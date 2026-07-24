/హెల్త్ కార్డులు, పీఆర్సీ కోసం రోడ్డెక్కిన పెన్షనర్లు..!!

Retired Employees Health Cards Telangana: రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల న్యాయమైన దీర్ఘకాలిక సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ వందలాది మంది పెన్షనర్లు ఖమ్మంలో రోడ్డుఎక్కారు. పెన్షనర్ల నుండి డబ్బులు వసూలు చేసి కూడా హెల్త్ కార్డులను విడుదల చేయడంలో తీవ్ర జాప్యం చేస్తూ .. పెన్షనర్లను మానసికంగా ఆర్థికంగా తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్న ప్రభుత్వ విధానాల పట్ల వారు తీవ్ర నిరసనను వ్యక్తం చేశారు. పే రివిజన్ కమిటీ రిపోర్టును వెంటనే ప్రకటించాలని, పెండింగ్ లో ఉన్న 6 డిఎలను విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. పెన్షనర్ల పట్ల ప్రభుత్వ మొండి వైఖరి నశించాలని నినాదాలు చేస్తూ హెల్త్ కార్డులు అమలులో జరుగుతున్న తీవ్ర జాప్యాన్ని నిరసించారు.
అధికారుల లోపం వల్లే జాప్యం: ఎమ్మెల్సీ పింగిలి శ్రీపాల్ రెడ్డి
భారీ ర్యాలీ అనంతరం ఖమ్మం రోటరీ నగర్ లోని రాజరాజేశ్వరి కళ్యాణ మండపంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు ఎం. సుబ్బయ్య అధ్యక్షతన జరిగిన సభలో ముఖ్యఅతిథిగా ఖమ్మం, నల్గొండ, వరంగల్ ఎమ్మెల్సీ పింగిలి శ్రీపాల్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగ పెన్షనర్ల ప్రయోజనాల సక్రమ విడుదలలో తీవ్ర జాప్యం జరుగుతుందన్నారు. కొందరు అధికారులు సరైన సమాచారాన్ని సక్రమమైన పద్ధతిలో ముఖ్యమంత్రి వివరించకపోవడం వల్ల జాప్యం జరుగుతున్నట్లు తన దృష్టికి వచ్చిందని శ్రీపాల్ రెడ్డి వివరించారు. హెల్త్ కార్డుల మంజూరీలో అనేక తప్పులు జరిగాయని, వాటిని సవరించడం కోసం ముఖ్యమంత్రితో మాట్లాడటం జరిగిందని తెలిపారు. సమగ్ర ప్రయోజనాలు కలిగించే హెల్త్ కార్డులను వారం రోజులలోగా విడుదల అయ్యే విధంగా కృషి చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు. అదేవిధంగా ఉద్యోగ పెన్షనర్ల పే రివిజన్ కమిషన్ రిపోర్టును ప్రకటించి అమలు కోసం తన వంతు కృషి చేస్తానని తెలిపారు. పెండింగ్లో ఉన్న డిఏలు విడుదల కోసం ఇప్పటికే సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో, అధికారులతోనూ చర్చించినట్లు తెలిపారు.
నెల రోజుల్లో తేలకపోతే 1.50 లక్షల మందితో ఆందోళన:
తాను కూడా పెన్షనర్ల సంఘ సభ్యుడిని అని.. వారి ఇబ్బందులు పరిష్కారంలో ముందుండి కొట్లాడుతానని హామీ ఇచ్చారు. రాష్ట్రంలోని 33 జిల్లాల్లో గల రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల సంఘం తన వెంటనే ఉందని, వారి న్యాయమైన సమస్యల పరిష్కారం కోసం అవసరమైతే ఆందోళనకు కూడా సిద్ధమవుతున్నట్లు వెల్లడించారు. వెంకటరెడ్డి మాట్లాడుతూ .. మొట్ట మొదటిసారిగా రాష్ట్ర రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పేరి ప్రభుత్వ రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల సంఘానికి హెల్త్ కార్డు ట్రస్ట్ బోర్డులో మన సంఘానికి ప్రాతినిధ్యం కల్పించినందుకు ముఖ్యమంత్రికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. 2024 మార్చి తర్వాత ఉద్యోగ విరమణ చేసిన వారి ప్రయోజనాలన్నీ విడుదల చేయడంలో తన వంతు కృషి చేశానని ఇంకా కొన్ని పెండింగ్లో ఉన్నాయని, వాటికోసం జేఏసీ ద్వారా ఇప్పటికే ప్రాతినిధ్యం చేసి సీఎంను స్వయంగా కలిసి వివరించానని తెలిపారు. ఒక నెల రోజుల్లో గా సమస్యలు పరిష్కరించకపోతే రాష్ట్రంలోని 33 జిల్లాలలోని 1,50,000 మంది మన సంఘా సభ్యులు ఆందోళనకు దిగుతామని తెలిపారు. అంతేకాదు ఖమ్మం జిల్లాలో సంఘ ఐక్యత కోసం కృషి చేస్తామని తెలిపారు.
జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి తాళ్లూరు వేణ మాట్లాడుతూ న్యాయస్థానం ఇచ్చిన ఆదేశాలన ప్రభుత్వం వెంటనే పాటించాలని, అదేవిధంగా ఖమ్మం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో గల వెల్నెస్ సెంటర్ ను ఆధునికరించాలని, పూర్తి కాలం డాక్టర్లు ఉండే విధంగా కలెక్టర్ చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. ఈ సమావేశంలో రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి దుబాకుల వెంకటేశ్వర్లు, అసోసియేట్ అధ్యక్షులు సీతారామయ్య, కొత్తగూడెం జిల్లా అధ్యక్షులు వె మహబూబాద్ జిల్లా అధ్యక్ష ప్రధాన కార్యదర్శుల మైస నాగయ్య, శ్యామ్ కుమార్, ఖమ్మం జిల్లా నాయకులు ఎస్ పూర్ణచందర్రావు, ఆది వెంకటనారాయణ, చెంచు రెడ్డి, దుర్గాదేవి, జనార్ధన్ పాల్గొన్నారు.
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