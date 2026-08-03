Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /మద్యం ప్రియులకు భారీ షాక్..రాయల్ ఛాలెంజ్, యాంటిక్విటీ విస్కీ అమ్మకాలపై నిషేధం!

మద్యం ప్రియులకు భారీ షాక్..రాయల్ ఛాలెంజ్, యాంటిక్విటీ విస్కీ అమ్మకాలపై నిషేధం!

Royal Challenge Whisky: మధ్యప్రదేశ్ లో యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ తయారు చేస్తున్న యాంటిక్విడీ బ్లూ విస్కీ, రాయల్ ఛాలెంజ్ విస్కీతోపాటు ఇన్ బ్రూ బేవరేజేస్ ఉత్పత్తి చేస్తున్న బ్యాగ్ పైపర్ డీలక్స్ విస్కీ, ఓల్డ్ కాస్క్ డీలక్స్ ట్రిపుల్ ఎక్స్ రమ్ ల అమ్మకాలను నిలిపివేయాలని ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 03, 2026, 09:32 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 09:32 AM IST
మద్యం ప్రియులకు భారీ షాక్..రాయల్ ఛాలెంజ్, యాంటిక్విటీ విస్కీ అమ్మకాలపై నిషేధం!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
బంగారం, వెండి ధరలు.. జులై 3వ తేదీ సోమవారం గోల్డ్ రేట్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే..!!
2
3
4
5