/Rupee Fall: డాలర్ దెబ్బకు రూపాయి విలవిల.. 96.14 వద్ద చారిత్రక కనిష్టానికి.. పతనానికి 3 కారణాలివే!

Rupee Falls Against Dollar: డాలర్ దెబ్బకు భారత రూపాయి విలవిలలాడుతోంది. అమెరికన్ డాలర్ తో పోలిస్తే భారత రూపాయి నేడు 96.14 వద్ద రికార్డు కనిష్టానికి చేరుకుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు, పెరగడం, విదేశీ పోర్ట్ ఫోలియో ఇన్వెస్టర్లు భారత మార్కెట్ల నుంచి నిధులు ఉపసంహరించుకోవడం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అమెరికన్ డాలర్ మరింత బలపడటానికి కారణం అయ్యిందని చెప్పాలి. దీంతో రూపాయి విలువ మధ్యాహ్నం 3గంటల ప్రాంతంలో రికార్డు స్థాయి కనిష్టానికి పతనం అయ్యింది. తర్వాత కోలుకోని మధ్యాహ్నం 4.30 సమయానికి 95.82 దగ్గర కదలాడుతోంది.
భారత కరెన్సీ ఆ తర్వాత 21 పైసలు పడిపోయి.. 95.9782 వద్ద రికార్డు కనిష్ట స్థాయికి చేరింది. ఇటీవలి కాలంలో భారతదేశంలో పెరుగుతున్న ఇంధన ధరలు రూపాయి దిగుమతుల బిల్లును పెంచడంతో, రూపాయి ఆసియాలోనే అత్యంత బలహీనమైన కరెన్సీగా అవతరించింది. రూపాయి బలహీనతపై విశ్లేషకులు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.
ఊహించిన దానికంటే మెరుగైన యూఎస్ రిటైల్ అమ్మకాల డేటా, బలమైన కార్మిక మార్కెట్ డేటా కారణంగా, యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ భారీగా వడ్డీ రేట్లను తగ్గిస్తుందన్న మార్కెట్ అంచనాలు తగ్గడంతో డాలర్ బలంగా నిలిచిందని చెబుతున్నారు . ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనిశ్చితి పెరిగినప్పుడు, పెట్టుబడిదారులు సాధారణంగా డాలర్ను సురక్షిత ఆశ్రయంగా భావిస్తారని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
ప్రస్తుత ప్రపంచ పరిస్థితి ఎక్కువ కాలం కొనసాగితే,.. 2026 చివరి నాటికి రూపాయి డాలర్కు 100కి చేరే అవకాశాన్ని కొట్టిపారేయలేమని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. మధ్యప్రాచ్యంలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా సరఫరాకు అంతరాయం కలుగుతుందనే భయాల నడుమ బ్రెంట్ క్రూడ్ ధరలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ వారం నమోదు అయిన రూపాయి విలువ కనిష్టాల పరంపరలో ఇది ఆల్ టైం పతనం అని చెప్పాలి. దేశ విదేశీ మారక నిల్వలను పరిరక్షించేందుకు పలు చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రధాని మోదీ పిలుపునిచ్చి కొన్ని రోజులకే దేశీయ కరెన్సీ జీవిత కాల కనిష్టానికి పడిపోవడం విశేషం.. పశ్చిమాసియాలో హార్మూజ్ జలసంధి దాదాపుగా మూసుకుపోయిన పరిణామాలు రూపాయి విలువను మరింత దిగజార్చుతుందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
చాలా మంది ఆర్థికవేత్తలు, పలు సంస్థలు భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ వృద్ధి అంచనాలను తగ్గించగా.. ద్రవ్యోల్బణ అంచనాలను పెంచారు. మరోవైపు అధికారిక టోకు ధరల సూచీ దాదాపు 4ఏళ్ల అత్యధిక స్థాయికి చేరింది. దీనికితోడు అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను ఇప్పట్లో తగ్గించకపోవచ్చన్న సంకేతాల వల్ల కూడా డాలర్ ఇండెక్స్ బలపడిందని విశ్లేషకులు అంటున్నారు.
అయితే రూపాయి విలువ మరింత పడిపోకుండా నిరోధించేందుకు ఆర్బిఐ రంగంలోకి దిగి డాలర్లను విక్రయించడం వల్ల పరిస్థితిని అదుపులోకీ తీసుకువచ్చే ప్రయత్నం చేస్తోంది. మరోవైపు రూపాయి బలహీనపడటం వల్ల దిగుమతులు ఖరీదుగా మారుతాయి. అందులో ముఖ్యంగా ముడిచమురు, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు, పప్పు ధాన్యాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
