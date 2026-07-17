Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /రిటైర్మెంట్ తర్వాత ప్రశాంతంగా బతకాలంటే ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి..!!

రిటైర్మెంట్ తర్వాత ప్రశాంతంగా బతకాలంటే ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి..!!

Retirement Planning Mistakes: రిటైర్మెంట్ కు ముందు.. తర్వాత మొదటి 5 సంవత్సరాలు అత్యంత కీలకమైనవి. ఈ సమయంలో చేసే ఆర్థిక పొరపాట్లు భవిష్యత్తు ఆర్థిక భద్రతను ప్రమాదంలో పడే అవకాశం ఉంటుంది. మీరు రిటైర్మెంట్  అయ్యే ముందు కొన్ని ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకూడదు. ఎందుకంటే ఆ తప్పులే మిమ్మల్ని ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టే ప్రమాదం ఉంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 17, 2026, 09:39 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:39 AM IST
రిటైర్మెంట్ తర్వాత ప్రశాంతంగా బతకాలంటే ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
రిటైర్మెంట్ తర్వాత ప్రశాంతంగా బతకాలంటే ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి..!!
retirement1 min ago
2
ap talliki vandanam scheme22 min ago
3
Sun Transit Effect24 min ago
4
Donald Trump48 min ago
5
Masalchi post1 hr ago