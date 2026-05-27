/SARTHAK-PD Scheme: 80కోట్ల మంది పేదలకు మోదీ సర్కార్ భారీ శుభవార్త.. మరో ఐదేళ్లపాటూ కొనసాగిస్తూ..!!

SARTHAK-PD Scheme: మే 27వ తేదీ బుధవారం ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ అధ్యక్షతన జరిగిన కేంద్ర మంత్రివర్గ సమావేశంలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. అందులో సార్థక్ పీడీఎస్ పథకానికి సంబంధించి ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది మంత్రివర్గం. సార్థక్ పీడీఎస్ స్కీమును మరో 5ఏళ్ల పాటూ అంటే 2031 వరకు కొనసాగించేందుకు కేంద్ర మంత్రి వర్గం రూ. 25,530కోట్ల స్కీముకు ఆమోదం తెలిపింది. ఈ స్కీమ్ జాతీయ ఆహార భద్రతా చట్టం 2013 అమలును మరింత బలోపేతం చేయనుంది. ప్రస్తుతం సుమారు 81కోట్ల మంది లబ్దిదారులకు సబ్సిడి ఆహార ధాన్యాలు అందించే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆహార పంపిణీ నెట్ వర్క్ భారతదేశంలోనే ఉంది. తాజాగా కేబినెట్ తీసుకున్న నిర్ణయం దాన్ని ఇంకా మెరుగుపరుస్తుంది. దీంతో పేదలకు రేషన్ బియ్యం మరింత మెరుగ్గా లభించనున్నాయి.
కేబినెట్ సమావేశం అనంతరం సమాచార, ప్రసార శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ మీడియాతో మాట్లాడారు. ఇందులో మూడు కీలక మార్పులు చేసినట్లు తెలిపారు. రాష్ట్రంలో గిడ్డంగుల నుండి దుకాణాలకు ఆహార ధాన్యాలను రవాణా చేసేందుకు రాష్ట్ర ఏజెన్సీలకు ప్రభుత్వం ఆర్థిక సహాయం అందిస్తుందని కేబినెట్ ఒక ప్రధాన నిర్ణయాన్ని ప్రకటించింది. దీనివల్ల రవాణా ఖర్చులు తగ్గి, మారుమూల ప్రాంతాలకు రేషన్ సకాలంలో అందేలా చూడవచ్చని తెలిపారు.
రెండవ ప్రధాన మార్పు సరసమైన ధరల దుకాణాలకు మద్దతు ఇవ్వడంతోపాటు ప్రభుత్వం రేషన్ దుకాణాలకు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది. రేషన్ డీలర్లకు డిజిటల్ పరికరాలు, మెరుగైన నిల్వ సౌకర్యాలు, కార్యాచరణ మద్దతుతో సహాయం అందుతుంది. ఈ ప్రభుత్వ మద్దతు రేషన్ పంపిణీలో అవకతవకలను నివారించడానికి సహాయపడుతుందని తెలిపారు.
ఇక మూడవ మార్పు ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ ఆధునీకరణకు సంబంధించినది. రేషన్ పంపిణీ కేంద్రాలను ఆటోమేషన్, డిజిటల్ ట్రాకింగ్, ఆన్లైన్ పర్యవేక్షణ, స్మార్ట్ పరికరాలు, పారదర్శక సాధనాలతో సహా సాంకేతికత ఆధారితంగా మార్చనున్నారు. ఇది బ్లాక్ మార్కెటింగ్ను నిరోధిస్తుందని మంత్రి వెల్లడించారు.
సార్థక్ పీడీఎస్ పథకంలో కేంద్ర మంత్రివర్గం పై మూడు ప్రధాన మార్పులు చేసింది. ఆహార ధాన్యాల రవాణా, నిల్వ, పంపిణీకి అయ్యే ఖర్చుల కోసం రాష్ట్ర ఏజెన్సీలకు సహాయం అందించడం దీని లక్ష్యమని పేర్కొంది. ఆహార పంపిణీలో పారదర్శకత, నల్ల మార్కెటింగ్ నివారణకు కూడా మంత్రివర్గం పిలుపునిచ్చింది. 2031 వరకు కొనసాగే రూ.25,530 కోట్ల ఈ పథకానికి మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది.ఈ పథకం కింద సుమారు 80 కోట్ల మంది ప్రజలు ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా లబ్ధి పొందుతారని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆహార భద్రతా కార్యక్రమం భారతదేశంలో ఉందని కూడా ప్రభుత్వం తెలిపింది.
కేంద్ర కేబినెట్ తీసుకన్న ఈ నిర్ణయం గ్రామీణ, పట్టణ పేద ప్రజలకు ఆహార భద్రతకు హామీ ఇవ్వడంతోపాటు పీఎం గరీబ్ కల్యాణ్ అన్నయోజన వంటి కార్యక్రమాలను మరింత బలపర్చనుంది. అంతేకాదు రవాణా ఖర్చులు కేంద్రం భరించడం వల్ల రాష్ట్రాల ఆర్థిక భారం తగ్గి, సేవలు మెరుగుపడతాయి. పర్యావరణ ప్రయోజనాలుగా కార్బన్ ఉద్గారాలు తగ్గే అవకాశం కూడా ఉందని చెప్పాలి.
