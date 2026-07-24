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హెల్త్ కార్డులు, పీఆర్సీ కోసం రోడ్డెక్కిన పెన్షనర్లు..!!

Retired Employees Health Cards Telangana: పెన్షనర్లు రోడ్డెక్కారు. న్యాయమైన, దీర్ఘకాలిక సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలని డిమాండ్  చేస్తున్నారు. హెల్త్ కార్డుల జారీలో జాప్యం,  6 డీఏల పెండింగ్, పీఆర్సీ అమలుపై వందలాది మంది రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు భారీ నిరసన చేపట్టారు.  నెల రోజుల్లో సమస్యలు తీర్చకపోతే 1.50 లక్షల మందితో ఆందోళన చేస్తామని సంఘ నాయకులు హెచ్చరించారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 24, 2026, 10:52 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 10:52 AM IST
హెల్త్ కార్డులు, పీఆర్సీ కోసం రోడ్డెక్కిన పెన్షనర్లు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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