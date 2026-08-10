RRB Group D Recruitment 2026: మీరు రైల్వేలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేయాలని కలలు కంటున్నట్లయితే, మీకో శుభవార్త. భారతీయ రైల్వే మరోసారి భారీ ఎత్తున నియామక ప్రక్రియకు సిద్ధమవుతోంది. ఈసారి, రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ (RRB) సుమారు 30,000 గ్రూప్ D (లెవెల్ 1) పోస్టుల కోసం ప్రకటనలు జారీ చేయడానికి యోచిస్తోంది. నియామక ప్రక్రియ వీలైనంత త్వరగా ముందుకు సాగేందుకు వీలుగా, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ రైల్వే జోన్ల నుండి ఖాళీగా ఉన్న పోస్టుల సమాచారాన్ని సేకరిస్తున్నారు. అధికారిక ప్రకటన ఈ సంవత్సరం సెప్టెంబర్ లేదా అక్టోబర్లో విడుదల అవుతుంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగ ప్రకటన వెలువడిన తర్వాత, ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ప్రక్రియ 2026 డిసెంబర్కు ముందు ప్రారంభం కావచ్చు. 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణులైన లేదా ఐటీఐ డిగ్రీ/డిప్లొమా ఉన్న యువతకు, భారతీయ రైల్వేలో వృత్తిని చేపట్టడానికి ఇది ఒక గొప్ప అవకాశంగా మారుతుంది.
రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు అన్ని జోనల్ రైల్వేలు, ఉత్పత్తి యూనిట్ల నుండి ఖాళీగా ఉన్న పోస్టుల పూర్తి వివరాలను కోరింది. డిసెంబర్ 31, 2027 లోగా సంభావ్య ఖాళీలపై డేటాను సిద్ధం చేయాలని బోర్డు అధికారులను ఆదేశించింది. దీని కోసం రైల్వే ప్రత్యేక ఆన్లైన్ వ్యవస్థ (HRMS)ను ఉపయోగిస్తున్నారు. ఆగస్టు 14వ తేదీలోగా డివిజనల్ స్థాయిలో ఖాళీ పోస్టులను సమర్పిస్తారు. ఆ తర్వాత ఆగస్టు 10 నుండి 20వ తేదీల మధ్య జోనల్ ప్రధాన కార్యాలయాలు ఈ గణాంకాలకు తుది ఆమోదం తెలుపుతాయి. డేటా స్పష్టమైన వెంటనే ఉద్యోగ ప్రకటనలు జారీ అవుతాయి.
రైల్వేలలో గ్రూప్ డి, లేదా లెవెల్ 1, వివిధ రకాల కీలకమైన సాంకేతిక, నిర్వహణ సంబంధిత ఉద్యోగాలను కలిగి ఉంటుంది. ఈ కొత్త నియామకం ద్వారా ట్రాక్ మెయింటెయినర్ (గ్రేడ్ IV), పాయింట్స్మ్యాన్, అసిస్టెంట్ సిగ్నల్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్, అసిస్టెంట్ క్యారేజ్ అండ్ వ్యాగన్, అసిస్టెంట్ లోకో షెడ్, అసిస్టెంట్ పి-వే, అసిస్టెంట్ ట్రాక్ మెషినిస్ట్ వంటి పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ప్రతి పోస్టుకు ఉండే ఖాళీల కచ్చితమైన సంఖ్య అధికారిక ప్రకటన జారీ అయిన తర్వాతే స్పష్టమవుతుంది.
కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (CBT): మొదట, 100 ప్రశ్నలతో కూడిన రాత పరీక్ష ఉంటుంది. ప్రతి తప్పు సమాధానానికి ఒక మార్కు మైనస్ అవుతుంది. అంటే 1/3 మార్కుల నెగటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుందని గుర్తుంచుకోండి.
శారీరక సామర్థ్య పరీక్ష (PET): CBTలో అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులు శారీరక సామర్థ్య పరీక్షకు హాజరు కావాల్సి ఉంటుంది, ఇందులో పరుగెత్తడం, బరువులు ఎత్తడం వంటి పనులు ఉంటాయి.
పత్రాల పరిశీలన, వైద్య పరీక్ష: చివరి దశలో, పత్రాలను తనిఖీ చేసి, వైద్యపరమైన అర్హత పరీక్ష నిర్వహిస్తారు.
ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని చెప్పి మోసం చేసే మధ్యవర్తులు, నకిలీ ఉద్యోగ ముఠాల బారి నుండి దరఖాస్తుదారులను రక్షించడానికి రైల్వే ఒక కీలకమైన చర్య తీసుకుంది. అన్ని ప్రాంతీయ ఆర్ఆర్బి (RRB) వెబ్సైట్లను ఇప్పుడు ఒకే ఉమ్మడి, కేంద్ర వెబ్సైట్లో విలీనం చేశారు. అభ్యర్థులు తప్పుడు సమాచారం లేదా పుకార్లకు బలికావద్దని, కేవలం అధికారిక వెబ్సైట్ ప్రకటనలపై మాత్రమే ఆధారపడాలని సూచించడమైనది. గత నియామకాలకు లక్షలాది మంది అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకున్నారని గుర్తుంచుకోండి. అందువల్ల, ఈసారి కూడా పోటీ తీవ్రంగా ఉండబోతోంది. మీరు కూడా రైల్వేలో స్థానం సంపాదించాలనుకుంటే, ఇప్పటి నుంచే ప్రిపేర్ అవ్వడం ప్రారంభించండి.
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