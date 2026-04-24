RBI: లోన్ తీసుకున్న వారికి ఊరట..వడ్డీ రేట్ల పెంపు ఉండదు.. యుద్ధం భయపెడుతున్నా వేళ ఆర్బీఐ కీలక సంకేతాలు..!!

Repo Rate Hike: సామాన్యులకు, మధ్యతరగతి ప్రజలకు ఆర్బిఐ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. లోన్ తీసుకున్న వారికి ఈ వార్త భారీ ఊరటనిచ్చేలా ఉంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్న తరుణంలో వడ్డీ రేట్లు మళ్లీ పెరుగతాయన్న భయం రుణగ్రహీతలకు ఆర్బిఐ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ సభ్యుడు రామ్ సింగ్ బిగ్ రిలీఫ్ ఇచ్చే సంకేతాలు జారీ చేశారు. భారత ఆర్థిక మూలాలు బలంగా ఉన్నాయని.. ప్రస్తుతానికి వడ్డీ రేట్లు పెంచే ఉద్దేశం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. కాగా గతేడాది ద్రవ్యోల్బణం ఆర్బీఐ లక్షిత పరిధిలోనే ఉన్న సమయంలో కేంద్ర బ్యాంకు కీలక రెపో రేట్లను భారీగా తగ్గించిన విషయం తెలిసిందే. కేవలం 10 నెలల వ్యవధిలోనే ఏకంగా 1.25 శాతం తగ్గించింది.
2025 ఫిబ్రవరి, ఏప్రిల్, జూన్, డిసెంబరు నెలల్లో విడతల వారీగా తగ్గించడంతో రెపో రేటు 6.50 శాతం నుండి 5.25 శాతానికి దిగొచ్చింది. దీనివల్ల బ్యాంకులు వడ్డీ రేట్లు తగ్గించి, సామాన్యులపై ఈఎంఐ భారాన్ని తగ్గించాయి. అయితే.. 2026 ప్రారంభం నుండి ద్రవ్యోల్బణం మళ్ళీ పెరుగుతుండటంతో, ఫిబ్రవరి, ఏప్రిల్ నెలల్లో జరిగిన సమీక్షల్లో ఆర్బీఐ రేట్లను 5.25 శాతం వద్దే యథాతథంగా కొనసాగించింది.
ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్-అమెరికా మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచ దేశాలను వణికిస్తున్నాయి. యుద్ధం కారణంగా ఇంధన సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడి.. చమురు ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. ఇది సహజంగానే నిత్యావసర వస్తువుల ధరల పెరుగుదలకు దారితీస్తుంది. ఇలాంటి తరుణంలో ద్రవ్యోల్బణాన్ని అదుపు చేసేందుకు ఆర్బీఐ మళ్ళీ వడ్డీ రేట్లు పెంచుతుందనే ప్రచారం జరిగింది.
అయితే, ఈ ప్రచారానికి రామ్ సింగ్ చెక్ పెట్టారు. పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావం, చమురు ధరల పెరుగుదల కేవలం తాత్కాలికమేనని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. సరఫరా వ్యవస్థలో తలెత్తిన ఆటంకాల వల్లే ధరలు పెరుగుతున్నాయని, ఇది ఆర్థిక వ్యవస్థకు శాశ్వత ముప్పు కాదని ఆయన విశ్లేషించారు. రామ్ సింగ్ మాటల ప్రకారం.. పెట్రోకెమికల్స్ సహా ఇతర ఉత్పత్తుల ధరలు భారీగా పెరిగి, కంపెనీలపై వేతనాల పెంపు కోసం ఒమ్మడి వచ్చే వరకు వడ్డీ రేట్లను పెంచాల్సిన అవసరం లేదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రస్తుతం ఆర్బీఐ పరిస్థితిని నిశితంగా గమనిస్తోందని, కానీ రెపో రేటును పెంచే ప్రతిపాదన ఏదీ ప్రస్తుతం పరిశీలనలో లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
చమురు దిగుమతులపై భారత్ ఎక్కువగా ఆధారపడినప్పటికీ, ప్రస్తుత సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొనే సామర్థ్యం మనకు ఉందని ఆయన భరోసా ఇచ్చారు. భారత్ వద్ద భారీ ఎత్తున చమురు శుద్ధి కేంద్రాలు, మిగులు విద్యుత్ ఉత్పత్తి ఉంది. ఒకవేళ చమురు ధరలు మరో 3 నుండి 6 నెలల పాటు గరిష్ట స్థాయిలోనే కొనసాగినా, ఆ భారాన్ని మోయగలిగే స్థాయిలో భారత్ వద్ద విదేశీ మారకపు నిల్వలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. యుద్ధం త్వరలోనే ముగుస్తుందని, ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలు మళ్ళీ గాడిలో పడతాయని రామ్ సింగ్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతానికి లోన్ వడ్డీ రేట్లు పెరిగే అవకాశం లేకపోవడం అనేది ఇల్లు, కారు లోన్లు తీసుకున్న సామాన్యులకు పెద్ద ఊరట అనే చెప్పాలి.
