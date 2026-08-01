/కేంద్ర ప్రభుత్వం సంచలన ప్రాజెక్ట్.. రూ. 84,000 కోట్ల సముద్ర మంథన్.. ఏంటీ సముద్ర మంథన్?

Samudra Manthan Scheme: భారత్ ముడి చమురు, గ్యాస్ అవసరాలలో ఎక్కువ భాగాన్ని విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటుంది. దీని ఫలితంగా ఏటా లక్షల కోట్ల రూపాయల దిగుమతి బిల్లు చెల్లిస్తోంది. ఇతర దేశాల మీద ఆధారపడటాన్ని తగ్గించే దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక కీలకమైన అడుగు వేస్తోంది. ఈ దిశగా కేంద్ర మంత్రివర్గం సముద్ర మంథన్ జాతీయ ఆప్ షోర్ అన్వేషణ పథకాన్ని ఆమోదించింది. 2030-31 నాటికి ఈ పథకంపై రూ. 84,084 కోట్లు ఖర్చు చేయనున్నారు. ఇది సముద్ర గర్భంలో దాగి ఉన్న చమురు, గ్యాస్ నిల్వల ఆవిష్కరణను వేగవంతం చేస్తుందని, దేశంలో ఉత్పత్తిని పెంచుతుందని, అలాగే దిగుమతులపై ఖర్చును తగ్గిస్తుందని ప్రభుత్వం చెబుతోంది.
సముద్ర మంథన్ యోజన అంటే ఏమిటి?
సముద్ర మంథన్ అనేది పెట్రోలియం, సహజ వాయువుల మంత్రిత్వ శాఖకు సంబంధించిన ఒక కేంద్ర రంగ పథకం. భారతదేశ తీరప్రాంత జలాల్లో చమురు, గ్యాస్ నిల్వల అన్వేషణను వేగవంతం చేయడం దీని లక్ష్యం. ఈ పథకం కేవలం అన్వేషణకు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా, సర్వేయింగ్, డ్రిల్లింగ్, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి, చమురు, గ్యాస్ ఉత్పాదక కేంద్రాల అభివృద్ధి వంటి మొత్తం ప్రక్రియను కవర్ చేస్తుంది.
ప్రపంచంలో ముడి చమురును అత్యధికంగా వినియోగించే దేశాలలో భారతదేశం మూడవ స్థానంలో ఉంది. ఈ దేశం ఏటా సుమారు 144 బిలియన్ డాలర్లు, లేదా దాదాపు రూ. 13 లక్షల కోట్ల విలువైన ముడి చమురును దిగుమతి చేసుకుంటుంది. వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఏ ఆర్థిక వ్యవస్థకైనా ఇంధన భద్రత ఎంత ముఖ్యమో ఇటీవలి ప్రపంచ పరిణామాలు స్పష్టం చేశాయి. తత్ఫలితంగా, విదేశీ వనరులపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించుకోవడానికి ప్రభుత్వం దేశీయ చమురు, గ్యాస్ ఉత్పత్తిని పెంచాలని కోరుకుంటోంది.
ఈ ప్రణాళికలోని నాలుగు ప్రధాన భాగాలు ఏమిటి?
ఈ ప్రణాళిక కింద, సముద్ర గర్భం నుండి భూకంప సంబంధిత డేటాను సేకరించడానికి అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించనున్నారు. దీనికి రూ. 28,534 కోట్లు (28,534 కోట్ల రూపాయలు) ఖర్చవుతుంది. దీనివల్ల చమురు, గ్యాస్కు అత్యధిక అవకాశం ఉన్న ప్రాంతాలను గుర్తించడం సులభతరం అవుతుంది.
రెండవ దశలో 60 లోతైన నీటి అన్వేషణ బావులను తవ్వనున్నారు. ఇందుకోసం రూ. 43,200 కోట్ల కేటాయింపు జరిగింది. అర్హత గల ప్రాజెక్టులకు తవ్వకం ఖర్చులో 50 శాతాన్ని, అంటే ఒక్కో బావికి గరిష్టంగా రూ. 675 కోట్ల వరకు ప్రభుత్వం అందిస్తుంది.
అదనంగా, రూ. 10,000 కోట్ల (సుమారు $10 బిలియన్ డాలర్లు) పెట్టుబడితో ఉమ్మడి ఆఫ్షోర్ మౌలిక సదుపాయాల కేంద్రాలు అభివృద్ధి చేస్తాయి. వీటిలో ఉమ్మడి రిగ్గులు, జెట్టీలు, బంకర్లు, డ్రిల్లింగ్ సౌకర్యాలు ఉంటాయి. ఇవి అన్వేషణ, ఉత్పత్తిని సులభతరం చేస్తాయి.
ఇదిలా ఉండగా, ఈ ప్రణాళికలోని నాల్గవ భాగం కింద రూ. 2,000 కోట్ల వ్యయంతో ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ సర్వీసెస్ జోన్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దీని లక్ష్యం, అవసరమైన పరికరాలు సేవల దేశీయ ఉత్పత్తిని పెంచడం, అలాగే మేక్ ఇన్ ఇండియా ఆత్మనిర్భర్ భారత్లను బలోపేతం చేయడం.
దేశానికి కలిగే ప్రయోజనం ఏమిటి?
ఈ ప్రణాళిక ద్వారా 600 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల ఆయిల్ ఈక్వివలెంట్ (MMTOE)కు మించిన హైడ్రోకార్బన్ వనరులను వెలికితీయవచ్చని ప్రభుత్వం అంచనా వేస్తోంది. ఈ అన్వేషణ విజయవంతమైతే, దేశీయ చమురు గ్యాస్ ఉత్పత్తి ప్రస్తుతమున్న సుమారు 62 MMTOE స్థాయి నుండి సంవత్సరానికి 80 MMTOEకి పెరగవచ్చు. మొత్తం హైడ్రోకార్బన్ వనరులు 1.6 బిలియన్ టన్నుల ఆయిల్ ఈక్వివలెంట్ నుండి 2.2 బిలియన్ టన్నులకు పెరగవచ్చు.
దిగుమతి బిల్లు తగ్గుతుంది, విదేశీ మారకం ఆదా అవుతుంది:
పెరిగిన ఉత్పత్తి వల్ల ఏటా సుమారు రూ. 1 లక్ష కోట్ల మేర ముడి చమురు దిగుమతులను తగ్గించవచ్చని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. దీనివల్ల విదేశీ మారక ద్రవ్యం గణనీయంగా ఆదా అవ్వడమే కాకుండా, దేశ ఇంధన భద్రత కూడా బలోపేతం అవుతుంది. కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ దీనిని భారతదేశానికి ఒక గేమ్ ఛేంజర్ గా అభివర్ణించారు. భవిష్యత్తులో చమురు, గ్యాస్ ఉత్పత్తిని పెంచడంలో ఈ ప్రణాళిక ఒక ప్రధాన మైలురాయిగా నిరూపించగలదని ఆయన అన్నారు.
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