Royal Enfield Hunter 350 Price: రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ బైక్ కొనాలనేది చాలా మంది యువత కల. ముఖ్యంగా రద్దీగా ఉండే నగరాల్లో సులభంగా నడపడానికి, స్టైలిష్‌గా కనిపించడానికి రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ హంటర్ 350 (Hunter 350) ఒక అద్భుతమైన ఆప్షన్. మీరు ఈ బైక్‌ను ఫైనాన్స్‌లో తీసుకోవాలనుకుంటే, నెలవారీ EMI, వడ్డీ లెక్కలు ఎలా ఉంటాయో ఇక్కడ చూడవచ్చు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 30, 2026, 12:05 PM IST

Royal Enfield Hunter 350 Price: రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ బైక్ కొనాలనేది చాలా మంది యువత కల. ముఖ్యంగా రద్దీగా ఉండే నగరాల్లో సులభంగా నడపడానికి, స్టైలిష్‌గా కనిపించడానికి రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ హంటర్ 350 (Hunter 350) ఒక అద్భుతమైన ఆప్షన్. మీరు ఈ బైక్‌ను ఫైనాన్స్‌లో తీసుకోవాలనుకుంటే, నెలవారీ EMI, వడ్డీ లెక్కలు ఎలా ఉంటాయో ఇక్కడ చూడవచ్చు. హంటర్ 350 బైక్ కేవలం లుక్స్ పరంగానే కాకుండా, రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ శ్రేణిలోనే అత్యంత సరసమైన (Affordable) బైక్‌గా గుర్తింపు పొందింది.

ధర వివరాలు
హంటర్ 350 వివిధ వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.1,37,640 నుండి రూ.1,66,883 వరకు (వేరియంట్‌ను బట్టి మారుతుంది). టాప్ వేరియంట్ ధర సుమారు రూ.1,66,883గా ఉంటుంది.

లోన్, EMI లెక్కలు (టాప్ వేరియంట్‌పై)
ఒకవేళ మీరు రూ.1,66,883 మొత్తాన్ని 8.5% వడ్డీ రేటుతో లోన్ తీసుకుంటే, మీ చెల్లింపులు ఇలా ఉండవచ్చు.

రుణ కాలపరిమితి నెలవారీ EMI మొత్తం వడ్డీ
12 నెలలు (1 సంవత్సరం) ₹14,556 ₹7,783
24 నెలలు (2 ఏళ్లు) ₹7,586 ₹15,176

పైన పేర్కొన్న లెక్కలు ఎక్స్-షోరూమ్ ధరపై ఆధారపడి ఉన్నాయి. ఆన్-రోడ్ ధర (రిజిస్ట్రేషన్, ఇన్సూరెన్స్ కలిపి) మీరు చెల్లించే డౌన్ పేమెంట్ బట్టి EMI మారుతుంది.

హంటర్ 350 ప్రత్యేకతలు
ఆధునిక రెట్రో లుక్, యువతను ఆకట్టుకునే కలర్ ఆప్షన్లు. 350cc పవర్‌ఫుల్ జే-సిరీస్ ఇంజిన్, ఇది నగర వీధుల్లో మంచి టార్క్‌ను అందిస్తుంది. తక్కువ సీటు ఎత్తు, తక్కువ బరువు ఉండటం వల్ల రద్దీగా ఉండే ట్రాఫిక్‌లోనూ సులభంగా హ్యాండిల్ చేయవచ్చు. డిజిటల్-అనలాగ్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, యూఎస్‌బీ ఛార్జింగ్ పోర్ట్ వంటి ఆధునిక ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

మీరు తక్కువ వడ్డీతో రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ అనుభూతిని పొందాలనుకుంటే హంటర్ 350 సరైన ఎంపిక. లోన్ తీసుకునే ముందు వివిధ బ్యాంకుల వడ్డీ రేట్లను పోల్చి చూసుకోవడం మంచిది.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Royal Enfield Hunter 350Royal Enfield Hunter 350 EMI CalculatorEMIHunter 350 On-road Price in TeluguRoyal Enfield

