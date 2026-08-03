/మద్యం ప్రియులకు భారీ షాక్..రాయల్ ఛాలెంజ్, యాంటిక్విటీ విస్కీ అమ్మకాలపై నిషేధం!

Royal Challenge Whisky: ఫ్లేవరింగ్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించినందుకు పలు మద్యం కంపెనీలపై భారత ఆహార భద్రత, ప్రమాణాల అథారిటీ (FSSAI) చర్యలను ముమ్మరం చేసింది. యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ (USL) ఇన్బ్రూ బెవరేజెస్ సహా పలు కంపెనీల యూనిట్లకు నోటీసులు జారీ చేసింది. కొంతమంది తయారీదారులు.. ఉత్పత్తి సహజ రుచి, సువాసనను పోలి ఉండేలా రమ్కు రమ్ ఫ్లేవరింగ్, విస్కీకి విస్కీ ఫ్లేవరింగ్ వంటి ఫ్లేవర్లను కలుపుతున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఇది నిబంధనలను నేరుగా ఉల్లంఘించడమేనని FSSAI పేర్కొంది. ఫ్లేవరింగ్ పదార్థాల వాడకంపై తాము ఎలాంటి ఆంక్షలు విధించలేదని FSSAI ఒక అధికారిక ప్రకటనలో స్పష్టం చేసింది. కొన్ని తయారీ సంస్థలు ప్రామాణిక ఆల్కహాల్ పానీయాలకు ఫ్లేవర్లను కలుపుతున్నందున ఈ చర్య తీసుకున్నట్లు నియంత్రణ సంస్థ తెలిపింది. ఉదాహరణకు, రమ్లో రమ్ ఫ్లేవర్లను, విస్కీలో విస్కీ ఫ్లేవర్లను వాడుతున్నారు, ఇది నిబంధనలకు అనుగుణంగా లేదని పేర్కొంది.
ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ (ఆల్కహాలిక్ బెవరేజెస్) రెగ్యులేషన్స్, 2018ను ఉల్లంఘించారనే ఆరోపణలపై జూలై 10న పలు మద్యం తయారీ కంపెనీలకు నోటీసులు జారీ చేసినట్లు ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ తెలిపింది. ఆ సమయంలో, నియంత్రణ సంస్థ ఆ కంపెనీల పేర్లను, వాటి ప్లాంట్ల వివరాలను వెల్లడించలేదు. మధ్యప్రదేశ్ లో యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ తయారు చేస్తున్న యాంటిక్విడీ బ్లూ విస్కీ, రాయల్ ఛాలెంజ్ విస్కీతోపాటు ఇన్ బ్రూ బేవరేజేస్ ఉత్పత్తి చేస్తున్న బ్యాగ్ పైపర్ డీలక్స్ విస్కీ, ఓల్డ్ కాస్క్ డీలక్స్ ట్రిపుల్ ఎక్స్ రమ్ ల అమ్మకాలను నిలిపివేయాలని ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. కొన్ని కంపెనీలు విస్కీ, రమ్ తయారీలో ముడిసరుకులు, నిల్వ ప్రక్రియ ద్వారా సహజంగా రుచి, సువాసన వచ్చే విధంగా చేయడానికి బదులుగా బయటి నుంచి ఫ్లేవర్లను వాడుతున్నట్లు తమ తనిఖీల్లో తేలిందని వివరించింది. ఇది వినియోగదారులను ఉత్పత్తి నాణ్యత విషయంలో మోసగించినట్లేనని పేర్కొంది.
అయితే ఈ నిషేధాన్ని సవాలు చేసిన రెండు తయారీ సంస్థలకు ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ పాక్షిక ఉపశమనాన్ని కల్పించింది. ఇప్పటికే మార్కెట్లో ఉన్న స్టాక్ అమ్ముకునేందుకు షరతులతో కూడిన పర్మిషన్ ఇచ్చింది. అయితే బాటిళ్ల ముందు భాగంలో వినియోగదారులకు స్పష్టంగా తెలియజేసేలా సవరించిన లేబుల్స్ అతికించాలని స్పష్టం చేసింది. కాగా యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ దేశంలోనే అతిపెద్ద మద్యం తయారీ సంస్థ.. ఇన్ బ్రూ బేవరేజెస్ కూడా అగ్రగామి కంపెనీల్లో ఒకటిగా ఉంది. ఆహార, పానీయాల ప్రమాణాల విషయంలో ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ తన పర్యవేక్షణ కఠినతరం చేస్తోందని ఈ తాజా చర్యలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
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