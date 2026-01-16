Sankranti Offer: సంక్రాంతికి బంపర్‌ ఆఫర్‌.. ఒక్క రూపాయికే విమాన టికెట్‌

One Rupee Flight Ticket: సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా అనేక ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్లు వచ్చాయి. విమానయాన సంస్థ విమాన టికెట్లపై బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. ఈ క్రమంలోనే ఒక్క రూపాయికే విమాన టికెట్ ఆఫర్ వచ్చింది. ప్రముఖ భారతీయ విమానయాన సంస్థ ఇండిగో సంక్రాంతి సందర్భంగా తన ప్రయాణికులకు కేవలం 1 రూపాయికే టిక్కెట్లను అందించే ఆఫర్ను ప్రకటించింది. సెయిల్ 2026లోకి అనే నూతన సంవత్సర సేల్ను ఇండిగో ఇచ్చింది. ఈ ఆఫర్లో పిల్లల టిక్కెట్లు 1 రూపాయికే లభిస్తుందని ఇండిగో తెలిపింది.
రూపాయికి టికెట్ బుకింగ్ ఎలా?
ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్ అధికారిక వెబ్సైట్ లేదా యాప్ ద్వారా నేరుగా 1 రూపాయికి టికెట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు. దేశీయ విమానాలను బుక్ చేసుకుంటే 24 నెలల కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్న పిల్లలకు మాత్రమే ఈ ఆఫర్ లభిస్తుంది. రెండేళ్లలోపు పిల్లలకు 1 రూపాయికి విమాన టికెట్ లభిస్తుంది.
టికెట్ బుక్ చేసుకున్నాక ఏం చేయాలి?
రెండేళ్ల కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్న పిల్లలకు ఒక రూపాయికి టికెట్ బుక్ చేసుకున్న తర్వాత చెక్-ఇన్ సమయంలో పిల్లల వయస్సు రుజువు పత్రాలు సమర్పించాల్సి ఉంది. పిల్లల జనన ధృవీకరణ పత్రం (బర్త్ సర్టిఫికెట్) లేకుంటే ఆసుపత్రి డిశ్చార్జ్ పత్రాలు, టీకా సర్టిఫికెట్ లేదా పాస్పోర్ట్ను సమర్పించాలి. ఈ పత్రాలను సమర్పించకపోతే ఒక్క రూపాయికి విమాన టికెట్ ఆఫర్ వర్తించదు.
ఈ ఆఫర్ గడువు?
నూతన సంవత్సర వేడుకలను చేసుకోవడానికి ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్ జనవరి 13వ తేదీన ఈ కొత్త సేల్ను ప్రారంభించింది. ఈ ఆఫర్ జనవరి 16 వరకు మాత్రమే చెల్లుబాటు అవుతుంది. ప్రయాణికులు దేశీయ విమానాలకు రూ.1,499, అంతర్జాతీయ విమానాలకు రూ.4,499 నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఇతర వన్-వే టికెట్లను పొందవచ్చు.
యాడ్-ఆన్ సేవలపై బంపర్ ఆఫర్
ఇండిగో విమాన ఛార్జీలపైనే కాకుండా 6ఈ యాడ్-ఆన్ సేవలపై కూడా గణనీయమైన డిస్కౌంట్లను ప్రకటించింది. ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ సర్వీస్పై 70 శాతం వరకు తగ్గింపు, ప్రీ-పెయిడ్ అదనపు బ్యాగేజీపై 50 శాతం వరకు తగ్గింపు, ప్రామాణిక సీటు ఎంపికపై 15 శాతం వరకు తగ్గింపు ఉంటుంది. ఇక ఎంపిక చేసిన దేశీయ మార్గాల్లో అత్యవసర ఎక్స్ఎల్ (ఎక్స్ట్రా లెగ్రూమ్) సీట్లు కేవలం రూ.500కే అందుబాటులో ఉన్నాయి.
