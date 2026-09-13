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రాజకీయాల్లోకి రాకపోతే వేల కోట్లు సంపాదించేవాడిని..బిజినెస్-పాలిటిక్స్ పై సీఎం రేవంత్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..!!

CM Revanth Reddy: తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాల వేదికగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తనపై వస్తున్న రియల్ ఎస్టేట్ అక్రమాలపై, కమీషన్లపై  ఆరోపణలను ఖండించారు. సభలో మాట్లాడిన ఆయన.. ధనార్జనే ముఖ్యమైతే..  రాజకీయాల్లోకి రావాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు. తనకున్న రియల్ ఎస్టేట్ రంగ అనుభవంతో వ్యాపారంలోనే కొనసాగి ఉంటే నేడు వేల కోట్లు సంపాదించేవాడిని అంటూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాలైన కోకాపేట, పుప్పాలగూడ, మంచిరేవుల రియల్ ఎస్టేట్ భవిష్యత్తును తాను దశాబ్దాల క్రితమే ముందుగానే ఊహించిన సభకు వివరించారు. ప్రజా సేవా చేయాలన్న బలమైన సంకల్పంతోనే తాను రాజకీయాల్లోకి వచ్చానని.. ఆరోపణలు చేసే ప్రతిపక్షాలు వాస్తవాలు తెలుసుకోవాలంటే రేవంత్ హితవు పలికారు.

Written ByBhoomi
Published: Sep 13, 2026, 08:56 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 08:57 AM IST
రాజకీయాల్లోకి రాకపోతే వేల కోట్లు సంపాదించేవాడిని..బిజినెస్-పాలిటిక్స్ పై సీఎం రేవంత్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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