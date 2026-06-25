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Robert Kiyosaki On Gold: 3 నెలల కనిష్టానికి బంగారం..పసిడి కొనేందుకు ఇదే సరైన సమయం అంటున్న రాబర్ట్ కియోసాకి..!!

Robert Kiyosaki On Gold: బంగారం, వెండి ధరలు కుప్పకూలుతున్నాయి. నేడు జూన్ 25వ తేదీ మరింత దిద్దుబాటుకు గురైంది. ఈ నేపథ్యంలోనే రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్ రచయిత రాబర్ట్ కియోసాకి చేసిన ఒక కొత్త పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ పోస్టులో ఆయన బంగారం ధర పతనం గురించి ఆసక్తికర విషయాలను పేర్కొన్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Jun 25, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 10:46 AM IST
Robert Kiyosaki On Gold: 3 నెలల కనిష్టానికి బంగారం..పసిడి కొనేందుకు ఇదే సరైన సమయం అంటున్న రాబర్ట్ కియోసాకి..!!
Image Credit: FILESource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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