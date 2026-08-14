/రైల్వేలో 4,098 ఉద్యోగాలు.. టెక్నికల్ ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులకు అద్భుత అవకాశం.. నేటి నుంచే దరఖాస్తులు..!

RRB Recruitment 2026: రైల్వేలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థులకు గుడ్ న్యూస్. రైల్వే శాఖ నుంచి కీలక ప్రకటన వెలువడింది. రైల్వే రిక్రూట్ మెంట్ బోర్డు CEN 04/2026 కింద జూనియర్ ఇంజినీర్ (JE), డిపో మెటీరియల్ సూపరింటెండెంట్ (DMS), కెమికల్ అండ్ మెటలర్జికల్ అసిస్టెంట్ (CMA) పోస్టుల భర్తీకి మొత్తం 4,098 ఖాళీలు ప్రకటించింది. రైల్వే బోర్డు 2026 ఏడాదికి గాను ఈ పోస్టులను 35 కేటగిరీల్లో ఖాళీలకు ఆమోదం తెలిపింది.
ఆగస్టు 14, 2026 నుంచి ఆన్ లైన్ ద్వారా దరఖాస్తులు ప్రారంభం అవుతాయి. దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు చివరి తేదీ సెప్టెంబర్ 13వ తేదీగా నిర్ణయించారు. అయితే ఇవి ప్రస్తుతం తాత్కాలిక తేదీలు అవ్వడంతో అభ్యర్థులు పూర్తి నోటిఫికేషన్ విడుదలైన తర్వాతే తేదీలను మరోసారి నిర్దారించుకోవల్సి ఉంటుంది. ఈ రిక్రూట్ మెంట్ లోని పోస్టులు 7వ వేతన సంఘం పే లెవల్ 6 పరిధిలో ఉంటాయి. బేసిక్ వేతనం రూ. 35,400గా ఉంటుంది. సివిల్, ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్ సిగ్నల్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్, స్టోర్స్ వంటి విభాగాలకు సంబంధించి ఈ పోస్టులు ఉన్నాయి.
ఇక వయస్సు విషయానికి వస్తే 2027 జనవరి 1 నాటికి 18 ఏళ్ల నుంచి 33 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు ఉన్నవారు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. రిటర్వేషన్ కేటగిరీలకు నిబంధనల ప్రకారం వయో సడలింపు వర్తిస్తుంది. పోస్టుల వారీగా విద్యాఅర్హతలు, బ్రాంచ్ లు , ఫీజు, పరీక్ష విధానం, సిలబస్, ఎంపిక ప్రక్రియ వంటి పూర్తి వివరాలు డీటెయిల్డ్ గా నోటిఫికేషన్ లో ఉంటాయి. అభ్యర్థులు ఆధార్ లోని పేరు, పుట్టిన తేదీ వివరాలు 10వ తరగతి సర్టిఫికేట్ తో సరిపోలేలా చూసుకోవాలని ఆర్ ఆర్ బీ సూచిస్తోంది. దరఖాస్తులను అధికారిక ఆర్ఆర్బీ వెబ్ సైట్ల ద్వారా సమర్పించాలని పేర్కొంది.
మొదటి దశ కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష ఉంటుంది. రెండో దశ కంప్యూటర్ ఆధారిత ఎగ్జామ్, డాక్యుమెంటేషన్ వెరిఫికేషన్, మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆధారంగా అభ్యర్థులను సెలక్ట్ చేస్తారు. మరిన్ని వివరాలకు వెబ్ సైట్ https://www.rrbapply.gov.in/#/auth/landingను సందర్శించండి.
పరీక్షా విధానం:
రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ (RRB) జూనియర్ ఇంజనీర్ (JE), డిపో మెటీరియల్ సూపరింటెండెంట్ (DMS), కెమికల్ అండ్ మెటలర్జికల్ అసిస్టెంట్ (CMA) పోస్టుల నియామక ప్రక్రియలో భాగంగా కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షను నిర్వహిస్తుంది. ఈ పరీక్ష రెండు దశలను కలిగి ఉంటుంది:
మొదటి దశ (CBT-1): ఇది కేవలం స్క్రీనింగ్ పరీక్ష మాత్రమే. ఈ పరీక్షలో పొందిన మార్కులను తుది మెరిట్ జాబితా కోసం పరిగణించరు. ఇందులో మొత్తం 100 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. పరీక్షకు 100 మార్కులు ఉంటాయి. పరీక్ష వ్యవధి 90 నిమిషాలుగా ఉండాలి. ఇందులో నెగటివ్ మార్కింగ్ విధానం ఉంది. ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 1/3వ వంతు (0.33) మార్కులు తగ్గించబడతాయి.
ప్రశ్నపత్రం ఇంగ్లీష్, హిందీ, తెలుగుతో పాటు అనేక ప్రాంతీయ భాషలలో ఉంటుంది. ప్రశ్నలు మల్టిపుల్-ఛాయిస్ పద్ధతిలో ఉంటాయి. గణితంలో 30 మార్కులకు 30 ప్రశ్నలు, జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ , రీజనింగ్లో 25 మార్కులకు 25 ప్రశ్నలు, జనరల్ అవేర్నెస్లో 15 మార్కులకు 15 ప్రశ్నలు, జనరల్ సైన్స్లో 30 మార్కులకు 30 ప్రశ్నలు ఉంటాయి.
రెండవ దశ పరీక్ష (CBT-2)
CBT-1లో అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులను మాత్రమే CBT-2కు హాజరవ్వడానికి అనుమతిస్తారు. తుది మెరిట్ జాబితా ఎంపిక కేవలం CBT-2లో పొందిన మార్కుల ఆధారంగా మాత్రమే ఉంటుంది. పరీక్షలో మొత్తం 150 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఈ పరీక్షకు 150 మార్కులు ఉంటాయి. దీనిని 120 నిమిషాలలో పూర్తి చేయాలి. ఇందులో నెగటివ్ మార్కింగ్ విధానం ఉంది. ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 1/3వ వంతు (0.33) మార్కులు తగ్గించబడతాయి.
ప్రశ్నపత్రం ఇంగ్లీష్, హిందీ, తెలుగుతో పాటు పలు ప్రాంతీయ భాషలలో అందుబాటులో ఉంటుంది. ప్రశ్నలు మల్టిపుల్ ఛాయిస్ రూపంలో ఇవ్వబడతాయి. జనరల్ అవేర్నెస్ నుండి 15 ప్రశ్నలకు 15 మార్కులు, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ (10వ తరగతి స్థాయి) నుండి 15 ప్రశ్నలకు 15 మార్కులు, బేసిక్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్ నుండి 10 ప్రశ్నలకు 10 మార్కులు, బేసిక్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ నుండి 10 ప్రశ్నలకు 10 మార్కులు, టెక్నికల్ ఎబిలిటీస్ (అభ్యర్థి చదివిన బ్రాంచ్/ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్) నుండి 100 ప్రశ్నలకు 100 మార్కులు.
అర్హత మార్కులు: CBT-1, CBT-2 పరీక్షలో అర్హత సాధించడానికి, జనరల్/EWS అభ్యర్థులు కనీసం 40%, OBC అభ్యర్థులు కనీసం 30%, SC అభ్యర్థులు కనీసం 30%, ST అభ్యర్థులు కనీసం 25% మార్కులు సాధించాలి.
Also Read: రోజూ ఈ గింజలు తింటే కిలో మటన్ తినంత బలం..!!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook