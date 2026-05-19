/Rupee all time low: రక్తపాతంలో రూపాయి.. సెంచరీకి కొన్ని అడుగుల దూరంలోనే..!!

Rupee all time low: భారత కరెన్సీ అయిన రూపాయి పతనం ఏమాత్రం ఆగడం లేదు. డాలర్ ధాటికి కుదేలవుతుంది. మంగళవారం అమెరికన్ డాలర్ తో పోలిస్తే రూపాయి మరోసారి కుప్పకూలింది. ట్రేడింగ్ లో డాలర్ పోలిస్తే 96.60 వద్ద రికార్డు కనిష్టానికి పడిపోయిన రూపాయి..చివరకు 96.52 వద్ద ముగిసింది. ఇదే దాని అత్యల్ప ముగింపు స్థాయి అని చెప్పవచ్చు. ముడి చమురు ధరలు పెరగడం, ప్రపంచవాప్తంగా రిస్క్ ఎవర్షన్, వీటికి తోడు డాలర్ బలపడటం, దేశీయ కరెన్సీపై తీవ్ర ఒత్తిడిని పెంచుతున్నాయని చెప్పాలి.
2026లో ఆసియాలో అత్యంత బలహీనమైన కరెన్సీగా రూపాయి నిలిచింది. ఈ నెలలో ఇప్పటివరకు ఇది 1.5 శాతం.. ఈ ఏడాదిలో 7 శాతానికి పైగా పడిపోయింది. పెరుగుతున్న ముడిచమురు ధరలు, గల్ఫ్ దేశాల నుండి ఎగుమతులు, దిగుమతులకు ఆటంకం కలిగించిన హోర్ముజ్ జలసంధి మూసివేత కారణంగా రూపాయి పరిస్థితి పెళుసుగా ఉందని కరెన్సీ నిపుణులు అంటున్నారు. ఇంటర్బ్యాంక్ ఫారిన్ ఎక్స్ఛేంజ్ మార్కెట్లో రూపాయి డాలర్కు 96.38 వద్ద ప్రారంభమైంది. ట్రేడింగ్ సమయంలో 96.60 వద్ద రికార్డు కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయిన తర్వాత.. చివరకు డాలర్కు 96.52 వద్ద ముగిసింది. ఇది మునుపటి ముగింపుతో పోలిస్తే 32 పైసల తగ్గుదల అని చెప్పాలి. సోమవారం నాడు రూపాయి డాలర్కు 96.20 వద్ద సర్వకాలిక కనిష్ట స్థాయిలో ముగిసింది.
బలపడిన డాలర్, పెరుగుతున్న యూఎస్ బాండ్ దిగుబడుల కారణంగా రూపాయి నష్టాల్లోనే కొనసాగుతుందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా జోక్యం, బంగారం, వెండి దిగుమతులపై కొన్ని ఆంక్షలు రూపాయికి తక్కువ స్థాయిలలో మద్దతు ఇవ్వగలవని చెబుతున్నారు. యూఎస్ డాలర్తో పోలిస్తే స్పాట్ రూపాయి 96 నుంచి 96.60 శ్రేణిలో కొనసాగుతుందని అంచనా వేస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు.ఇదిలా ఉండగా, ప్రపంచంలోని 6 ప్రధాన కరెన్సీలతో పోలిస్తే యూఎస్ డాలర్ స్థానాన్ని చూపించే డాలర్ ఇండెక్స్, 0.05 శాతం లాభంతో 99.24 వద్ద నిలిచింది. దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లలో, సెన్సెక్స్ 114.19 పాయింట్లు పడిపోయి 75,200.85 పాయింట్ల వద్ద ముగియగా, నిఫ్టీ 31.95 పాయింట్లు పడిపోయి 23,618 పాయింట్ల వద్ద ముగిసింది. అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర 1.92 శాతం తగ్గి బ్యారెల్కు $109.95కు చేరుకుంది. స్టాక్ మార్కెట్ డేటా ప్రకారం.. విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు సోమవారం వరుసగా మూడవ రోజు కూడా నికర కొనుగోలుదారులుగా నిలిచి, రూ. 2,813.69 కోట్ల విలువైన షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.
