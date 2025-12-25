English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Santoor: అమ్మకాల్లో లైఫ్‌బాయ్‌ను అధిగమించిన మహేశ్‌బాబు సబ్బు.. దెబ్బ మాములుగా లేదు అక్కా..!!

Santoor: అమ్మకాల్లో లైఫ్‌బాయ్‌ను అధిగమించిన మహేశ్‌బాబు సబ్బు.. దెబ్బ మాములుగా లేదు అక్కా..!!

Santoor is number 1 soap in India: 4 దశాబ్దాలుగా మార్కెట్లో తిరుగులేని ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్న సంతూర్ సబ్బు దేశంలో సబ్బుల మార్కెట్లో నెంబర్ 1 బ్రాండ్ గా నిలిచిందని విప్రో కన్య్సూమర్ కేర్ తెలిపింది. రూ. 2850 కోట్ల అమ్మకాలతో వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత విభాగంలో ఇది మొదటిస్థానంలో నిలిచినట్లు కంపెనీ సీఈవో వినీత్ అగర్వాల్ తెలిపారు. పంపిణీదారులు, ఇతర భాగస్వాములు అందించిన సహకారంతోనే ఇంతటి విజయం అందిందని తెలిపారు. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Dec 25, 2025, 12:10 PM IST

Trending Photos

EPFO 3.0 Updates 2025: EPFO 3.0పై కీలక అప్‌డేట్..ఈ 11 రూల్స్‌ ఛేంజ్ అవుతున్నాయ్.. తప్పక తెలుసుకోండి..!
10
EPFO partial withdrawal rules
EPFO 3.0 Updates 2025: EPFO 3.0పై కీలక అప్‌డేట్..ఈ 11 రూల్స్‌ ఛేంజ్ అవుతున్నాయ్.. తప్పక తెలుసుకోండి..!
Prabhas: ప్రభాస్ అన్న.. మీ ఛాంపియన్ ఎవరు అని అడిగిన సందీప్ రెడ్డి.. వెంటనే జవాబు ఇచ్చేసిన హీరో..!
5
Prabhas Champion
Prabhas: ప్రభాస్ అన్న.. మీ ఛాంపియన్ ఎవరు అని అడిగిన సందీప్ రెడ్డి.. వెంటనే జవాబు ఇచ్చేసిన హీరో..!
YouTube 1 Crore Views Earnings: యూట్యూబ్‌లో కోటి వ్యూస్‌ వస్తే ఫ్లాట్‌ఫామ్‌ మీకు ఎంత చెల్లిస్తుంది.. తెలిస్తే షాక్‌ అవుతారు..!!
7
Youtube earnings india
YouTube 1 Crore Views Earnings: యూట్యూబ్‌లో కోటి వ్యూస్‌ వస్తే ఫ్లాట్‌ఫామ్‌ మీకు ఎంత చెల్లిస్తుంది.. తెలిస్తే షాక్‌ అవుతారు..!!
Subhiksha Founder R Subramanian&#039;s Journey: 3500 కోట్ల సామ్రాజ్యం.. సీన్‌ కట్‌ చేస్తే.. చేతిలో పావలా కూడా లేదు.. జైల్లో చిప్పకూడు తింటున్నారు..!!
7
Who is CR Subramanian
Subhiksha Founder R Subramanian's Journey: 3500 కోట్ల సామ్రాజ్యం.. సీన్‌ కట్‌ చేస్తే.. చేతిలో పావలా కూడా లేదు.. జైల్లో చిప్పకూడు తింటున్నారు..!!
Santoor: అమ్మకాల్లో లైఫ్‌బాయ్‌ను అధిగమించిన మహేశ్‌బాబు సబ్బు.. దెబ్బ మాములుగా లేదు అక్కా..!!

Santoor is number 1 soap in India:  భారత సబ్బుల పరిశ్రమలో కీలకమైన మార్పు చోటుచేసుకుంది.విప్రో కన్స్యూమర్ కేర్ అండ్ లైటింగ్‌కు చెందిన సంతూర్ బ్రాండ్ తాజాగా దేశంలోనే అత్యధికంగా అమ్ముడైన సబ్బుగా నిలిచింది. గత ఏడాది కాలంలో సుమారు రూ.2,850 కోట్ల అమ్మకాలను నమోదు చేయడంతో.. ఎన్నేళ్లుగా మార్కెట్ లీడర్‌గా ఉన్న లైఫ్‌బాయ్‌ను వెనక్కి నెట్టి అగ్రస్థానాన్ని దక్కించుకుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

‘యవ్వనాన్ని నిలుపుకునే చర్మం’ అనే థీమ్ తో ప్రారంభం: 
సంతూర్ ప్రయాణం 1985లో బెంగళూరులో ప్రారంభమైంది. మొదటిగా ప్రయోగాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టిన ఈ సబ్బును..  1986లో దేశవ్యాప్తంగా మార్కెట్‌లోకి తీసుకొచ్చారు. గంధం, పసుపు వంటి సంప్రదాయ పదార్థాల మిశ్రమంతో ‘యవ్వనంగా కనిపించే చర్మం’ అనే థీమ్ వినియోగదారుల ముందుకు తీసుకెళ్లింది. ఈ ప్రత్యేకమైన వాగ్దానం సంతూర్‌ను త్వరగా ప్రజల్లోకి చేరేలా చేసింది.

దాదాపు నలభై ఏళ్లుగా మార్కెట్‌లో నిలకడగా కొనసాగుతున్న సంతూర్.. తన విజయానికి వినియోగదారుల అభిరుచులను తెలసుకుంటుంది. ఉత్పత్తి నాణ్యతపై రాజీ పడకపోవడం... బలమైన పంపిణీ వ్యవస్థను నిర్మించుకోవడమే కారణమని విప్రో స్పష్టం చేసింది.ముఖ్యంగా బ్రాండ్ ప్రచారంలో  సంతూర్ మామ్ గా ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రకటనలు..  మహిళల జీవితాల్లో చోటుచేసుకుంటున్న సామాజిక మార్పులను ప్రతిబింబిస్తూ కాలానుగుణంగా మారుతూ రావడం బ్రాండ్‌కు విశేషమైన గుర్తింపును తెచ్చింది.

Also Read: Business Ideas: తమ్ముడు.. ఇది రాసిపెట్టుకో... ఈ ఒక్క బిజినెస్ ఐడియాతో ఎవరి సపోర్టు లేకుండానే.. కోట్లకు పడగలెత్తొచ్చు..!!

సంతూర్ ఎదుగుదలలో ఏపీది కీలక పాత్ర: 
సంతూర్ జాతీయ స్థాయిలో ఎదగడంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కీలక భూమిక పోషించింది. 1990ల చివర్లో రాష్ట్రాల వారీగా విస్తరణ వ్యూహాన్ని రూపొందించిన విప్రో.. తొలి అడుగుగా ఏపీ మార్కెట్‌ను ఎంచుకుంది. అక్కడ సాధించిన విజయమే నేడు సంతూర్‌ను తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, గుజరాత్ వంటి ఇతర రాష్ట్రాల వైపు విస్తరించేందుకు దోహదపడేలా చేసింది. 

కాలక్రమేణా సంతూర్ అమ్మకాలు వేగంగా పెరిగాయి. 2012 నాటికి రూ. 1,000 కోట్ల అమ్మకాల మైలురాయిని చేరుకున్న ఈ బ్రాండ్.. 2018లో రూ. 2,000 కోట్ల అమ్మకాలతో లక్స్‌ను వెనక్కి నెట్టి దేశంలో రెండో స్థానానికి చేరింది. తాజాగా రూ. 2,850 కోట్ల అమ్మకాలతో భారత సబ్బుల మార్కెట్‌లో నంబర్ వన్ స్థానాన్ని సంపాదించింది. ఈ విజయంపై విప్రో కన్స్యూమర్ కేర్ అండ్ లైటింగ్ సీఈఓ వినీత్ అగర్వాల్ స్పందించారు. వినియోగదారుల అవసరాలను లోతుగా అర్థం చేసుకోవడం.. ఉత్పత్తి నాణ్యతలో ఎలాంటి రాజీ లేకుండా ముందుకెళ్లడం వల్లే ఈ స్థాయికి చేరుకున్నామని తెలిపారు. అలాగే సంస్థ బృందాల అంకితభావం..  పంపిణీ భాగస్వాముల సహకారం ఈ విజయానికి ప్రధాన ఆధారమని ఆయన పేర్కొన్నారు.

Also Read: Small Business Ideas 2026: ధురంధర్' లాగా భారీగా సంపాదించండి. 2026 లో కేవలం రూ.లక్షతో ప్రారంభమయ్యే 5 చిన్న వ్యాపారాలు ఇవే..!!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

SantoorSoapFMCGWipro Consumer CareTop Brand

Trending News