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  • /Dosa Business: రోజుకు రూ.200 కూడా రాలేదు.. ఇప్పుడు నెలకు రూ.12 లక్షలు.. తల్లి దోశ రెసిపీతో యువకుడి సక్సెస్ స్టోరీ

Dosa Business: రోజుకు రూ.200 కూడా రాలేదు.. ఇప్పుడు నెలకు రూ.12 లక్షలు.. తల్లి దోశ రెసిపీతో యువకుడి సక్సెస్ స్టోరీ

Dosa Business:చాలా మంది మంచి ఉద్యోగం సంపాదించి స్థిరమైన జీవితాన్ని గడపాలని కలలు కంటారు. కానీ కొందరు మాత్రం తమ మనసుకు నచ్చిన పనిని ఎంచుకుని కొత్త దారిలో ప్రయాణిస్తారు. అలాంటి వారిలో ఒకరు ముంబైకి చెందిన గణేష్ సాథే. ఒకప్పుడు సీఏ పరీక్షలకు సిద్ధమైన ఈ యువకుడు, ఇప్పుడు దోశల వ్యాపారంతో నెలకు రూ.12 లక్షల లాభం సంపాదిస్తున్నాడు.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 11, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 01:57 PM IST
Dosa Business: రోజుకు రూ.200 కూడా రాలేదు.. ఇప్పుడు నెలకు రూ.12 లక్షలు.. తల్లి దోశ రెసిపీతో యువకుడి సక్సెస్ స్టోరీ
Image Credit: dosa(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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