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ఏమిటీ 'సావోజీ మటన్'? ఒకే ఒక్క కామెంట్‌తో రగిలిన వివాదం.. మహారాష్ట్రలో ఎందుకీ తీవ్ర దుమారం..?

Saoji Mutton: నాగ్‌పూర్‌కు చెందిన ప్రసిద్ధ సావోజీ మటన్ వంటకంపై తాను చేసిన వ్యాఖ్యల చుట్టూ నెలకొన్న వివాదం నేపథ్యంలో, రాష్ట్ర ఆహార, పౌర సరఫరాల శాఖ అధిపతి, సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి తుకారాం ముండే తన వైఖరిని స్పష్టం చేశారు. సావోజీ మటన్ తినవద్దని తాను ప్రజలను ఎప్పుడూ కోరలేదని అన్నారు. ఆ వంటకంలో ఉపయోగించే అధిక నూనె, ఉప్పు, మసాలాల వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రభావాల వైపు ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షించడమే తన ఉద్దేశ్యమని తెలిపారు. అసలేంటీ సావోజీ మటన్.. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Aug 08, 2026, 08:26 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 08:26 AM IST
ఏమిటీ 'సావోజీ మటన్'? ఒకే ఒక్క కామెంట్‌తో రగిలిన వివాదం.. మహారాష్ట్రలో ఎందుకీ తీవ్ర దుమారం..?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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