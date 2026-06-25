/Robert Kiyosaki On Gold: 3 నెలల కనిష్టానికి బంగారం..పసిడి కొనేందుకు ఇదే సరైన సమయం అంటున్న రాబర్ట్ కియోసాకి..!!

Robert Kiyosaki On Gold: బంగారం ధర తగ్గుతోంది. వెండి ధర కూడా పతనమవుతోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ నుంచి మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్చేంజ్ వరకు బంగారం, వెండి ధరలు కుప్పకూలుతున్నాయి. పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా మారిందంటే.. బంగారం ధర ఇప్పుడు 3 నెలల్లోనే అత్యంత కనిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది. తాజాగా రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్ పుస్తక రచయిత రాబర్డ్ కియోసాకి.. సోషల్ మీడియా ఎక్స్ లో పెట్టిన ఒక పోస్టు వైరల్ అవుతోంది. బంగారం ధర పతనం అవుతున్న నేపథ్యంలో ఇది చాలా మంది వార్త.. బంగారం ధర తగ్గుతోంది.. నేను కొనేందుకు సిద్ధమవుతున్నాను అంటూ పేర్కొన్నారు.
గత కొన్ని రోజులుగా వెండి, బంగారం ధరల్లో భారీ పతనం చోటుచేసుకుంది. గురువారం ఈ లోహాల ధరలు 3 నెలల కనిష్టానికి పడిపోయాయి. దీని కారణం భౌగోళిక, రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు తగ్గడం, అమెరికా వడ్డీ రేట్లు చాలా కాలం పాటు అధికంగా ఉంటాయన్న అంచనాల నేపథ్యంలో ఇన్వెస్టర్లు డాలర్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఎంసీఎక్స్ లో బంగారం ధర 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1.41 లక్షలకు తగ్గింది. ఎంసీఎక్స్ లో వెండి ధర రూ. 2.12 లక్షలకు పడిపోయింది.
కాగా రాబర్ట్ కియోసాకి భౌగోళిక మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరల పతనంపై ఇన్వెస్టర్లకు ఒక మంచి విశ్లేషణను అందించారు. సాధారణంగా మార్కెట్లో ధరలు పడిపోతుంటే.. అందరు భయపడుతుంటారు. కానీ ప్రస్తుత పతనాన్ని గొప్ప కొనుగోలు అవకాశంగా అంటే గోల్డెన్ ఛాన్స్ గా చూడాలంటున్నారు. దీన్ని వివరించేందుకు ఆయన రియల్ ఎస్టేట్ రంగాన్ని ఒక ఉదాహరణగా చెప్పారు. బంగారం ధర తగ్గడం అనేది మనం కొనాలనుకునే ఒక ఇంటి ధర తగ్గడం వంటిది అన్నారు. చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఏం జరుగుతుందో గమనించాలి. ధరలు ఇంకా తగ్గుతున్నప్పటికీ తక్కువ ధరకే వస్తున్న ఆ ఇంటిని కొనే ప్లాన్ ను వదులుకోకూడదని తెలిపారు.
ఇదే సూత్రాన్ని బంగారం విషయానికి కూడా వర్తిస్తుందని పేర్కొన్నారు. బంగారం ధరలు పతనమవుతున్నా భయపడి ఆగిపోకుండా అసలు ధరలు ఎందుకు తగ్గుతున్నాయన్న కారణంతోపాటు అప్పటి ఆర్ధిక వ్యవస్థ పరిస్ధితిని నిశితంగా గమనించాలని సూచించారు. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ పూర్తిగా కుప్పకూలుతున్న సమయంలో బంగారం కొనకపోవచ్చని.. కానీ మార్కెట్ తిరిగి పుంజుకుంటుందని.. అనిపించిన వెంటనే ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయుకుండా తక్కువ ధరకే దొరుకుతున్న బంగారాన్ని కొనాలని పిలుపునిచ్చారు. ట్రెండ్ మీ స్నేహితుడు అనే పాత పాఠాన్ని గుర్తు చేస్తూ.. మార్కెట్ పడిపోతున్నప్పుడు వచ్చేటువంటి డిస్కౌంట్ ధరలను పెట్టుబడికి అనుకూలంగా మార్చుకుని తమ బంగారం ఆస్తులను పెంచుకోవడమే తెలివైన పెట్టుబడిదారులు లక్షణమని స్పష్టం చేశారు. ఈ రోజు నా దగ్గర ఉన్న బంగారంలో ఎక్కువ భాగాన్ని నేను 20వేలకు కొన్నాను. మీ గురించి మీరు జాగ్రత్త పడండి అని చెప్పుకొచ్చారు.
GREAT NEWS: Gold continues to drop in price. Watching technical charts to know when to buy more.
TREND is your FRIEND!!!!!
Repeating past lesson.
Price is like knowing the price of a house is going down.
What I want to know what is happening in the neighborhood?
If…
— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) June 24, 2026
రాబర్డ్ కియోసాకి బంగారం, వెండి, బిట్ కాయిన్ క్రిప్టో కరెన్సీలలో పెట్టుబడి పెట్టమని సలహా ఇస్తుంటారు. డాలర్, స్టాక్స్, బాండ్లను ఫేక్ కరెన్సీలుగా పేర్కొంటూ.. ధనవంతులు అయ్యేందుకు బంగారం, వెండి, బిట్ కాయిన్స్ ఒక మార్గమని సమర్థిస్తుంటాడు.
2026 జనవరిలో బంగారం, వెండి ధరలు విపరీతంగా పెరిగాయి. గ్లోబల్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు ఔన్సుకు 5,000 డాలర్లకు చేరుకుంది. వెండి 100 డాలర్లకు చేరింది. ఇటీవల కాలంలో వాటి ధరలు భారీగా పతనమవుతున్నాయి. ఎక్స్చేంజ్ డేటా ప్రకారం ఈ రెండు విలువైన లోహాలు 2026 మార్చి 26 తర్వాత కనిష్ట స్థాయికి తగ్గాయి.
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