September Deadlines: సెప్టెంబర్ లో 6 మార్పులు.. మీ డబ్బుపైన ప్రభావం.. పెట్రోల్ డీజిల్ నుంచి క్రెడిట్ కార్డ్స్ వరకు మొత్తం లిస్ట్ ఇదే..!!

September New Rules: సెప్టెంబర్ నెల.. డబ్బులకు సంబంధించి ఎన్నో డెడ్ లైన్స్ ముగుస్తున్నాయి. వీటిని మిస్ అయినట్లయితే మీ పాకెట్ పై ప్రభావం చూపే ఛాన్స్ ఉంటాయి. చాలా వరకు క్యాలెండర్ లో తేదీ మారిందంటే..1వ తేదీ నుంచి కొత్త కొత్త నిర్ణయాలు అమల్లోకి వస్తుంటాయి. ఇంకొన్ని ప్రత్యేక స్కీముల గడువు ముగుస్తుంటాయి. కొత్త రూల్స్ ప్రవేశపెడుతుంటాయి. అవి ఏంటో తెలుసుకుని డబ్బులు మిగుల్చుకోవడం, డబ్బులు పొందడం వంటివి చేయవచ్చు. ముఖ్యంగా ఆర్థిక ప్రణాళిక అలవడుతుంది. సెప్టెంబర్ నెలలో, పెట్రోల్-డీజిల్, FD రేట్లలో తగ్గింపుతో సహా అనేక ఆర్థిక మార్పులను చూడవచ్చు. ఇది మీ నెలలవారీ, గృహ ఖర్చులపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. సెప్టెంబర్ 1 నుండి అమలు చేయాల్సిన నియమాలను తెలుసుకోవాలి. సెప్టెంబర్ 1 నుండి వచ్చే కొత్త మార్పులలో SBI క్రెడిట్ కార్డ్ ఛార్జీల పెరుగుదల, LPG ధరలలో తగ్గింపు ఉండవచ్చు. వీటితో పాటు FD రేట్లు కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంది. కొన్ని నియమాలు ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్లు (ITR) దాఖలు చేయడం, ఆధార్ కార్డును అప్ డేట్ చేయడం మొదలైన వాటికి సంబంధించినవి. ఇటువంటి అప్ డేట్స్ మీ బడ్జెట్ను నేరుగా ప్రభావితం చేస్తాయి. అవేంటో చూద్దాం.
వెండికి హాల్మార్కింగ్ తప్పనిసరి:
సెప్టెంబర్ లో రాబోతున్న అతిపెద్ద మార్పు ఏమిటంటే, ప్రభుత్వం సెప్టెంబర్లో బంగారం లాగా వెండిపై హాల్మార్కింగ్ను తప్పనిసరి చేయాలని యోచిస్తోంది. అయితే హాల్మార్క్ చేసిన వెండి ఆభరణాలు లేదా వస్తువులను కొనడం తప్పనిసరి కాదు. కానీ ఇది వెండి ధరలను మార్చవచ్చు. ఇది బంగారం కంటే వెండిలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఇష్టపడే వారిని ప్రభావితం చేస్తుంది.
ఎస్బిఐ క్రెడిట్ కార్డ్లో మార్పులు:
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సెప్టెంబర్ నుండి క్రెడిట్ కార్డ్ హోల్డర్లకు నిబంధనలు, షరతులను మార్చాలని యోచిస్తోంది. సెప్టెంబర్ నుండి ప్రతి లావాదేవీపై రివార్డ్ పాయింట్లు ఉండవని బ్యాంక్ చెబుతోంది. ఈ లావాదేవీలలో డిజిటల్ గేమింగ్ ప్లాట్ఫారమ్లు, కొంతమంది వ్యాపారులు, ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన లావాదేవీలు ఉన్నాయి. ఆటో డెబిట్ విఫలమైతే ఎస్బిఐ 2 శాతం జరిమానా విధించే అవకాశం ఉంది.
LPG గ్యాస్ సిలిండర్ల ధరలలో మార్పులు:
ప్రతి నెల లాగే, సెప్టెంబర్లో కూడా LPG గ్యాస్ సిలిండర్ల ధరలలో మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది. దేశీయ LPG గ్యాస్ సిలిండర్ల ధరలు అంతర్జాతీయ చమురు ధరలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. చమురు కంపెనీలు సెప్టెంబర్ 1న కొత్త ధరలను ప్రకటిస్తాయి. ధరల పెరుగుదల గృహ బడ్జెట్ను ప్రభావితం చేయవచ్చు. గత నెలలో LPG ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. కానీ రాబోయే నెలలో అవి మారే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా, CNG, PNG ధరలు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది.
ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ రేట్లు తగ్గించే అవకాశం:
సెప్టెంబర్లో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ (FD) రేట్లు తగ్గించవచ్చు. చాలా బ్యాంకులు FD రేట్లను సమీక్షించి మార్చాలని యోచిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం, మార్కెట్లోని చాలా బ్యాంకులు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లపై 6.5, 7.5 శాతం వడ్డీ రేట్లను అందిస్తున్నాయి. FDపై వడ్డీ రేట్లు తగ్గించే అవకాశం ఉందని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఎప్డీలో తమ డబ్బును పెట్టుబడి పెట్టాలని ప్లాన్ చేస్తున్నవారికి FD రేట్లలో తగ్గింపు నుండి ప్రయోజనం పొందవచ్చు.
ఏటీఎం వాడకంపై కొత్త నియమాలు
దేశవ్యాప్తంగా కొన్ని బ్యాంకులు ATM వినియోగానికి సంబంధించి కొత్త నియమాలను అమలు చేయబోతున్నాయి. నిర్దేశించిన నెలవారీ పరిమితికి మించి ATMల నుండి డబ్బును ఉపసంహరించుకునే వినియోగదారులు అధిక లావాదేవీల రుసుములను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. అదనపు ఖర్చులను నివారించడానికి అనవసరమైన ఏటీఎం విత్ డ్రాలను తగ్గించాలని నిపుణులు సిఫార్సు చేస్తున్నారు. ఇది నెలవారీ బడ్జెట్ను నేరుగా ప్రభావితం చేస్తుంది.
వీటిలో కూడా మార్పులు
ఆదాయపు పన్ను రిటర్నులు (ITR) దాఖలు చేయడానికి చివరి తేదీ సెప్టెంబర్ 15, 2025. జాతీయ పెన్షన్ వ్యవస్థ (NPS) పరిధిలోకి వచ్చే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఏకీకృత పెన్షన్ పథకం (UPS)ను ఎంచుకోవడానికి సెప్టెంబర్ 30 వరకు సమయం ఉంది. ఇది కాకుండా ఆధార్ కార్డు ఫ్రీ అప్ డేట్ చివరి తేదీ సెప్టెంబర్ 14. UIDAI ఆధార్ డాక్యుమెంట్ అప్ డేట్ ఉచిత సౌకర్యాన్ని మూడు నెలల పాటు పొడిగించింది.
