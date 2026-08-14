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రైల్వేలో 4,098 ఉద్యోగాలు.. టెక్నికల్ ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులకు అద్భుత అవకాశం.. నేటి నుంచే దరఖాస్తులు..!

RRB Recruitment 2026:  రైల్వేలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థులకు గుడ్ న్యూస్. రైల్వే శాఖ నుంచి కీలక ప్రకటన వెలువడింది. రైల్వే రిక్రూట్ మెంట్ బోర్డు CEN 04/2026 కింద జూనియర్ ఇంజినీర్ (JE), డిపో మెటీరియల్ సూపరింటెండెంట్ (DMS), కెమికల్ అండ్ మెటలర్జికల్ అసిస్టెంట్ (CMA) పోస్టుల భర్తీకి మొత్తం 4,098 ఖాళీలు ప్రకటించింది. రైల్వే బోర్డు 2026 ఏడాదికి గాను ఈ పోస్టులను 35 కేటగిరీల్లో ఖాళీలకు ఆమోదం తెలిపింది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 14, 2026, 09:05 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 09:05 AM IST
రైల్వేలో 4,098 ఉద్యోగాలు.. టెక్నికల్ ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులకు అద్భుత అవకాశం.. నేటి నుంచే దరఖాస్తులు..!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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