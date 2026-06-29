/Renuka Jagtiani Success Story: కన్నీళ్లు తూడ్చుకుని లక్షల కోట్ల సామ్రాజ్యానికి బాస్.. ఒకే ఒక దుకాణం నుండి 22 దేశాలకు వ్యాపారం..!!

Renuka Jagtiani Success Story: భారతదేశపు బిలియనీర్ వ్యాపారవేత్తల విజయం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతిధ్వనిస్తోంది. భారతీయులు దేశంలోనే కాకుండా విదేశాలలో కూడా ఉద్యోగాలు.. వ్యాపారాలలో గొప్ప విజయాన్ని, కీర్తిని ఖండాంతరాలకు చేర్చి భారతీయ గొప్పదనాన్ని చాటి చెబుతున్నారు. ఈ జాబితాలో సుందర్ పిచాయ్ నుండి జై చౌదరి వరకు ఎందరో ఉన్నారు. వారిలో ఒకరు రేణుకా జగ్టియాని. తన భర్త ఆకస్మిక మరణం తర్వాత ఆయన వ్యాపార బాధ్యతలు స్వీకరించిన మహిళా పారిశ్రామికవేత్త రేణుకా. రేణుకా జగ్టియాని ల్యాండ్మార్క్ గ్రూప్ చైర్వుమన్గా ఉన్నారు. ఫోర్బ్స్ అత్యంత ధనవంతుల 100 జాబితాలో రేణుకా జగ్టియాని 53వ స్థానంలో నిలిచారు. ల్యాండ్మార్క్ గ్రూప్ కార్యకలాపాలు దుబాయ్, మధ్యప్రాచ్యం, ఆఫ్రికా, ఆగ్నేయాసియాలో విస్తరించి ఉన్నాయి. రేణుకా జగ్టియాని దుబాయ్లో నివసిస్తున్నప్పటికీ భారత పౌరసత్వం కలిగి ఉన్నారు.
ల్యాండ్మార్క్ గ్రూప్ ఎలా ప్రారంభమైంది?
ల్యాండ్మార్క్ గ్రూప్ను 1973లో రేణుకా జగ్టియాని దివంగత భర్త మిక్కీ జగ్టియాని స్థాపించారు. ఆయన బహ్రెయిన్లో ఒకే దుకాణంతో ఈ గ్రూప్ను ప్రారంభించగా.. నేడు ఈ గ్రూప్ ఒకే దుకాణం నుండి ఒక సామ్రాజ్యంగా ఎదిగింది. రేణుక, విక్కీ జగ్టియానితో కలిసి, కంపెనీ కార్యకలాపాలకు నిరంతరం మద్దతునిస్తూ వచ్చారు. మే 2023లో విక్కీ జగ్టియాని మరణానంతరం.. ఈ విశాలమైన వ్యాపార సామ్రాజ్యం బాధ్యత రేణుకా జగ్టియానిపై పడింది.
రేణుకా జగ్తియాని 2023లో ల్యాండ్మార్క్ గ్రూప్ పగ్గాలు చేపట్టారు. కానీ ఆమె 1993లోనే ఈ కంపెనీలో చేరారు. మధ్యప్రాచ్యంలోని అతిపెద్ద ఫ్యాషన్ బ్రాండ్లలో ఒకటైన స్ప్లాష్ ను కూడా స్థాపించారు. 1999లో భారతదేశంలో ల్యాండ్మార్క్ గ్రూప్ వ్యాపారాన్ని స్థాపించడంలో కూడా ఆమె కీలక పాత్ర పోషించారు. ఫోర్బ్స్ ప్రకారం, రేణుకా జగ్టియాని ప్రస్తుత నికర ఆస్తి విలువ 5.6 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉంది.
53 సంవత్సరాల క్రితం బహ్రెయిన్లో ఒక చిన్న సంస్థగా ప్రారంభమైన ల్యాండ్మార్క్ గ్రూప్, భారతదేశంతో సహా 24 దేశాలకు విస్తరించింది. ఈ గ్రూప్కు వివిధ దేశాలలో 2,200కు పైగా స్టోర్లు ఉన్నాయి. భారతదేశంలోని ప్రముఖ బ్రాండ్లలో మాక్స్, హోమ్ సెంటర్, స్ప్లాష్, లైఫ్స్టైల్ మరియు బేబీషాప్ ఉన్నాయి.
భర్త అడుగుజాడల్లో నడిచి వ్యాపార నైపుణ్యాన్ని కాదు సేవాద్రుక్పథాన్ని సొంతం చేసుకున్న రేణుకా జగ్తియాని వ్యాపారంతోపాటు సేవా కార్యక్రమాలకు కూడా ఎంతో ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. ప్రపంచంలోని ఎన్నో కంపెనీలపై కోవిడ్ ప్రభావం పడినట్లుగానే.. ల్యాంక్ మార్క్ పై కూడా పడింది. రెండు నెలలుగా పైగా స్టోర్స్ మూసివేసి ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత మెల్లమెల్లగా కొత్తగైడ్ లెన్స్ తో తెరచుకున్నాయి. ఈ విపత్కరపరిస్థితుల్లోనూ రేణుకా గుండెనిబ్బరంతో వ్యాపారాన్ని కొత్త మార్గంలోకి తీసుకువచ్చింది. ఉద్యోగుల కోసమే కాదు కోవిడ్ బాధితుల కోసం తన ఫౌండేషన్ ద్వారా ఎన్నో రకాల సేవా కార్యక్రమాలను చేపట్టారు.
ఎలాంటి వ్యాపార అనుభవం లేని రేణుకా ల్యాండ్ మార్క్ గ్రూప్ లోకి అడుగుపెట్టింది. ఇది సాధ్యమా అనుకున్న వాళ్లు సందేహాల వద్దే నిలిచిపోతారు. కచ్చితంగా సాధ్యమే అనుకున్న వాళ్లు ముందుకు దూసుకుపోతారు. అందుకు నిదర్శనంగా రేణుకా జగ్తియాని నిలుస్తున్నారు.
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