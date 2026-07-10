/రేటు పెంచుకో.. కేసు లేకుండా చూసుకో.. మామూళ్ల మత్తులో సంగారెడ్డి జిల్లా ఎక్సైజ్‌ శాఖ..!!

Sangareddy District Excise Department: రెవెన్యూ కోసం లిక్కర్ షాపుల యాజమానులు కొత్త కొత్త దారులకు వెతుక్కుంటున్నారు. సంవత్సరం క్రితం వైన్స్ షాపులను లక్కీ డ్రా ద్వారా దక్కించుకున్న వారిలో కొంతమంది వైన్స్ ఓనర్లు బెల్డ్ షాపులే టార్గెట్ గా ఆదాయ మార్గాన్ని పెంచుకుంటున్నారు. సంగారెడ్డి జిల్లాలోని ఆందోల్- జోగిపేట, నారాయణ ఖేడ్, జహీరాబాద్ డివిజన్ల పరిధిలో ఈ దందా మూడు పూవులు - ఆరు కాయలు అన్నట్లుగా సాగుతున్నది. ఎంఆర్పీ కంటే ఎక్కువ ధరకు మద్యం విక్రయిస్తే కేసులు నమోదౌతాయని ఎక్సైజ్ శాఖ హెచ్చరిస్తూంటే.. ఆశాఖలో పనిచేసే సీనియర్ ఉద్యోగులు వైన్స్ యాజమానులకు కొత్త రూట్లను పరిచయం చేస్తున్నారు. అలాంటి దారుల వల్ల అటు కేసులు కావు.. ఇటు జేబులు గలగలా అనకమానవు.. ఎటొచ్చి.. ప్రభుత్వ ఆదాయానికే గండి పడుతుంది.
మూడు డివిజన్లలో జోరుగా దందా :
సంగారెడ్డి జిల్లాలోని ఆందోల్ - జోగిపేట, నారాయణ ఖేడ్, జహీరాబాద్ డివిజన్ల పరిధిలో మద్యం దందా జోరుగా సాగుతున్నది. వైన్ షాపుల ఓనర్లే ఉదయం.. సాయంత్రం పూట ఆటోలు, బైక్ ల ద్వారా మద్యాన్ని బెల్ట్ షాపులకు గ్రామాలకు చేరుస్తున్నారు. ఇందుకోసం ఎంఆర్పీ కంటే అదనంగా రూ. 10 తీసుకుంటున్నట్లు యాజమానుల సన్నిహితులు చెబుతున్నారు. బెల్ట్ షాపులకు మద్యం తరలించే వరకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చూసే బాధ్యతను కూడా నెత్తికెత్తుకున్నారు. ఒకవేళ ఎక్కడైనా పోలీస్, ఎక్సైజ్ చెకింగ్ లు జరిగితే.. కేసులు కాకుండా మేనేజ్ చేసేందుకు వైన్స్ ఓనర్లు అధికారులతోనే మాట్లాడుకుంటున్నారట. ఇందుకోసం పెద్ద ఎత్తున మామూళ్ల పర్వం నడుస్తున్నది.
సీఐల కనుసన్నల్లో లిక్కర్ దందా:
ఎక్సైజ్ శాఖలో లిక్కర్ దందాను మేనేజ్ చేయడంలో డివిజన్ల వారీగా సీఐలే కీలక పాత్రదాలుగా ఉన్నారు. ఈనెలాఖరులోగా సీఐ, ఎస్సైల బదిలీలు జరగనుండటంతో అందినకాడికి దండుకుందామన్న చందంగా సీఐలు లు వ్యవహరిస్తున్నట్లు ఆ శాఖ ఉద్యోగులు చర్చించుకుంటున్నారు. సంగారెడ్డి జిల్లాలో జిల్లా కేంద్రానికి దూరంగా ఉండే నారాయణ ఖేడ్ లాంటి ప్రాంతాల్లో ఈ వ్యవహారం మరింత శృతిమించుతున్నది. ఆందోల్ - జోగిపేట, నారాయణ ఖేడ్, జహీరాబాద్ సీఐలు ఈ వ్యవహారంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నట్లు చర్చ జరుగుతున్నది. ఆందోల్ పరిధిలోని జోగిపేట, శివంపేట, చౌటకూరు, హత్నూర, వట్పల్లి మండలాల్లో, జహీరాబాద్ పరిధిలోని జహీరాబాద్, కోహీర్, ఝరాసంఘం, మొగుడంపల్లి, న్యాల్ కల్ మండలాల్లో, నారాయణ ఖేడ్ పరిధిలోని నారాయణ ఖేడ్, సిర్గాపూర్, కంగ్టి, కల్హేర్, మనూర్, నాగల్ గిద్ద మండలాల్లో ఎంఆర్పీని మించి రూ.20 అదనంగా వసూల్ చేస్తున్న లిక్కర్ దందా జోరుగా సాగుతున్నది.
ప్రజావాణి లో ఫిర్యాదు:
ఎక్సైజ్ శాఖ నుండి రెవిన్యూ వస్తుందనే పేరుతో అధిక ధరకు మద్యం అమ్మినా పట్టించుకోరా అని సిపిఎం పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శి జయరాజ్ అధికారులను ప్రశ్నించారు. గ్రామాలలో బెల్టు షాపులకు రూ 10 కి అధిక మద్యం అమ్ముతున్నా... అధిక ధరలకు మద్యం విక్రయిస్తున్న బెల్టు షాపుల పైనా..ఎక్సైజ్ అధికారులు కేసులు నమోదు చేసేలా ఆదేశించారని సంగారెడ్డి జిల్లా అడిషనల్ కలెక్టర్ పాండు కు ఫిర్యాదు చేశారు.. అధిక ధరల కారణం గా పేదలు కూలీ డబ్బులు మొత్తం అధిక ధరకు మద్యం కొనడంతో , వారి కుటుంబాలలో నిత్యం గొడవలు ఘర్షణలు జరుగుతున్నాయని వివరించారు. ఈ కార్యక్రమం సిపిఎం పార్టీ నాయకులు. రాజయ్య, రమేష్ లక్ష్మణ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
రెవెన్యూ ఫుల్.. కేసులు నిల్:
ఎక్సైజ్ శాఖ ద్వారా అత్యధికంగా ఆదాయం పొందాలన్న లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ఎప్పటికప్పుడు పాలసీలోనూ మార్పులు తెస్తూనే ఉంది. లిక్కర్ షాపుల వేలం విషయంతోనే ఈ విషయం బయటపడింది. గతంలో ఒక్కో షాపుకు లక్ష రూపాయల డీడీ తీయాల్సి ఉండగా.. గతేడాది మద్యం షాపుల డ్రా సమయంలో ఆ మొత్తాన్ని రూ.2 లక్షలకు పెంచేశారు. అయినా వైన్స్ కోసం చాలా మంది పోటీపడ్డారు. కొన్ని చోట్ల ఒక్క షాపుకు 100 మంది వరకు పోటీ పడగా.. అందులో నాలుగైదు షాపులు మాత్రమే దక్కాయి. ఈ నేపథ్యంలో రెవిన్యూ పంచుకునేందుకు వైన్స్ యజమానులు సిండికేట్ గా మారి బెల్ట్ దందా కు తెరతీశారు.
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