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Renuka Jagtiani Success Story: కన్నీళ్లు తూడ్చుకుని లక్షల కోట్ల సామ్రాజ్యానికి బాస్.. ఒకే ఒక దుకాణం నుండి 22 దేశాలకు వ్యాపారం..!!

Renuka Jagtiani Success Story:  సంపన్న కుటుంబంలో జన్మించలేదు. కానీ ఒక్కో మెట్టు ఎక్కుతూ ప్రపంచ కుబేరుల సరసన నిలిచాడు మిక్కి జగ్తియాని. భర్త అడుగు జాడల్లో నడిచి వ్యాపార నైపుణ్యాన్ని సొంతం చేసుకున్న రేణుకా జగ్తియాని.. ల్యాండ్ మార్క్ కు తనదైన మార్క్ జోడించి.. ఆ వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని 22 దేశాలకు విస్తరించారు. భర్త మరణించిన తర్వాత ఆయన నిర్మించిన వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని చెక్కుచెదరకుండా నిలబెట్టడం అంత ఈజీ కాదు. కానీ రేణుకా ఎక్కడా తగ్గలేదు. వెనకడుగు వేయలేదు. గుండె నిబ్బరంతో తన వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరించారు. చిన్న వ్యాపారంగా మొదలైన ల్యాండ్ మార్క్ గల్ఫ్ కు కింగ్ ఆఫ్ రిటైల్ గా పేరు తెచ్చుకుంది. కన్నీళ్లను తూడ్చుకుంటూ లక్షల కోట్ల సామ్రాజ్యానికి బాస్ అయిన రేణుకా జగ్తియాని సక్సెస్ స్టోరీ తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 29, 2026, 07:06 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:06 PM IST
Renuka Jagtiani Success Story: కన్నీళ్లు తూడ్చుకుని లక్షల కోట్ల సామ్రాజ్యానికి బాస్.. ఒకే ఒక దుకాణం నుండి 22 దేశాలకు వ్యాపారం..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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