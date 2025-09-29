English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Samsung Galaxy: రూ.7,499కే Samsung 5G స్మార్ట్‌ఫోన్..ఆఫర్ కొన్నిరోజులు మాత్రమే!

Samsung Galaxy M36 5G Price: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ కంపెనీ Samsung Galaxy M36 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఇప్పుడు కేవలం రూ. 7,499 ధరకే కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ ఫోన్ రూ. 19,999 ప్రారంభ ధరకు లాంచ్ అయినా.. రూ. 6,000 భారీ తగ్గింపుతో రకరకాల సామ్‌సంగ్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 29, 2025, 04:04 PM IST

రాబోయే పండుగ సేల్ కోసం Samsung కొన్ని భారీ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. ఈ ఏడాది లాంచ్ అయిన Galaxy M, Galaxy F సిరీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లపై గణనీయమైన ధర తగ్గింపు ఉంది. Samsung Galaxy M36 5Gని కేవలం రూ. 13,999కే కొనుగోలు చేయవచ్చు. అయితే మార్కెట్లో వాటి అసలు ధర రూ. 19,999గా ఉంది. ఈ మోడల్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను రూ.6,000 తగ్గింపుతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. 

మీరు Samsung Galaxy M16 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఇప్పుడు కేవలం రూ. 10,499 కి కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ ఫోన్ రూ. 13,499 ప్రారంభ ధరకు మార్కెట్లోకి విడుదల చేశారు. ఈ ఫోన్ కొనుగోలుపై రూ. 3,000 తగ్గింపు ఉంది. అదేవిధంగా Samsung Galaxy M06 5G మోడల్‌ను రూ. 7,499 కి కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ ఫోన్ రూ. 9,999 ప్రారంభ ధరతో మార్కెట్లో విడుదల చేయగా.. ఈ ఫోన్ కొనుగోలుపై రూ. 2,500 తగ్గింపు ఉంది.

Samsung Galaxy F36 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కేవలం రూ. 13,999 కి కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ ఫోన్ రూ. 19,999 ప్రారంభ ధరకు విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు దీని కొనుగోలుపై రూ. 6,000 తగ్గింపుతో విక్రయిస్తున్నారు. 

Samsung Galaxy F06 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను రూ. 7,499 కు కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ ఫోన్‌ను రూ. 9,999 ప్రారంభ ధరకు లాంచ్ చేయగా.. ఈ ఫోన్ ధర రూ. 2,500 తగ్గించారు. ఈ ఫోన్‌లన్నింటిపై డిస్కౌంట్ పరిమిత సమయం వరకు అందుబాటులో ఉంది. కాబట్టి, అద్భుతమైన ఫీచర్లతో కూడిన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయడానికి ఇది ఒక సువర్ణావకాశం.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

SamsungSamsung Galaxy M36 5G GalaxySamsung Galaxy M16 5G SmartphoneSamsung M16 Galaxy M06Samsung Galaxy F36 Galaxy

