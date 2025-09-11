English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Jobs: అలర్ట్.. టెన్త్, ఇంటర్ చదివి ఇంట్లో ఖాళీగా ఉన్నారా..? ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేకుండానే రైల్వేలో జాబ్స్.. వెంటనే అప్లై చేసేయండి..!

RRC Recruitment: రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ సెల్ (RRC).. ఈస్టర్న్ రైల్వేలో 2025-26 సంవత్సరానికి సంబంధించి క్రీడా కోటా కింద ఉద్యోగాల భర్తీకి అర్హులైన అభ్యర్ధుల నుంచి దరఖాస్తులు కోరుతూ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్‌ కింద గ్రూప్ సీ, గ్రూప్ డీ విభాగాల్లో మొత్తం 50 ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయనున్నారు.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Sep 11, 2025, 06:58 PM IST

Trending Photos

EPFO Pension: కనీస పెన్షన్ నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. మోదీ సర్కారు కీలక నిర్ణయం?
7
EPS Pension
EPFO Pension: కనీస పెన్షన్ నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. మోదీ సర్కారు కీలక నిర్ణయం?
School Holidays: దసరా సెలవుల్లో మార్పు? మరో 2 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు పొడగింపు!
5
Dussehra holidays 2025
School Holidays: దసరా సెలవుల్లో మార్పు? మరో 2 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు పొడగింపు!
OnePlus Nord CE5 Price: అమెజాన్‌లో రూ.1,947కే OnePlus Nord CE5 స్మార్ట్‌ఫోన్.. ఇప్పుడు ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
5
OnePlus Nord CE
OnePlus Nord CE5 Price: అమెజాన్‌లో రూ.1,947కే OnePlus Nord CE5 స్మార్ట్‌ఫోన్.. ఇప్పుడు ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
Samsung Galaxy A17 5G Price: అమెజాన్‌ బంపర్‌ ఆఫర్‌.. రూ.999కే Galaxy A17 5G ఫోన్‌ మీ సొంతం..
6
Samsung A17 5G
Samsung Galaxy A17 5G Price: అమెజాన్‌ బంపర్‌ ఆఫర్‌.. రూ.999కే Galaxy A17 5G ఫోన్‌ మీ సొంతం..
Jobs: అలర్ట్.. టెన్త్, ఇంటర్ చదివి ఇంట్లో ఖాళీగా ఉన్నారా..? ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేకుండానే రైల్వేలో జాబ్స్.. వెంటనే అప్లై చేసేయండి..!

RRC Eastern Railway Recruitment 2025:  రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ సెల్ ఈస్టర్న్ రైల్వేలో 2025-26 సంవత్సరానికి క్రీడా కోటా కింద 50 ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయడానికి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ ఉద్యోగాలు గ్రూప్ సీ మరియు గ్రూప్ డీ విభాగాల్లో ఉన్నాయి. దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఇప్పటికే సెప్టెంబర్ 10న మొదలుకాగా.. అక్టోబర్ 9న ముగియనుంది. అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఈ ఉద్యోగాలు ఆర్చరీ, అథ్లెటిక్స్, బ్యాడ్మింటన్, బాస్కెట్‌బాల్, కబడ్డీ, టేబుల్ టెన్నిస్, క్రికెట్, ఫుట్‌బాల్, హాకీ, స్విమ్మింగ్, వాలీబాల్ వంటి క్రీడల్లో భర్తీ చేయనున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

విద్యార్హతలు..
అభ్యర్థులు ఐటీఐ, పదో తరగతి, ఇంటర్ లేదా డిగ్రీ పాసై ఉండాలి.  అంతేకాకుండా ఒలింపిక్స్, ప్రపంచ ఛాంపియన్‌షిప్, ఆసియా క్రీడలు, కామన్వెల్త్ క్రీడలలో భారత్‌కు ప్రాతినిధ్యం వహించి ఉండాలి లేదా జాతీయ, యూనివర్సిటీ స్థాయి పోటీలలో మంచి ర్యాంకులు సాధించి ఉండాలి. 

వయోపరిమితి..
అభ్యర్థుల వయసు 2025 జనవరి 1 నాటికి 18 నుంచి 25 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. 

దరఖాస్తు చివరి తేది..
అభ్యర్థులు తమ దరఖాస్తులను అక్టోబర్ 9, 2025 సాయంత్రం 6 గంటలలోపు పూర్తి చేయాలి. 

దరఖాస్తు ఫీజు ఎంతంటే..
దరఖాస్తు రుసుము జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు 500 రూపాయలు.. ఎస్సీ, ఎస్టీ, మహిళలు, మైనారిటీలు, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు 250 రూపాయలు. ట్రయల్స్ తర్వాత 400 రూపాయలు తిరిగి ఇస్తారు. 

ఎంపిక విధానం..
అభ్యర్థులకు ఎలాంటి రాత పరీక్ష ఉండదు. షార్ట్‌లిస్ట్ చేసిన అభ్యర్థులకు డిసెంబర్ 2025 నుంచి జనవరి 2026 మధ్య క్రీడా సామర్థ్య పరీక్షలు జరుగుతాయి. ఈ పరీక్షలకు 40 మార్కులు, క్రీడా చరిత్రకు 50 మార్కులు, విద్యార్హతలకు 10 మార్కులు ఉంటాయి. తర్వాత డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, వైద్య పరీక్షలు ఉంటాయి. క్రీడా ట్రయల్స్‌లో అర్హత సాధించినవారిని తదుపరి దశకు పంపిస్తారు. 

వేతనం ఎంత..?
ఎంపికైనవారికి పోస్టు ఆధారంగా నెలకు 18,000 నుంచి 45,000 రూపాయల వరకు జీతం ఉంటుంది.

Also Read: Canara Bank Recruitment 2025: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. డిగ్రీ అర్హతతో కెనరా బ్యాంక్‌లో ట్రెయినీ జాబ్స్.. వెంటనే అప్లై చేసేయండి..!

Also Read: RRB Update: రైల్వే అభ్యర్థులకు బిగ్ అప్‌డేట్.. RRB గ్రూప్ D ఎగ్జామ్ డేట్ వచ్చేసింది.. పరీక్ష విధానం, పూర్తి డీటెయిల్స్ ఇవే..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook 

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

RRC Railway Jobs 2025Eastern Railway Notification 2025railway jobsLatest Railway JobsLatest Railway Jobs Notification

Trending News