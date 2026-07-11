/ రైతు బీమా మాయం.. తెలంగాణలో మారనున్న రూల్స్.. రేషన్ కార్డు ఉండాల్సిందేనా?

Rythu Bima: తెలంగాణ రైతులకు ప్రధాన ఆసరాగా నిలుస్తున్న రైతు బీమా పథకం కనుమరుగవుతోందంటూ ప్రచారం జరుగుతోంది. ప్రభుత్వం కొత్తగా ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమా పథకాన్ని అమలు చేయడానికి యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇందిరా గాంధీ జయంతి అయిన నవంబర్ 19న ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించనున్నారు. ఈ పథకానికి సంబంధించిన నియమ నిబంధనలు ఇప్పటికే ఖరారైనట్లు తెలుస్తోంది.
2018లో ప్రారంభించిన ఈ పథకం ఏటా 25,000 కుటుంబాలకు పరిహారం అందిస్తుంది. రైతులపై భారం పడకుండా ఉండేందుకు ప్రభుత్వం ఆగస్టు 14న ప్రీమియం చెల్లిస్తుంది. తొలుత ఈ పథకానికి 31.25 లక్షల మంది అర్హులు అవ్వగా.. ఈ ఏడాది 42.16 లక్షల మంది అర్హులయ్యారు. అయితే, ప్రతి సంవత్సరం ఈ పథకంలో చేరే కొత్త రైతుల సంఖ్య కంటే అనర్హుల సంఖ్య, మరణాల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంది. ప్రతి ఏటా 59 ఏళ్లు పైబడిన రైతులను ఈ పథకం నుంచి మినహాయిస్తున్నారు. పెద్ద ఎత్తున భూమిని పంపిణీ చేస్తున్నారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ రూ.50 లక్షల బీమా కవరేజీని అమలు చేశారు. ఒక రైతు మరణించినట్లయితే చెందితే, వారి కుటుంబానికి రూ. 5 లక్షల పరిహారం లభిస్తుంది. అయితే, ఈ పథకాన్ని రద్దు చేయకుండా యథావిధిగా కొనసాగించాలని రైతు సంఘాలు ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. వార్షిక ప్రీమియంలో 70 శాతాన్ని ప్రభుత్వం చెల్లిస్తుండగా, మిగిలిన 30 శాతాన్ని పొదుపు చేయాల్సి ఉంటుంది.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమా పథకం అమలును వేగవంతం చేసింది. వివిధ కారణాల వల్ల కుటుంబ పెద్ద మరణిస్తే, ఆ కుటుంబానికి రూ. 5 లక్షల పరిహారం లభిస్తుంది. రాష్ట్రంలోని 11.5 మిలియన్ల కుటుంబాలకు కుటుంబ జీవిత బీమాను అమలు చేస్తామని ప్రభుత్వం గతంలో ప్రకటించింది. ఈ పథకం కోసం బడ్జెట్లో రూ.4,000 కోట్లు కేటాయించారు. ఇందిరమ్మ బీమా పథకం ఒక కుటుంబంలో కేవలం ఒక వ్యక్తికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది. ఈ పథకాన్ని కేవలం కుటుంబ పెద్ద కోసమే అభివృద్ధి చేస్తున్నారని, రేషన్ కార్డులు ఉన్నవారికి మాత్రమే ఇది వర్తిస్తుందని తెలిసింది. రైతుబీమా పథకం కుటుంబంలోని భూ యజమానులందరికీ వర్తిస్తుంది. ఇందిరమ్మ బీమా పథకం ఒక కుటుంబంలో కేవలం ఒక వ్యక్తికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది. అయితే, ఇందిరమ్మ బీమాను అమలు చేస్తే ఎంత మందికి పరిహారం అందుతుంది అనేది ప్రశ్నార్థకంగా మిగిలింది.
ప్రతిష్టాత్మకమైన ఇందిరమ్మ బీమాను నవంబర్ 19న ప్రభుత్వం ప్రారంభించనున్నట్లు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించారు. రైతు బీమా ఆగస్టు 14తో ముగుస్తుంది. ఈ రెండు పథకాల మధ్య నాలుగు నెలల విరామం ఉంటుంది. ఈలోగా, మరణించిన రైతులకు పరిహారం అందించే విషయం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. అప్పటి వరకు రైతు బీమా ప్రీమియంను ప్రభుత్వం చెల్లిస్తుందా? ఈ పథకాన్ని ప్రత్యేకంగా ఉంచుతుందా? ప్రభుత్వ వర్గాల్లో ఈ విషయంపై స్పష్టత లేదు. ఇప్పటివరకు ప్రతి సంవత్సరం సుమారు 18,000 నుండి 25,000 రైతు కుటుంబాలు బీమా పరిహారం పొందుతున్నాయి. ఈ నాలుగు నెలల పాటు బీమా పథకాన్ని పొడిగించకపోతే, అనేక కుటుంబాలు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటాయి. నాలుగు నెలల ప్రీమియంను రేవంత్ ప్రభుత్వమే చెల్లించాలని రైతు సంఘాలు సూచిస్తున్నాయి. కుటుంబ పోషణ బాధ్యత వహించే వారికి ప్రధాన ఆసరాగా ఉన్న ఈ పథకాన్ని రద్దు చేయాలని ప్రభుత్వం పరిశీలించాలని రైతులు కోరుతున్నారు.
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