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రైతు బీమా మాయం.. తెలంగాణలో మారనున్న రూల్స్.. రేషన్ కార్డు ఉండాల్సిందేనా?

Indiramma Insurance Scheme:  తెలంగాణ రైతు బీమా స్కీమును రద్దు చేస్తున్నారన్న ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది.  ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమా పథకం అమలును వేగవంతం చేసింది. వివిధ కారణాల వల్ల కుటుంబ పెద్ద మరణిస్తే, ఆ కుటుంబానికి రూ. 5 లక్షల  పరిహారం లభిస్తుంది. రాష్ట్రంలోని 11.5 మిలియన్ల కుటుంబాలకు కుటుంబ జీవిత బీమాను అమలు చేస్తామని ప్రభుత్వం గతంలో ప్రకటించింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 11, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 11:49 AM IST
రైతు బీమా మాయం.. తెలంగాణలో మారనున్న రూల్స్.. రేషన్ కార్డు ఉండాల్సిందేనా?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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