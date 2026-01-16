English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sankranti Offer: సంక్రాంతికి బంపర్‌ ఆఫర్‌.. ఒక్క రూపాయికే విమాన టికెట్‌

Sankranti Bumper Offer Get One Rupee Flight Ticket In Indigo Flights: సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా అన్నీంటిపై భారీ తగ్గింపు ధరలు ఉంటున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే విమానయాన సంస్థ ఇండిగో బంపర్‌ ఆఫర్‌ ప్రకటించింది. విమాన టికెట్‌ రూపాయికే అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 16, 2026, 10:46 AM IST

Sankranti Offer: సంక్రాంతికి బంపర్‌ ఆఫర్‌.. ఒక్క రూపాయికే విమాన టికెట్‌

One Rupee Flight Ticket: సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా అనేక ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్లు వచ్చాయి. విమానయాన సంస్థ విమాన టికెట్లపై బంపర్‌ ఆఫర్‌ ప్రకటించింది. ఈ క్రమంలోనే ఒక్క రూపాయికే విమాన టికెట్‌ ఆఫర్‌ వచ్చింది. ప్రముఖ భారతీయ విమానయాన సంస్థ ఇండిగో సంక్రాంతి సందర్భంగా తన ప్రయాణికులకు కేవలం 1 రూపాయికే టిక్కెట్లను అందించే ఆఫర్‌ను ప్రకటించింది. సెయిల్ 2026లోకి అనే నూతన సంవత్సర సేల్‌ను ఇండిగో ఇచ్చింది. ఈ ఆఫర్‌లో పిల్లల టిక్కెట్లు 1 రూపాయికే లభిస్తుందని ఇండిగో తెలిపింది.

Also Read: Traffic Diversion: సంక్రాంతి ప్రయాణికులకు బిగ్‌ అలర్ట్‌.. హైదరాబాద్‌ వాహనాలు దారి మళ్లింపు

రూపాయికి టికెట్ బుకింగ్‌ ఎలా?
ఇండిగో ఎయిర్‌లైన్స్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ లేదా యాప్ ద్వారా నేరుగా 1 రూపాయికి టికెట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు. దేశీయ విమానాలను బుక్ చేసుకుంటే 24 నెలల కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్న పిల్లలకు మాత్రమే ఈ ఆఫర్‌ లభిస్తుంది. రెండేళ్లలోపు పిల్లలకు 1 రూపాయికి విమాన టికెట్ లభిస్తుంది.

టికెట్ బుక్ చేసుకున్నాక ఏం చేయాలి?
రెండేళ్ల కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్న పిల్లలకు ఒక రూపాయికి టికెట్ బుక్ చేసుకున్న తర్వాత చెక్-ఇన్ సమయంలో పిల్లల వయస్సు రుజువు పత్రాలు సమర్పించాల్సి ఉంది. పిల్లల జనన ధృవీకరణ పత్రం (బర్త్‌ సర్టిఫికెట్‌) లేకుంటే ఆసుపత్రి డిశ్చార్జ్ పత్రాలు, టీకా సర్టిఫికెట్ లేదా పాస్‌పోర్ట్‌ను సమర్పించాలి. ఈ పత్రాలను సమర్పించకపోతే ఒక్క రూపాయికి విమాన టికెట్‌ ఆఫర్‌ వర్తించదు.

Also Read: Cockfight Prize: సంక్రాంతి జాక్‌పాట్.. రూ.కోటి 50 లక్షలు గెలుచుకున్న ఓ కోడి

ఈ ఆఫర్ గడువు?
నూతన సంవత్సర వేడుకలను చేసుకోవడానికి ఇండిగో ఎయిర్‌లైన్స్ జనవరి 13వ తేదీన ఈ కొత్త సేల్‌ను ప్రారంభించింది. ఈ ఆఫర్ జనవరి 16 వరకు మాత్రమే చెల్లుబాటు అవుతుంది. ప్రయాణికులు దేశీయ విమానాలకు రూ.1,499, అంతర్జాతీయ విమానాలకు రూ.4,499 నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఇతర వన్-వే టికెట్లను పొందవచ్చు. 

యాడ్-ఆన్ సేవలపై బంపర్ ఆఫర్
ఇండిగో విమాన ఛార్జీలపైనే కాకుండా 6ఈ యాడ్-ఆన్ సేవలపై కూడా గణనీయమైన డిస్కౌంట్లను ప్రకటించింది. ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ సర్వీస్‌పై 70 శాతం వరకు తగ్గింపు, ప్రీ-పెయిడ్ అదనపు బ్యాగేజీపై 50 శాతం వరకు తగ్గింపు, ప్రామాణిక సీటు ఎంపికపై 15 శాతం వరకు తగ్గింపు ఉంటుంది. ఇక ఎంపిక చేసిన దేశీయ మార్గాల్లో అత్యవసర ఎక్స్‌ఎల్‌ (ఎక్స్‌ట్రా లెగ్‌రూమ్) సీట్లు కేవలం రూ.500కే అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Also Read: Harish Rao: పండుగ పూట కేసీఆర్‌ను తలుచుకున్న గ్రామస్తులు.. హరీశ్ రావుతో ఆత్మీయ పలకరింపు 

