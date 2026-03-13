Rupee Hits All-Time Low: అత్యంత దారుణ స్థితికి రూపాయ్.. ఎంతలా దిగజారిందో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాక్..!!

Rupee Hits All-Time Low: అంతర్జాతీయ ఆర్థిక పరిణామాలు.. మధ్యప్రాచ్యంలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతల ప్రభావంతో భారత కరెన్సీ రూపాయి మళ్లీ భారీ ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటోంది. డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ శుక్రవారం ట్రేడింగ్లో గణనీయంగా పడిపోయి రికార్డు కనిష్ట స్థాయిని తాకింది. రోజంతా జరిగిన మారకద్రవ్య లావాదేవీల అనంతరం రూపాయి విలువ డాలర్కు 92.45 వద్ద ముగిసింది. ఇంటర్బ్యాంక్ విదేశీ మారక మార్కెట్లో ట్రేడింగ్ ప్రారంభమైనప్పుడు రూపాయి విలువ డాలర్కు 92.33 వద్ద ప్రారంభమైంది. అయితే ట్రేడింగ్ కొనసాగుతున్న సమయంలో క్రమంగా బలహీనపడుతూ డాలర్కు 92.47 వరకు పడిపోయింది. ఇది ఇప్పటివరకు నమోదైన అత్యల్ప స్థాయి కావడం గమనార్హం. చివరకు రోజు ముగిసే సమయానికి రూపాయి 92.45 వద్ద స్థిరపడింది. ముందు రోజు కూడా రూపాయి 24 పైసలు పడిపోయి 92.25 వద్ద ముగిసింది.
విశ్లేషకుల ప్రకారం ఈ పతనానికి ప్రధాన కారణం అంతర్జాతీయ పరిస్థితులే. ముఖ్యంగా పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచ మార్కెట్లను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. ఇరాక్ జలాల్లో చమురు ట్యాంకర్లపై దాడుల సమాచారం వెలువడిన తర్వాత ప్రపంచ మార్కెట్లో చమురు సరఫరాపై ఆందోళనలు పెరిగాయి. దీంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు పెరిగాయి. ప్రస్తుతం బ్రెంట్ క్రూడ్ఆయిల్ ధర బ్యారెల్కు 100 డాలర్లకు పైగా ట్రేడ్ అవుతోంది.
చమురు ధరలు పెరగడం భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపుతుంది. ఎందుకంటే భారత్ పెద్ద మొత్తంలో చమురును దిగుమతి చేసుకునే దేశం. ధరలు పెరిగితే దిగుమతి ఖర్చులు పెరిగి రూపాయి విలువపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఈ పరిస్థితుల్లో అంతర్జాతీయ ఇంధన సంస్థ అయిన ఇంటర్నేషన్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ అత్యవసర నిల్వల నుంచి 400 మిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురును విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇది ఇప్పటివరకు జరిగిన అతిపెద్ద సంయుక్త విడుదలగా భావిస్తున్నారు.
మరోవైపు అమెరికా డాలర్ బలపడటం కూడా రూపాయి బలహీనతకు కారణమైంది. ఆరు ప్రధాన కరెన్సీలతో పోలిస్తే డాలర్ పనితీరును అంచనా వేసే అమెరికా డాలర్ ఇండెక్స్ 0.43 శాతం పెరిగి 100.17 స్థాయికి చేరుకుంది. ఇక విదేశీ పెట్టుబడిదారులు భారత మార్కెట్ నుంచి డబ్బును ఉపసంహరించుకోవడం కూడా రూపాయి పతనాన్ని వేగవంతం చేసింది. స్టాక్ మార్కెట్ గణాంకాల ప్రకారం విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు ఒకే రోజు దాదాపు రూ. 7,000 కోట్లకు పైగా విలువైన షేర్లను విక్రయించారు.
రూపాయి బలహీనత స్టాక్ మార్కెట్పై కూడా ప్రతికూల ప్రభావం చూపింది. బీఎస్సీ 1,470 పాయింట్లకు పైగా పడిపోయి 74,563 వద్ద ముగిసింది. అదే విధంగా నిఫ్టీ 50 కూడా దాదాపు 488 పాయింట్లు పడిపోయి 23,151 వద్ద స్థిరపడింది. ప్రపంచ మార్కెట్లో చమురు ధరలు అధికంగా కొనసాగితే మరియు గ్లోబల్ ఉద్రిక్తతలు తగ్గకపోతే రూపాయి విలువపై ఒత్తిడి కొనసాగవచ్చని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి 92.10 నుంచి 92.80 మధ్య ట్రేడింగ్ కొనసాగవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.
