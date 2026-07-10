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రేటు పెంచుకో.. కేసు లేకుండా చూసుకో.. మామూళ్ల మత్తులో సంగారెడ్డి జిల్లా ఎక్సైజ్‌ శాఖ..!!

Sangareddy District Excise Department: సంగారెడ్డి జిల్లాలోని ఆందోల్- జోగిపేట, నారాయణ ఖేడ్, జహీరాబాద్ డివిజన్ల పరిధిలో మద్యం దందా జోరుగా సాగుతోంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 10, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:38 PM IST
రేటు పెంచుకో.. కేసు లేకుండా చూసుకో.. మామూళ్ల మత్తులో సంగారెడ్డి జిల్లా ఎక్సైజ్‌ శాఖ..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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రేటు పెంచుకో.. కేసు లేకుండా చూసుకో.. మామూళ్ల మత్తులో సంగారెడ్డి జిల్లా ఎక్సైజ్‌ శాఖ..!!
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