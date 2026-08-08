Saoji Mutton: సావోజీ.. మహారాష్ట్రలోని నాగ్ పూర్, విదర్భ ప్రాంతానికి చెందిన ఫేమస్ వంటకం. సావోజీ మటన్ ఘాటైన రుచికి పెట్టింది పేరు. అయితే ఈ వంటకంపై ఓ అధికారి చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు పెద్ద దుమారాన్నే రేపుతున్నాయి. మహారాష్ట్ర ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కమిషన్ తుకారం మొండే చేసిన వ్యాఖ్యలతో అసలు వివాదం షురూ అయ్యింది. అసలేం జరిగిందో పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ఇటీవల ఓ సందర్బంగా.. తుకారాం ముండే మాట్లాడుతూ.. తన అనుభవం ప్రకారం.. సావోజీ మటన్ "చాలా ఘాటుగా ఉంటుందని, నూనెతో తినలేకుండా ఉంటుందని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ వంటకంపై ఆధారపడి జీవించే ఆ ప్రాంతంలోని అనేక కుటుంబాలు, నివాసితులు ఆ ప్రాంత ప్రజలను తీవ్రంగా నొప్పించింది. వంట సంప్రదాయాలపై అధికారులు వ్యాఖ్యానించడం తగదని హెచ్చరిస్తూ మంత్రులు కూడా స్పందించారు. దీంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తొలిసారిగా బహిరంగ హెచ్చరిక జారీ చేసింది. వివాదం ముదిరిన నేపథ్యంలో, తనకు అంత ఘాటైన ఆహారం తినే అలవాటు లేదని, సావోజీ వంటకాన్ని విమర్శించడం తన ఉద్దేశ్యం కాదని ముండే వివరణ ఇచ్చారు.
సావోజీ మటన్లో ప్రత్యేకత ఏమిటి?
మహారాష్ట్రలోని సావోజీ వర్గానికి చెందిన ఈ వంటకానికి వందల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది. సాంప్రదాయకంగా వస్త్ర వ్యాపారంతో ముడిపడి ఉన్న ఈ వర్గానికి చెందిన ప్రజలు తయారుచేసే ఈ వంటకం, కాలక్రమేణా విదర్భ ప్రాంతానికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపుగా మారింది.
సాధారణంగా మటన్ కూరలో ఉపయోగించే టమోటాలు, పెరుగు ఈ వంటకంలో అస్సలు ఉపయోగించరు. దీని అసలైన రుచికి కారణం "సావోజీ మసాలా". ఈ మసాలను ఎలా తయారు చేస్తారంటే.. ఎండు మిరపకాయలు, ధనియాలు, జీలకర్ర, నల్ల మిరియాలు, లవంగాలు, దాల్చినచెక్క, పెద్ద యాలకులు, బిర్యానీ ఆకులు, గసగసాలు, నువ్వులు, ఎండు కొబ్బరి, ముఖ్యంగా 'దగడ్ ఫూల్' వంటి వివిధ మసాలా దినుసులను వేయించడం ద్వారా ఈ మసాలాను తయారు చేస్తారు. ఇది కూరకు మంచి గాఢమైన రంగును, ఘాటైన సువాసనను, కేవలం కారం మాత్రమే కాకుండా ఒక ప్రత్యేకమైన రుచిని ఇస్తుంది.
తయారీ విధానం
ఈ వంటకాన్ని తయారుచేసే పద్ధతి కూడా ప్రత్యేకమైనది. మసాలా దినుసులను ఒక్కొక్కటిగా వేయించి, నూరుతారు. ఉల్లిపాయలు గోధుమ రంగులోకి మారే వరకు నెమ్మదిగా వేయిస్తారు. మసాలాలు పూర్తిగా మాంసానికి పట్టే విధంగా నెమ్మదిగా ఉడికిస్తారు. చివరగా, మరింత మరింత రుచి కోసం నూనె లేదా నెయ్యిని కలుపుతారు. ప్రముఖ చెఫ్ సంజీవ్ కపూర్ కూడా ఈ వంటకం తన రెసిపీని పంచుకున్నారు. దీనిని తరచుగా భాక్రీ, చపాతీ, అన్నం, లేదా రుమాలి రోటీతో తింటారు.
విదర్భ ప్రజలకు, సావోజీ మటన్ కేవలం ఒక వంటకం కాదు.. అది వారి సంస్కృతి గుర్తింపులో ఒక భాగం. ఈ తాజా వివాదం ఆ వంటకంపై చర్చను రేకెత్తించడమే కాకుండా, మహారాష్ట్ర బయట ఉన్న ప్రజలకు కూడా ఈ వంటకం గురించి తెలిసేలా చేసింది. ఫలితంగా, ఆ వంటకం అనుకోకుండా జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందింది.
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