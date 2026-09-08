/ఉద్యోగులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారీ గుడ్ న్యూస్.. నెలకు రూ. 5000 జీతం పెంపు.. !!

Salary Hike: రాష్ట్రంలోని పలు ప్రభుత్వ శాఖల్లో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు, విద్యారంగ ఉద్యోగులకు పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. మంత్రి వర్గంలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఇందులో భాగంగా పలు కేటగీరీలకు చెందిన ఉద్యోగులకు నెలలవారీ అలవెన్సులను రూ. 5000 లకు పెంచింది. ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో పారా టీచర్లు, అటవీ సహాయకులు, శిక్షా బంధు, ప్రత్యేక విద్యావేత్తలు, ఎస్ఎస్ కే, ఎంఎస్ కే కార్యక్రమాలతో సంబంధం ఉన్న ఉద్యోగులతో సహా వేలాది మంది ఉద్యోగులకు ప్రయోజనం చేకూరుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
*ప్రభుత్వ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ప్రకారం, ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పనిచేస్తున్న ప్రాథమిక, ఉన్నత ప్రాథమిక స్థాయి పారా-టీచర్ల నెలసరి భత్యాన్ని రూ. 5,000 పెంచారు.
*20,343 మంది ప్రాథమిక పారా టీచర్ల నెలసరి భత్యం రూ. 11,941 నుంచి రూ. 16,941 కు పెరగనుంది.
*21,849 మంది అప్పర్ ప్రైమరీ పారా-టీచర్ల నెలసరి భత్యం రూ. 15,523 నుంచి రూ. 20,523కు పెరగనుంది.
ఈ సవరించిన భత్యం నవంబర్ 1 నుంచి అమలులోకి వస్తుంది.
ఈ ప్రభుత్వ నిర్ణయం వల్ల.. అటవీ, ఇతర శాఖలకు చెందిన సుమారు 1,500 మంది అటవీ సహాయకులు, 20,343 మంది ప్రాథమిక పారాఎడ్యుకేటర్లతో సహా 14 బృందాలకు ప్రత్యక్షంగా ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. ఈ ప్రయోజనం కోసం రాష్ట్ర మంత్రివర్గం అదనంగా రూ. 390 కోట్లు కేటాయించింది. కాగా ప్రభుత్వ నిర్ణయం వల్ల సుమారు 2,000 మంది అటవీ సహాయకులకు కూడా ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. వారి నెలసరి భత్యాన్ని రూ. 5,000 పెంచారు. ఈ కొత్త భత్యం అక్టోబర్ 1వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది. వీరితోపాటు విద్యా రంగంలోని ఉద్యోగులకు కూడా కొంత ఉపశమనం లభించింది. శిక్షా బంధువులు.. ప్రత్యేక విద్యావేత్తల నెలసరి జీతంలో రూ. 5,000 పెంపును ప్రభుత్వం ఆమోదించింది. ఈ నిర్ణయం వల్ల సుమారు 2,280 మంది శిక్షా బంధువులు లబ్ధి పొందుతారని అంచనా వేసింది. సవరించిన ఈ వేతన విధానం వారికి నవంబర్ 1వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది. అదనంగా, యాజమాన్య సిబ్బంది, ఎస్ఎస్కె సహాయకులు.. ఎంఎస్కె సహాయకుల నెలసరి జీతం/భత్యాలలో రూ. 5,000 పెంపును ప్రకటించారు. ఈ ప్రభుత్వ నిర్ణయం వివిధ శాఖలు, విద్యా రంగంలోని కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులకు నేరుగా ఆర్థిక ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది. ఇదే తరహాలో అకడమిక్ సూపర్వైజర్ల గౌరవ వేతనాన్ని కూడా పెంచారు. వివిధ యాజమాన్య కేటగిరీలలోని ఉద్యోగుల గౌరవ వేతనాన్ని, కేటగిరీని బట్టి రూ. 5,000, రూ. 7,000, రూ. 10,000 మేర పెంచారు.
ఉద్యోగులతోపాటుగా.. మాజీ ఎమ్మెల్యేల వైద్య భత్యాన్ని పెంచడానికి కూడా మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. ఈ సవరించిన వైద్య భత్యం ఆగస్టు 1వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది. విశ్వవిద్యాలయాల్లో బోధన, బోధనేతర సిబ్బంది బదిలీకి సంబంధించిన ఒక ముఖ్యమైన ప్రతిపాదనకు కూడా ఈ సమావేశం ఆమోదం తెలిపింది. ఈ విషయమై ప్రభుత్వం పశ్చిమ బెంగాల్ శాసనసభలో ఒక కొత్త బిల్లును ప్రవేశపెట్టనుంది. విశ్వవిద్యాలయ స్థాయిలో ఉద్యోగుల పరస్పర బదిలీకి ఒక చట్టబద్ధమైన చట్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడమే ఈ ప్రతిపాదిత చట్టం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రభుత్వం ప్రకారం, ఈ బిల్లును శాసనసభలో ప్రాధాన్యతా క్రమంలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఈ మంత్రివర్గ నిర్ణయాలు పశ్చిమ బెంగాల్లోని వివిధ శాఖలు, విద్యా రంగంలో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగుల జీతభత్యాలు భారీగా పెరగనున్నాయి.
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