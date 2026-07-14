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సమంత సీమంతం.. వైరల్ అవుతున్న వీడియోలు..ఫొటోలు..!!

Samantha Baby Shower: సమంత సీమంతం గ్రాండ్ గా జరిగింది. కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితుల సమక్షంలో మంగళవారం సీమంతం వేడుకను నిర్వహించారు. ఈ వేడుకకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతున్నాయి.

Written ByBhoomi
Published: Jul 14, 2026, 11:32 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:32 PM IST
సమంత సీమంతం.. వైరల్ అవుతున్న వీడియోలు..ఫొటోలు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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