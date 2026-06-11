/Dosa Business: రోజుకు రూ.200 కూడా రాలేదు.. ఇప్పుడు నెలకు రూ.12 లక్షలు.. తల్లి దోశ రెసిపీతో యువకుడి సక్సెస్ స్టోరీ

Dosa Business:గణేష్ సాథే చిన్నప్పటి నుంచే తన తల్లి చేసే బెన్నె దోశలను ఎంతో ఇష్టపడేవాడు. ఆయన తల్లి చేసే దోశల రుచి అందరికీ చేరాలని భావించాడు. సీఏ పూర్తిచేసి ఉద్యోగం చేయడం తన అసలు కల కాదని గ్రహించిన తర్వాత, వ్యాపారం ప్రారంభించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.
అయితే వ్యాపారం మొదలుపెట్టడం అంత సులభం కాదు. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి రూ.50 వేల అప్పు తీసుకున్నాడు. ఆ డబ్బుతో పాత బండిని కొనుగోలు చేసి చిన్న దోశల స్టాల్ ప్రారంభించాడు. అతని సోదరి సప్నా కూడా ఈ ప్రయాణంలో తోడైంది.
తల్లి తయారు చేసే అసలైన బెన్నె దోశలనే విక్రయించాలని నిర్ణయించారు. పూణే నుంచి ప్రత్యేకంగా తెల్ల వెన్న తెప్పించి దోశలు తయారు చేయడం మొదలుపెట్టారు. మంచి నాణ్యతతో కస్టమర్లను ఆకట్టుకోవాలని భావించారు.
అయితే ప్రారంభంలో పరిస్థితి చాలా కష్టంగా మారింది. వారి స్టాల్ చుట్టూ మోమోస్, పిజ్జా రోల్స్, ఇతర ఫాస్ట్ ఫుడ్ అమ్మే పెద్ద ఫుడ్ ట్రక్కులు ఉండేవి. అందరూ వాటివైపే వెళ్లడంతో గణేష్ స్టాల్ వద్ద కస్టమర్లు చాలా తక్కువగా ఉండేవారు.
ఒక దశలో రోజంతా కష్టపడినా కేవలం రూ.200 మాత్రమే అమ్మకాలు జరిగేవి. స్టాల్ మూసేయాలా అనే ఆలోచన కూడా వచ్చింది. కానీ గణేష్, సప్నా మాత్రం వెనక్కి తగ్గలేదు. తమపై నమ్మకం కోల్పోలేదు.
సోషల్ మీడియాను ఆయుధంగా మార్చుకున్నారు. ప్రతి రోజు దోశలు తయారు చేసే వీడియోలు, వారి కష్టాలు, ప్రయాణాన్ని సోషల్ మీడియాలో పంచుకోవడం ప్రారంభించారు. క్రమంగా వారి వీడియోలు వైరల్ అయ్యాయి. ప్రజలు ఆసక్తిగా వారి స్టాల్కు రావడం మొదలుపెట్టారు.
ప్రతి ఉదయం గణేష్ తల్లి, సోదరి కలిసి తాజా పిండిని సిద్ధం చేసేవారు. గణేష్ కస్టమర్లకు దోశలు వడ్డించేవాడు. నాణ్యత విషయంలో ఎక్కడా రాజీపడలేదు. ఇదే వారి విజయానికి ప్రధాన కారణమైంది.
కొద్ది నెలల్లోనే పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. ఇప్పుడు వారి దుకాణానికి రోజుకు దాదాపు 400 మంది కస్టమర్లు వస్తున్నారు. దోశలు త్వరగా అమ్ముడైపోతున్నాయి. ప్రస్తుతం రోజుకు సుమారు రూ.40 వేల ఆదాయం వస్తోంది. నెలకు దాదాపు రూ.12 లక్షల వరకు లాభం పొందుతున్నారు.
గణేష్ సాథే కథ ఒక గొప్ప సందేశాన్ని ఇస్తోంది. కష్టపడితే, నమ్మకంతో ముందుకు సాగితే, చిన్న ఆలోచన కూడా పెద్ద విజయంగా మారుతుందని ఆయన నిరూపించాడు. ప్రారంభంలో ఎదురైన పరాజయాలు శాశ్వతం కావని, పట్టుదల ఉంటే విజయమే చివరికి మన గమ్యమవుతుందని ఈ యువ వ్యాపారవేత్త కథ చెబుతోంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook