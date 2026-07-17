/రిటైర్మెంట్ తర్వాత ప్రశాంతంగా బతకాలంటే ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి..!!

Retirement Planning Mistakes: నేటి కాలంలో ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. వచ్చిన జీతం వచ్చినట్లే రూపాయి మిగలకుండా ఖర్చవుతోంది. పేద, మధ్య తరగతి కుటుంబాల్లో ఆర్థిక పరిస్థితులు మరింత ఇబ్బందికరంగా మారుతున్నాయి. అయినకూడా తాము సంపాదించే దానిలో కొంత భవిష్యత్తు కోసం దాచిపెట్టుకోవాలని, పెట్టుబడులు పెట్టాలని ఆర్థిక నిపుణులు ప్రతి సందర్భంలోనూ సూచిస్తుంటారు. ఇక ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ఉద్యోగం చేసేవారికి ప్రావిడెంట్ ఫండ్ వంటి సామాజిక భద్రత స్కీములు రిటైర్మెంట్ తర్వాత పలు రకాల ప్రయోజనాలు అందిస్తాయి. అయితే కొంతమంది రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ లో కొన్ని పొరపాట్లు చేస్తుంటారు. ఆ పొరపాట్లే ఏళ్ల తరపబడి కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బును త్వరగా ఖర్చు చేసేలా చేస్తాయి.
రిటైర్మెంట్ కు ముందు, తర్వాత మొదటి 5 సంవత్సరాలు అత్యంత కీలకమైనవని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో తీసుకునే తప్పుడు ఆర్థిక నిర్ణయాలు.. ఉదాహరణకు మార్కెట్ పతనం సమయంలో ఆందోళన చెంది పెట్టుబడులను ఉపసంహరించకోవడం లేదా ద్రవ్యోల్బణాన్ని సరిగ్గా అంచనా వేయడంలో విఫలం అవడం వంటివి భవిష్యత్ ఆర్ధిక భద్రతపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయని చెబుతున్నారు.
రిటైర్మెంట్ డబ్బును సరిగ్గా అంచనా వేసుకోవడం ముఖ్యం:
భవిష్యత్తులో మీకు ఎంత డబ్బు అవసరమవుతుందో అర్థం చేసుకోవడంతోనే పదవీ విరమణ ప్రణాళిక మొదలవుతుంది. ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతూ ఉన్నప్పటికీ, పదవీ విరమణ తర్వాత కూడా ప్రస్తుత ఖర్చులు అలాగే ఉంటాయని చాలా మంది భావిస్తారు. ఉదాహరణకు.. ఈ రోజు మీ కుటుంబ నెలవారీ ఖర్చు రూ. 1 లక్ష అయితే.. మీకు పదవీ విరమణకు ఇంకా 20 సంవత్సరాలు మిగిలి ఉంటే.. అప్పుడు సగటు ద్రవ్యోల్బణ రేటు ప్రకారం..ఈ ఖర్చు నెలకు సుమారు రూ. 3.2 లక్షలకు పెరగవచ్చు. అందుకే ఆర్థిక నిపుణులు రూల్ ఆఫ్ 30 ని అనుసరించమని సూచిస్తున్నారు. దీని ప్రకారం..పదవీ విరమణ సమయంలో అయ్యే అంచనా వార్షిక ఖర్చులను 30తో గుణించడం ద్వారా అవసరమైన పదవీ విరమణ నిధిని అంచనా వేయవచ్చు. ఒకవేళ వార్షిక పదవీ విరమణ ఖర్చు రూ.40 లక్షలు అవసరమైతే.. సుమారుగా రూ. 12 కోట్ల పదవీ విరమణ నిధిని ఏర్పాటు చేయాల్సి రావచ్చు.
మీ పెట్టుబడిని వివిధ భాగాలుగా విభజించండి:
రిటైర్మెంట్ కోసం కేవలం డబ్బులను పొదుపు చేస్తే సరిపోదు.. ఆ డబ్బులను తెలివిగా పెట్టుబడి పెట్టడం కూడా ముఖ్యం. ఎందుకంటే చాలా మంది డబ్బును స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే.. ఇంకెంత మంది ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లలో పెడుతుంటారు. ఈ రెండు కూడా డేంజరే అని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అందుకే బకెట్ వ్యూహాన్ని అనుసరించమని సూచిస్తున్నారు.
మొదటి బకెట్ రాబోయే ఒకటి నుండి 5 సంవత్సరాల ఖర్చుల కోసం ఉండాలి. ఇందులో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు, లిక్విడ్ ఫండ్లు లేదా స్వల్పకాలిక బాండ్ల వంటి సురక్షితమైన పెట్టుబడులు ఉండవచ్చు. తద్వారా మార్కెట్ పతనం సమయంలో అవసరమైతే మీరు మీ పెట్టుబడులను విక్రయించాల్సిన అవసరం ఉండదు.
రెండవ బకెట్ 6 నుండి 15ఏళ్ల కాలంలో అవసరాల కోసం రూపొందించింది. ఇందులో సంప్రదాయ హైబ్రిడ్ ఫండ్లు, మంచి నాణ్యత గల రుణ పెట్టుబడులు ఉంటాయి. ఇవి కాలక్రమేణా మొదటి బకెట్ను తిరిగి నింపడానికి సహాయపడతాయి.
మూడవ బకెట్ 15ఏళ్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కాలానికి సంబంధించినది. ఇందులో ఈక్విటీ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ వంటి వృద్ధి పెట్టుబడులు ఉంటాయి, ఇవి దీర్ఘకాలంలో ద్రవ్యోల్బణాన్ని అధిగమించడంలో సహాయపడతాయి.
వైద్య ఖర్చుల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసుకోండి:
పదవీ విరమణ తర్వాత వైద్య ఖర్చులే అతిపెద్ద ఖర్చు కావచ్చు. ఆరోగ్య సంరక్షణ ద్రవ్యోల్బణం తరచుగా 10 శాతం లేదా అంతకంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల, మీ పదవీ విరమణ నిధి నుండి ఆసుపత్రి ఖర్చులను తీసుకోవడానికి బదులుగా, విడిగా తగినంత ఆరోగ్య బీమా ఒక సూపర్ టాప్-అప్ పాలసీని కలిగి ఉండటం ఉత్తమం. ఇది మీ పదవీ విరమణ పొదుపును కాపాడుతుంది.
పదవీ విరమణకు దగ్గరవుతున్నప్పుడు ఈ పొరపాట్లను నివారించండి:
సుమారు 50 ఏళ్ల వయస్సులో, మీ పదవీ విరమణ నిధి మీ లక్ష్యానికి చాలా వెనుకబడి ఉందని మీరు గ్రహిస్తే, ఆందోళన చెంది అధిక-ప్రమాదకర పెట్టుబడులలో పెట్టడం ఉత్తమ నిర్ణయం కాదు. అటువంటి పరిస్థితిలో, మీరు పొదుపును పెంచుకోవడం, అనవసరమైన ఖర్చులను తగ్గించుకోవడం లేదా అవసరమైతే, మీ పదవీ విరమణను కొన్ని సంవత్సరాలు వాయిదా వేసుకోవడం వంటి ఎంపికలను పరిగణించాలి.
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