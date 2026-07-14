/సమంత సీమంతం.. వైరల్ అవుతున్న వీడియోలు..ఫొటోలు..!!

Samantha Baby Shower: ప్రముఖ హీరోయిన్ సమంత ఇల్లు సందడిగా మారింది. త్వరలోనే తల్లి కాబోతున్న ఆమెకు మంగళవారం కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితుల సమక్షంలో ఘనంగా సీమంతం వేడుకను నిర్వహించారు. ఈ సెలబ్రేషన్స్ కు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు.. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి.
సమంత, ఆమె భర్త రాజ్ నిడిమోరు తమ మొదటి బిడ్డ రాక కోసం ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. వీరికి 2025 చివరిలో కోయంబత్తూరులో వివాహం జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఏడాది డిసెంబర్ లో సమంత బిడ్డకు జన్మనివ్వనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఈ వేడుకలో సమంత ఎంతో యాక్టివ్ గా, హ్యాపీగా కనిపించారు. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మధ్య జరిగిన ఈ సెలబ్రేషన్స్ లో తన అత్తగారితో సమంత షేర్ చేసుకున్న భావోద్వేగపూరిత క్షణాలు ఆమె అభిమానులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
గత జూన్లో.. మా ఇంటి బంగారం సినిమా సక్సెస్ ఈవెంట్లో సమంత బేబీ బంప్తో కనిపించడంతో ఆమె గర్భవతి అనే వార్తలు మొదలయ్యాయి. ఆ తర్వాత ఆ సినిమా డైరెక్టర్ నందిని సిధారెడ్డి కూడా ఈ విషయాన్ని ధ్రువీకరించారు. అప్పటి నుండి.. సమంత తన గర్భం గురించిన వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటూ వస్తోంది. ఈ సీమంతం వేడుక గురించి ఆ జంట అధికారిక ప్రకటన చేయనప్పటికీ, అభిమానులు, శ్రేయోభిలాషులు సోషల్ మీడియాలో ఆమెకు అనేక శుభాకాంక్షలు పంపుతున్నారు.
Bangaram Seemantham🫰🥰#MaaintiBangaaram @Samanthaprabhu2#Samantha #SamanthaRuthPrabhu pic.twitter.com/tVnTqSx7UO
— FanBangaram (@SammuVerse) July 14, 2026
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