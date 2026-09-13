/రాజకీయాల్లోకి రాకపోతే వేల కోట్లు సంపాదించేవాడిని..బిజినెస్-పాలిటిక్స్ పై సీఎం రేవంత్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..!!

Revanth Reddy Kokapet Puppalguda Speech: తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. తన గత రియల్ ఎస్టేట్ అనుభవం గురించి శాసనసభ సమావేశాల్లో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. సంపాదించడమే ముఖ్యం అనుకుంటే తాను రాజకీయాల్లోకి రావాల్సిన అవసరం లేదంటూ వ్యాఖ్యానించారు. తాను రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ లోనే ఇప్పటి వరకు కొనసాగి ఉన్నట్లయితే భారీగా డబ్బును సంపాదించే అవకాశం ఉండేదన్నారు. హైరదాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో భూముల విలువ.. భవిష్యత్తులో భారీగా పెరుగుతాయని గతంలోనే తాను గుర్తించినట్లు రేవంత్ రెడ్డి చెప్పడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.
తనపై వస్తున్న కమీషన్లు, రియల్ ఎస్టేట్ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన విమర్శలపై అసెంబ్లీ వేదికగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి స్పందించారు. డబ్బు సంపాదించడమే తన లక్ష్యం అయితే రాజకీయాల్లోకి రావాల్సిన అవసరం ఉండేది కాదన్నారు. తనకు డబ్బుపై ఆశ లేదని.. దేవుడు తనకు అన్నీ ఇచ్చాడన్నారు. రాజకీయాల్లోకి రాకముందు రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో తనకు అనుభవం ఉందన్న విషయాన్ని రేవంత్ రెడ్డి ఈ సందర్భంగా ప్రస్తావించారు. రియల్ ఎస్టేట్ లోనే కొనసాగి ఉన్నట్లయితే పెద్ద మొత్తంలో సంపద సంపాదించే అవకాశం ఉండేదని వ్యాఖ్యానించారు.
హైదరాబాద్లోని కోకాపేట, పుప్పాలగూడ, మంచిరేవుల ప్రాంతాలు భవిష్యత్తులో అత్యంత అభివృద్ధి చెందుతాయని తాను ముందే ఊహించానని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. అవి ప్రస్తుత స్థాయిలో విలువైన రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాంతాలుగా మారకముందే, వాటి భవిష్యత్ సామర్థ్యాన్ని తాను అంచనా వేశానని ముఖ్యమంత్రి వివరించారు. తాను రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంలోనే కొనసాగి ఉంటే, ఈ ప్రాంతాల్లో అభివృద్ధి, భూముల ధరల పెరుగుదలతో డబ్బు సంపాదించడానికి భారీ అవకాశం ఉండేదని ఆయన అన్నారు.
కోకాపేట, పుప్పాలగూడ, మంచిరేవుల వంటి ప్రాంతాలు భవిష్యత్తులో బంగారు గనులుగా మారతాయని తాను ముందే ఊహించానని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. తాను అక్కడ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంలోనే కొనసాగి ఉంటే, వేల కోట్ల రూపాయలు సంపాదించి ఉండేవాడినని ఆయన అన్నారు. అయితే, ప్రస్తుతం రాజకీయాల్లో ఉన్న తన రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంపై వస్తున్న విమర్శలను ప్రస్తావిస్తూ, "నా ఉద్దేశం డబ్బు సంపాదించడమే అయితే, రాజకీయాల్లోకి ఎందుకు వచ్చాను?" అని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు.
Revanthanna is talking about his past REAL ESTATE business pic.twitter.com/Ju9dZ28dpB
— A N C 🏗️ (@Anc4INC) September 12, 2026
రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకర్లు తనపై చేసిన విమర్శలకు కూడా రేవంత్ రెడ్డి స్పందించారు. తనతో ఉన్నవారికి సహాయం చేయడం తప్ప, ఎవరికీ హాని తలపెట్టే ఉద్దేశం తనకు లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. తన రాజకీయ జీవితంలో తాను జెడ్పీటీసీ స్థాయి నుంచి ఎమ్మెల్సీ, ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ, పీసీసీ అధ్యక్షుడు, ముఖ్యమంత్రి స్థాయికి ఎదిగానని రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు. తన పదవి, రాజకీయ జీవితం యాదృచ్ఛికంగానే లభించాయని సీఎం స్పష్టం చేశారు. ఆయన కమీషన్లకో, డబ్బుకోసం రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన వ్యక్తి కాదని తెలిపారు.
రాజకీయంగా ఆసక్తికరంగా మారిన రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో తన గత అనుభవాన్ని రేవంత్ రెడ్డి స్వయంగా ప్రస్తావించారు. హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్, భూ వ్యవహారాలు, అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులపై ప్రతిపక్షాలు ప్రభుత్వాన్ని విమర్శిస్తున్న తరుణంలో సీఎం రేవంత్ వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
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