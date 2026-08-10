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రైల్వేలో 30 వేల కొలువులు.. త్వరలోనే ఆర్ఆర్‌బీ గ్రూప్-డి నోటిఫికేషన్.. పూర్తి వివరాలు ఇవే..!!

RRB Group D Recruitment 2026:  రైల్వేలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం సిద్ధమవుతున్న యువతకు గుడ్ న్యూస్. రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డ్ త్వరలో 30,000 RRB గ్రూప్ D పోస్టుల కోసం భారీ రిక్రూట్‌మెంట్ డ్రైవ్‌ను ప్రకటించబోతోంది. ఈ నోటిఫికేషన్ 2026 సెప్టెంబర్-అక్టోబర్ నాటికి విడుదలయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం.

Written ByBhoomi
Published: Aug 10, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 06:33 PM IST
రైల్వేలో 30 వేల కొలువులు.. త్వరలోనే ఆర్ఆర్‌బీ గ్రూప్-డి నోటిఫికేషన్.. పూర్తి వివరాలు ఇవే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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