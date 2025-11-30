Richest People Investment: బంగారం కాదు, షేర్లు కాదు... బిలియనీర్లు భారీగా పెట్టుబడి పెడుతున్నది ఎక్కడంటే? ఈ ట్రిక్‌ ఫాలో అయితే మీక్కూడా లాభం గ్యారెంటీ!

Richest People Investment: భారత రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్లో ముఖ్యంగా అల్ట్రా-లగ్జరీ ప్రీమియం కమర్షియల్ సెగ్మెంట్లలో గత కొన్నేళ్లుగా భారీ మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. సామాన్య పెట్టుబడిదారులు స్టాక్ మార్కెట్, బంగారం, వెండి వంటి సంప్రదాయ ఆస్తుల్లో పెట్టుబడి పెట్టడంపై దృష్టి పెడుతుంటే, దేశంలోని అత్యంత ధనవంతులు మాత్రం పూర్తిగా భిన్నమైన మార్గాన్ని ఎంచుకుంటున్నారు. వారు విలువ ఎప్పటికి తగ్గని, భవిష్యత్తులో వారసత్వంగా నిలిచే అల్ట్రా-లగ్జరీ నివాసాలు గ్రేడ్-A వాణిజ్య ఆస్తుల్లో భారీగా పెట్టుబడి పెడుతున్నారు.
నైట్ ఫ్రాంక్ , CBRE తాజా నివేదికల ప్రకారం.. ఢిల్లీలోని లుటియన్స్ బంగ్లా జోన్, ముంబై బాంద్రా-వర్లీ సముద్రతీర ప్రాంతం, గురుగ్రామ్ గోల్ఫ్ కోర్స్ రోడ్, బెంగళూరు కోరమంగళ- ఇందిరానగర్ వంటి ప్రతిష్టాత్మక ప్రాంతాల్లో కొత్త నిర్మాణానికి అవకాశాలు దాదాపు లేకపోవడంతో, అందుబాటులో ఉన్న ఆస్తుల ధరలు రికార్డు స్థాయిలో పెరిగాయి. ఈ ప్రాంతాల్లోని అల్ట్రా-లగ్జరీ అపార్ట్మెంట్లు, ప్రీమియం కార్యాలయాలు గత నాలుగు నుంచి ఐదు సంవత్సరాల్లో 40శాతం నుంచి 80శాతం వరకు ఖరీదైనవిగా మారాయి. అంతేకాకుండా వీటి అద్దె ఆదాయం కూడా సంవత్సరానికి 6-10శాతం మధ్యలో పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా పెద్ద మల్టీనేషనల్ కంపెనీలు ఈ ప్రాంతాల్లో ఆఫీస్ స్పేస్కు అధిక డిమాండ్ చూపుతున్నాయి. దీంతో ఈ ప్రాపర్టీలకు ఎప్పటికీ డిమాండ్ తగ్గదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
నిరాలా వరల్డ్ CMD సురేష్ గార్గ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం... అల్ట్రా-లగ్జరీ రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడులు కేవలం భోగవిలాసం కోసం మాత్రమే కాకుండా, సంపదను దీర్ఘకాలంగా భద్రపరచడానికి అత్యంత సురక్షితమైన మార్గంగా కూడా మారాయి. ఈ సెగ్మెంట్ ఇకపై కేవలం స్టేటస్ సింబల్ కాదు.. కొత్త సరఫరా శూన్యానికి సమానం కాబట్టి, ధరలు పడిపోవడం అసాధ్యం. అందుకే దేశంలోని ధనవంతులు తమ పెట్టుబడులను ఇక్కడే కేంద్రీకరిస్తున్నారు అని ఆయన తెలిపారు.
Also Read: Gold: బంగారం బిస్కెట్ కొని నగలు చేయించుకుంటే మంచిదా? డైరెక్టుగా జ్యువెల్లరీ షాపుల్లో నగలు కొనుగోలు చేస్తే లాభమా?
RG గ్రూప్కు చెందిన హిమాన్షు గార్గ్ కూడా ఇదే అంశాన్ని సమర్థిస్తూ, అల్ట్రా-రిచ్ ఈ ఆస్తులను కొనుగోలు చేయడానికి ప్రధాన కారణం త్వరగా అమ్ముకోవడం కాదని చెప్పారు. వారు ఈ ప్రాపర్టీలను 5-10 సంవత్సరాల్లో విక్రయించాలనుకోవడం కాదు.. తమ పిల్లలు, మనవళ్లు ఉపయోగించే వారసత్వ ఆస్తులుగా భావిస్తున్నారు. అంటే ఇవి కేవలం పెట్టుబడులు కాదు .. భవిష్యత్తు తరాల కోసం నిర్మిస్తున్న బలమైన ఆర్థిక పునాదిగా మారుతుంది.
రియల్ ఎస్టేట్ నిపుణుడు గౌరవ్ సోబ్టి చెప్పిన వివరాలు ఈ మార్కెట్ వాస్తవ పరిస్థితిని మరింత స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాయి. ఆయన ప్రకారం.. ఈ ప్రాంతాల్లో కొనుగోలుదారులు ధరపై చర్చించరు.. వారికి కావలసిన ప్రత్యేక ప్రాపర్టీ దొరుకుతుందా లేదా అనేదే ముఖ్యం. వారు ఆ ఆస్తిని ఇష్టపడితే, అది ఎంత ఖరీదైనా చెల్లించడానికి సిద్ధంగా ఉంటారని చెబుతున్నారు.
అంటే సగటు భారతీయుడు బంగారం, వెండి, స్టాక్ మార్కెట్ వంటి పెట్టుబడులపై దృష్టి పెడుతున్న సమయంలో దేశంలోని బిలియనీర్లు మాత్రం దేశంలో అత్యంత ఖరీదైన, అత్యంత అరుదైన అల్ట్రా-లగ్జరీ ప్రాపర్టీలను సొంతం చేసుకుంటున్నారు. ఈ ట్రెండ్ రాబోయే సంవత్సరాల్లో మరింత వేగంగా కొనసాగుతుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
Also Read: Gold Rate: బిగ్ బిగ్ గుడ్ న్యూస్.. ఇక నుంచి బంగారం ధరలను నిర్ణయించనున్న భారత్.. భారీగా పతనం కానున్న పసిడి ధరలు..!!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.