Samsung Galaxy M36 5G Price: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ Samsung Galaxy M36 5G స్మార్ట్ఫోన్ను ఇప్పుడు కేవలం రూ. 7,499 ధరకే కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ ఫోన్ రూ. 19,999 ప్రారంభ ధరకు లాంచ్ అయినా.. రూ. 6,000 భారీ తగ్గింపుతో రకరకాల సామ్సంగ్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
రాబోయే పండుగ సేల్ కోసం Samsung కొన్ని భారీ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. ఈ ఏడాది లాంచ్ అయిన Galaxy M, Galaxy F సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్లపై గణనీయమైన ధర తగ్గింపు ఉంది. Samsung Galaxy M36 5Gని కేవలం రూ. 13,999కే కొనుగోలు చేయవచ్చు. అయితే మార్కెట్లో వాటి అసలు ధర రూ. 19,999గా ఉంది. ఈ మోడల్ స్మార్ట్ఫోన్ను రూ.6,000 తగ్గింపుతో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
మీరు Samsung Galaxy M16 5G స్మార్ట్ఫోన్ను ఇప్పుడు కేవలం రూ. 10,499 కి కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ ఫోన్ రూ. 13,499 ప్రారంభ ధరకు మార్కెట్లోకి విడుదల చేశారు. ఈ ఫోన్ కొనుగోలుపై రూ. 3,000 తగ్గింపు ఉంది. అదేవిధంగా Samsung Galaxy M06 5G మోడల్ను రూ. 7,499 కి కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ ఫోన్ రూ. 9,999 ప్రారంభ ధరతో మార్కెట్లో విడుదల చేయగా.. ఈ ఫోన్ కొనుగోలుపై రూ. 2,500 తగ్గింపు ఉంది.
Samsung Galaxy F36 5G స్మార్ట్ఫోన్ను కేవలం రూ. 13,999 కి కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ ఫోన్ రూ. 19,999 ప్రారంభ ధరకు విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు దీని కొనుగోలుపై రూ. 6,000 తగ్గింపుతో విక్రయిస్తున్నారు.
Samsung Galaxy F06 5G స్మార్ట్ఫోన్ను రూ. 7,499 కు కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ ఫోన్ను రూ. 9,999 ప్రారంభ ధరకు లాంచ్ చేయగా.. ఈ ఫోన్ ధర రూ. 2,500 తగ్గించారు. ఈ ఫోన్లన్నింటిపై డిస్కౌంట్ పరిమిత సమయం వరకు అందుబాటులో ఉంది. కాబట్టి, అద్భుతమైన ఫీచర్లతో కూడిన స్మార్ట్ఫోన్ను తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయడానికి ఇది ఒక సువర్ణావకాశం.
