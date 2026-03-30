Russia Gold Plan: రష్యా వద్ద ప్రస్తుతం 2,000 టన్నులకు పైగా భారీ బంగారు నిల్వలు ఉన్నాయి. అయితే.. గత 25 ఏళ్లలో మొదటిసారిగా రష్యా తన సెంట్రల్ బ్యాంక్ నుండి బంగారాన్ని ఉపసంహరించి విక్రయిస్తోంది. ఉక్రెయిన్తో సుదీర్ఘంగా సాగుతున్న యుద్ధం.. దానికి తోడు ఇరాన్-అమెరికా ఉద్రిక్తతల వల్ల చమురు ఆదాయం తగ్గడం రష్యాను ఈ నిర్ణయం దిశగా నడిపించాయి. కేవలం రెండు నెలల్లోనే రష్యా 14 టన్నుల బంగారాన్ని అమ్మేసింది.
రష్యా బంగారాన్ని ఎవరు కొంటున్నారు?
పాశ్చాత్య దేశాలు విధిస్తున్న కఠిన ఆంక్షల వల్ల రష్యా తన బంగారాన్ని ప్రపంచ ప్రధాన ఎక్స్ఛేంజీలలో అమ్మలేకపోతోంది. అందుకే రష్యా తన చిరకాల మిత్రదేశమైన చైనాను ఆశ్రయించింది. చైనీస్ యువాన్ కరెన్సీని పొందేందుకు రష్యా తన భౌతిక బంగారాన్ని చైనాకు విక్రయిస్తోంది. తన వద్ద ఉన్న యువాన్ నిల్వలను ఖర్చు చేయడం కంటే.. పెరుగుతున్న ధరల నేపథ్యంలో బంగారాన్ని అమ్మడమే లాభదాయకమని పుతిన్ సర్కార్ భావిస్తోంది.
భారతదేశం 1991 నాటి సంక్షోభం.. అప్పుడు మనం ఏం చేశాం?
నేటి రష్యా పరిస్థితిని చూస్తుంటే 1991లో భారతదేశం ఎదుర్కొన్న గడ్డుకాలం గుర్తొస్తుంది. అప్పట్లో మన విదేశీ మారకద్రవ్య నిల్వలు పూర్తిగా అడుగంటిపోయాయి. కేవలం రెండు వారాల దిగుమతులకు సరిపడా డబ్బు మాత్రమే మిగిలింది. ఆ సమయంలో దేశాన్ని దివాలా నుండి కాపాడటానికి అప్పటి ప్రభుత్వం 67 టన్నుల బంగారాన్ని విమానాల్లో విదేశాలకు తరలించింది.
ఎవరి వద్ద తాకట్టు పెట్టాం?:
ఆనాడు భారత్ తన బంగారాన్ని బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్.. బ్యాంక్ ఆఫ్ జపాన్ వద్ద తాకట్టు పెట్టి సుమారు 400 మిలియన్ డాలర్ల రుణం పొందింది. ఇది దేశ ప్రతిష్టకు మచ్చగా భావించినప్పటికీ.. ఆర్థిక వ్యవస్థను నిలబెట్టడానికి అది తప్పనిసరి చర్య. అయితే, ఆ తర్వాత కొద్ది నెలల్లోనే భారత్ ఆ బంగారాన్ని తిరిగి తెచ్చుకోవడమే కాకుండా.. నేడు ప్రపంచంలోనే అత్యధిక బంగారు నిల్వలు కలిగిన దేశాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.
రష్యా నిర్ణయం సరైందేనా?
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. రష్యా చేస్తున్నది భయం వల్ల చేస్తున్న అమ్మకం కాదు. బంగారం ధరలు గరిష్ట స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు, తగ్గిన చమురు ఆదాయాన్ని భర్తీ చేయడానికి ఆస్తులను లిక్విడిటీ చేయడం ఒక తార్కికమైన ఆర్థిక చర్య. రష్యా ప్రపంచ ధరల నిర్ణయ ప్రక్రియలో భాగం కానందున, ఈ అమ్మకాలు అంతర్జాతీయంగా బంగారం ధరలను పడగొట్టే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది.
భారత్లో బంగారం ధరలు తగ్గుతాయా.. పెరుగుతాయా?
రష్యా బంగారం అమ్మడం వల్ల అంతర్జాతీయ సరఫరాలో పెద్ద మార్పు రానప్పటికీ, ఇతర అంశాలు భారత్లో ధరలను శాసిస్తున్నాయి.
ధరల పతనం: ప్రస్తుతం యుద్ధ వాతావరణం ఉన్నప్పటికీ డాలర్ బలోపేతం కావడం, కేంద్ర బ్యాంకుల విక్రయాల వల్ల గరిష్ట స్థాయిల నుండి బంగారం రూ. 40,000 మేర తగ్గింది.
భవిష్యత్తు అంచనా: నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం, ఈ తగ్గుదల తాత్కాలికమే. రష్యా వంటి దేశాలు నిల్వలు విక్రయిస్తున్నా, ద్రవ్యోల్బణం, ప్రపంచ అనిశ్చితి వల్ల దీర్ఘకాలంలో బంగారం మళ్ళీ కొండెక్కడం ఖాయమని చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతానికి ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి కాబట్టి, సామాన్య ప్రజలకు, ఇన్వెస్టర్లకు బంగారం కొనడానికి ఇది గోల్డెన్ టైమ్ అని చెప్పవచ్చు. కానీ, యుద్ధం మరింత ముదిరితే మాత్రం సరఫరా గొలుసు దెబ్బతిని ధరలు మళ్ళీ ఆకాశాన్నంటే ప్రమాదం ఉంది.
