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మండిపోతున్న ఇళ్ల అద్దెలు.. సింగిల్ బెడ్‌రూమ్ ఫ్లాట్‌కే లక్ష దాటిన రెంట్.. ఎక్కడో తెలుసా..?

Mumbai Real Estate: దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో ఇంట్ల అద్దెలు సామాన్యుల కాదు.. ఐటీ, హై ప్రొఫైల్ ప్రొఫెషనల్స్ కూడా బెదిరేలా చేస్తున్నాయి. లగ్జరీ ఇల్లు, డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఫ్లాట్ల మాట అటుంచితే.. కేవలం సింగిల్ బెడ్ రూమ్ ఫ్లాట్ రెంట్ ఏకంగా నెలకు రూ. 1లక్షల రూపాయల మార్క్ ను దాటేసింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 06, 2026, 09:12 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 09:12 AM IST
మండిపోతున్న ఇళ్ల అద్దెలు.. సింగిల్ బెడ్‌రూమ్ ఫ్లాట్‌కే లక్ష దాటిన రెంట్.. ఎక్కడో తెలుసా..?
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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