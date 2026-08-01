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కేంద్ర ప్రభుత్వం సంచలన ప్రాజెక్ట్.. రూ. 84,000 కోట్ల సముద్ర మంథన్.. ఏంటీ సముద్ర మంథన్?

Samudra Manthan Scheme: ముడి చమురు దిగుమతి బిల్లును తగ్గించడానికి, కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.84,084 కోట్ల విలువైన  సముద్ర మంథన్  పథకాన్ని ఆమోదించింది. సముద్రం నుండి చమురు, గ్యాస్ నిధిని ఎలా వెలికితీస్తారో తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Aug 01, 2026, 06:01 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 06:01 PM IST
కేంద్ర ప్రభుత్వం సంచలన ప్రాజెక్ట్.. రూ. 84,000 కోట్ల సముద్ర మంథన్.. ఏంటీ సముద్ర మంథన్?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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కేంద్ర ప్రభుత్వం సంచలన ప్రాజెక్ట్.. రూ. 84,000 కోట్ల సముద్ర మంథన్.. ఏంటీ సముద్ర మంథన్?
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