యాక్లతో నేరుగా పోటీపడుతుంది. రెనాల్ట్ కొత్త డిజైన్, భద్రతా అప్గ్రేడ్లు, ఆకర్షణీయమైన ధరలతో మొదటిసారి కారు కొనుగోలు చేసేవారిని ఆకర్షించడంపై దృష్టి సారిస్తోంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook