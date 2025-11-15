Rural Business Idea For Women: వ్యాపారంలోనూ సత్తా చాటుతున్న గ్రామీణ మహిళలు.. ఏడాదికి లక్షల ఆదాయం.. వాళ్ల సక్సెస్ సీక్రెట్ ఇదే..!!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Rural Business Idea For Women: మహిళలు స్వావలంబన సాధించినప్పుడే నిజమైన సామాజిక అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుంది. అయితే, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నివసించే మహిళలకు ఉద్యోగం దొరకడం సవాలే అనిచెప్పాలి. అటువంటి పరిస్థితిలో సొంత వ్యాపారాలను ప్రారంభించడం వల్ల మహిళలు తమ కాళ్లపై నిలబడటానికి సహాయపడుతుంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న మహిళలు కూడా వ్యాపారాల్లో సత్తా చాటుతున్నారు. ఏడాదికి లక్షలాది రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు. అయితే వాళ్ల సక్సెస్ సీక్రెట్ ఏంటి?  ఎలాంటి బిజినెస్ లు చేస్తున్నారు? పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Nov 15, 2025, 06:56 PM IST

Rural Business Idea For Women: ఉద్యోగాలు, సంపాదన అనేది నగరాల్లో జీవించే మహిళలకు ఎంత ముఖ్యమో.. ఈ రోజుల్లో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న మహిళలకు కూడా అంతే ముఖ్యం. మహిళల పని వారిని స్వావలంబన పొందేలా చేయడమే కాకుండా మెరుగైన సమాజాన్ని నిర్మించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది. మహిళలు స్వావలంబన పొందినప్పుడు మాత్రమే నిజమైన సామాజిక అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుంది. అయితే, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని మహిళలకు పని దొరకడం ఒక ముఖ్యమైన సవాలుగా మిగిలిపోయింది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉపాధి లేకపోవడం వల్ల మహిళలు పని చేయకుండా ఖాళీగా గడుపుతున్నారు.  కుటుంబ కట్టుబాట్లు వారు గ్రామాన్ని వదిలి వెళ్ళకుండా అడ్డుకుంటున్నాయి. 

కానీ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్నప్పటికీ మహిళలు తమ కాళ్లపై తాము  నిలబడటానికి సహాయపడే అనేక వ్యాపార ఆలోచనలు ఉన్నాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వ్యాపార ఆలోచనల గురించి తెలుసుకుందాం. ఎంతో మహిళలు సొంత ఊరిలోనే ఉంటూ స్వయంగా పలు రకాల బిజినెస్ లు చేస్తూ లక్షల రూపాయలను సంపాదిస్తున్నారు. 

అగర్బత్తి వ్యాపార ఆలోచన: 
భారతదేశం వంటి దేశాలలో, ధూపం కర్రలకు నిరంతరం డిమాండ్ ఉంటుంది. భారతదేశంలోనే కాదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక దేశాలలో ధూపం కర్రలకు నిరంతరం డిమాండ్ ఉంటుంది. ఆవు పేడతో ధూపం కర్రలు తయారు చేస్తారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఆవుల సంఖ్య ఇప్పటికీ ఎక్కువగానే ఉంటుంది.  ఇది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నివసించే మహిళలకు ఆశాజనకమైన ఎంపిక. ఇంకా, ఈ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడం ద్వారా, ఒక మహిళ అనేక మందికి ఉపాధి కల్పించవచ్చు. ఖర్చులు తక్కువగా ఉంటాయి. లాభాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. చిన్న స్థాయిలో ధూపం కర్రల తయారీ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడం సులభం అవుతుంది. ఈ రంగంలో తక్కువ సాంకేతిక అవసరాలు ఉన్నందున, సాధారణ యంత్రాలు,  తక్కువ మొత్తంలో నగదుతో ధూపం కర్రల తయారీ సంస్థను ప్రారంభించవచ్చు.

Also Read: Vegetable Price Today: భయపెడుతున్న బెండకాయ..ఘాటెక్కెస్తున్న మిర్చీ.. వారాంతం సంతకు వెళ్తున్నారా? తాజా కూరగాయల ధరల లిస్ట్ ఇదిగో..!!

ఊరగాయ వ్యాపార ఆలోచన:
దేశంలో ఆహార ప్రియులు అధిక సంఖ్యలో ఉన్నారు. అందుకే ఊరగాయలకు డిమాండ్ ఎల్లప్పుడూ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, ఇంటి నుండి దూరంగా నివసించే వారికి ఇంట్లో తయారుచేసిన ఊరగాయలు మరింత ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి. ఇది నేడు ఊరగాయలను తయారు చేయడం లాభదాయకమైన వృత్తిగా మారుస్తుంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నివసించే మహిళలు కాలానుగుణ ఊరగాయలను తయారు చేయడం ద్వారా గణనీయమైన లాభాలను ఆర్జించవచ్చు. ఈ వ్యాపారానికి కనీస సాంకేతికత లేదా యంత్రాలు అవసరం. అయినప్పటికీ లాభాలు గణనీయంగా ఉంటాయి. అందువల్ల, మామిడి, పనస ఇతర ఊరగాయ వ్యాపారాలు ఆశాజనకమైన ఎంపికగా ఉంటాయి. 

చిరు ధాన్యాల ఉత్పత్తి తయారీ ఆలోచన
2023 సంవత్సరాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంతర్జాతీయ చిరు ధాన్యాల సంవత్సరంగా జరుపుకుంటున్నారు. తత్ఫలితంగా, చిరు ధాన్యాలు,  వాటి ఉత్పత్తులకు డిమాండ్ పెరుగుతోంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నివసించే మహిళలకు చిరు ధాన్యాల నుండి తయారైన ఉత్పత్తులను తయారు చేసి విక్రయించడానికి ఇది ఒక సువర్ణావకాశాన్ని అందిస్తుంది. అధిక డిమాండ్,  తక్కువ సరఫరా కారణంగా, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పనిచేసే మహిళలకు ఇది మంచి ఉపాధి అవకాశంగా నిలుస్తుంది.  

Also Read:  Money Saving Tips: జేబు ఖాళీ.. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ సున్నా..డోంట్ వర్రీ.. ఈ చిట్కాలు ఫాలో అవుతే.. లక్షల పొదుపు పక్కా..!!

 

Trending News