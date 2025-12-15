Rupee Fall: ట్రంప్ ప్రకటనతో మరోసారి రూపాయ్‌ కొంపమునిగింది.. ఆల్ టైమ్ కనిష్ఠానికి ఇండియన్ కరెన్సీ.. ప్చ్.. ఇప్పడేం చేయాలి?

Rupee Falls Against Dollar: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో భారతీయ కరెన్సీ రూపాయి విలువ రోజురోజుకూ మరింత బలహీనపడుతోంది. గత వారం చివరిలో కాస్త పుంజుకున్నా.. సోమవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఒక్కసారిగా భారీగా పడిపోయింది. దీంతో ఆల్టైమ్ కనిష్ఠ స్థాయిని తాకింది. డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి రూ.90.70 స్థాయిని దాటి కొత్త రికార్డు కనిష్ఠానికి చేరడం మార్కెట్లను ఒక్కింత ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. ఇంతకుముందు కూడా రూపాయి విలువ ఒక దశలో 90.50 మార్కును దాటింది. గురువారం, శుక్రవారం రోజుల్లో కొంత బలపడింది. అయితే ఈ వారంలో ప్రారంభమైన ట్రేడింగ్లో మళ్లీ తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంది.
రూపాయి పతనానికి దేశీయ, అంతర్జాతీయ కారణాలు అని చెప్పాలి. ముఖ్యంగా విదేశీ పెట్టుబడిదారులు భారతీయ స్టాక్స్, బాండ్ల నుంచి పెట్టుబడులను వెనక్కి తీసుకోవడం ప్రధాన కారణమని చెప్పాలి. అంతర్జాతీయ అనిశ్చితి పరిస్థితులు పెరగడంతో సురక్షిత పెట్టుబడుల వైపు ఇన్వెస్టర్లు మొగ్గు చూపుతున్నారు. దీంతో భారత్ వంటి ఎదుగుతున్న మార్కెట్ల నుంచి మూలధనం బయటకు వెళ్తోంది. 2025లో ఇప్పటివరకు విదేశీ పెట్టుబడిదారులు 18 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా విలువైన భారతీయ ఈక్విటీలను విక్రయించారు. అదేవిధంగా డిసెంబర్ నెలలోనే 500 మిలియన్ డాలర్లకు పైగా విలువైన బాండ్లను అమ్మడం పోర్ట్ఫోలియో అవుట్ఫ్లోలో రికార్డుగా నిలిచింది.
ఇక మరోవైపు భారత్–అమెరికా మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందంపై ఇంకా స్పష్టత లేకపోవడం కూడా రూపాయిపై ఒత్తిడిని పెంచుతోంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారతీయ దిగుమతులపై సుంకాలను 50 శాతానికి పెంచడం వల్ల మన ఎగుమతులు తీవ్రంగా ప్రభావితమయ్యాయి. ఈ టారిఫ్లను తగ్గించుకునేందుకు రెండు దేశాల మధ్య చర్చలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, అవి ఎప్పుడు ఫలితానికి వస్తాయన్న దానిపై స్పష్టత లేదు. ఒకవేళ ఒప్పందం కుదిరినా, భారత్కు అనుకూలంగా సుంకాల తగ్గింపు జరుగుతుందా లేదా అన్నది అనిశ్చితంగానే ఉంది.
వాణిజ్య లోటు పెరగడం కూడా రూపాయి బలహీనతకు మరో ప్రధాన కారణంగా కనిపిస్తోంది. భారత్ దిగుమతులు ఎగుమతుల కంటే ఎక్కువగా ఉండటంతో డాలర్ డిమాండ్ పెరుగుతోంది. దీంతో రూపాయిపై మరింత ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. రూపాయి విలువ పడితే.. దిగుమతులు మరింత ఖరీదుగా మారుతాయి. అంతేకాదు ఇంధనం, ఎలక్ట్రానిక్స్ వంటి అవసర వస్తువుల ధరలు పెరిగే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీని ప్రభావం డైరెక్టుగా సామాన్యులపై పడుతుంది.
రూపాయి పతనాన్ని అడ్డుకునేందుకు ఆర్బీఐ ఫారెక్స్ రిజర్వులను ఉపయోగించి డాలర్లు విక్రయించే ఛాన్స్ ఉంది. ఇలా చేస్తే.. మార్కెట్లో డాలర్ సరఫరా పెరిగి రూపాయి కొంత స్థిరపడే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అయితే ప్రస్తుతానికి ఆర్బీఐ పెద్దగా జోక్యం చేసుకుంటుందన్న సంకేతాలు మాత్రం కనిపించడం లేదు. ప్రస్తుత పరిస్థితి తాత్కాలికమేనని, వచ్చే ఏడాదిలో గ్లోబల్ పరిస్థితులు మెరుగుపడితే రూపాయి తిరిగి బలపడే అవకాశం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు అంటున్నారు.
