Anil Ambani: SBI చర్య సుప్రీంకోర్టు తీర్పుకు వ్యతిరేకంగా ఉందా? అనిల్ అంబాని న్యాయవాది సంచలన కామెంట్స్..!!

Anil Ambani: అనిల్ అంబానీపై ఎస్బీఐ తీసుకున్న చర్యలు సుప్రీంకోర్టు సూచించిన సహజ న్యాయ సూత్రాలకు విరుద్ధమని ఆయన తరపు న్యాయవాది తీవ్రంగా ఆరోపించారు. అనిల్ అంబానీకి తన వాదన వినిపించుకునే అవకాశం ఇవ్వకుండానే ఎస్బీఐ ఏకపక్షంగా (ఎక్స్-పార్టీ) చర్యలు తీసుకుందని.. ఐదుగురు ఇతర నాన్-ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్లపై ఇచ్చిన నోటీసులను ఉపసంహరించుకున్న ఎస్బీఐ, ఈ విషయంలో తమ నిర్ణయాన్ని పునఃపరిశీలించుకోవాలని న్యాయవాది సూచించారు. ఆర్బీఐ మార్గదర్శకాల ప్రకారం.. ఎస్బీఐ, ఆర్కామ్ ప్రమోటర్ డైరెక్టర్ అనిల్ అంబానీతో పాటు, రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ (RCOM)ని మోసం (Fraud) చేసినవారిగా పేర్కొంది.
కెనరా బ్యాంక్ వెనక్కి తగ్గింది:
ఆర్కామ్, అనిల్ అంబానీలను 'మోసం'గా వర్గీకరించిన కెనరా బ్యాంక్, తమ నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకున్న తర్వాత ఈ వివాదం మొదలైంది. ఆర్కామ్కు అప్పులు ఇచ్చిన బ్యాంకుల కన్సార్షియంలో కెనరా బ్యాంక్ కూడా ఉంది. అయితే జూలై 10న బాంబే హైకోర్టులో కెనరా బ్యాంక్ తమ నిర్ణయాన్ని బేషరతుగా వెనక్కి తీసుకుంది. ఆ నిర్ణయం చట్టబద్ధంగా నిలబడదని కెనరా బ్యాంక్ అంగీకరించింది అని న్యాయవాది తెలిపారు. ఒకే బ్యాంకర్స్ కన్సార్షియంలో ఉన్న ఎస్బీఐ, కెనరా బ్యాంక్లు విభిన్నంగా వ్యవహరించడంపై ఆయన ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. గతంలో, ఎస్బీఐ చర్యను అనిల్ అంబానీ న్యాయవాది తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. ఒక సంవత్సరం పాటు ఎటువంటి సమాచారం లేకుండా, కేవలం 2016 నాటి రుణానికి సంబంధించిన 2020 ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ ఆధారంగా, విచారణ లేకుండానే ఎస్బీఐ ఈ చర్య తీసుకుందని ఆరోపించారు.
నిర్ణయ ప్రక్రియపై ఆందోళన:
ఎస్బీఐ చర్యలు బ్యాంకు నిర్ణయ ప్రక్రియలోని పారదర్శకత, న్యాయం, నిష్పాక్షికతపై తీవ్ర ఆందోళనలను పెంచుతున్నాయని ఆర్కామ్ న్యాయవాది అన్నారు. అనిల్ అంబానీకి వాదనలు వినిపించే అవకాశం ఇవ్వకుండానే ఎస్బీఐ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఇది సహజ న్యాయ సూత్రాల ఉల్లంఘన. ఇలాంటి ఏకపక్ష నిర్ణయాలు బ్యాంకు విశ్వసనీయతను దెబ్బతీస్తాయి, సమాజానికి చెడు సందేశం పంపుతాయి అని న్యాయవాది వ్యాఖ్యానించారు.
వ్యక్తిగత విచారణకు అవకాశం లేదు:
అనిల్ అంబానీకి వ్యక్తిగత విచారణ జరిపే అవకాశం ఇవ్వకుండానే ఎస్బీఐ నిర్ణయం తీసుకుందని న్యాయవాది మరోసారి నొక్కి చెప్పారు. ఇది ప్రాథమిక సూత్రాలకు విరుద్ధమని ఆయన అన్నారు. సుప్రీంకోర్టు, బాంబే హైకోర్టుల తీర్పుల ప్రకారం, అన్ని పత్రాలు బహిర్గతం చేసి, ప్రభావిత వ్యక్తికి వ్యక్తిగత విచారణ కల్పించకుండా ఏ ఖాతాను కూడా మోసంగా పేర్కొనకూడదు. ఆర్బీఐ మార్గదర్శకాలు కూడా ఇదే చెబుతున్నాయని న్యాయవాది గుర్తుచేశారు. ఎస్బీఐ ఈ నిబంధనలను ఉల్లంఘించిందని ఆరోపించారు. అయినా అంబానీని మాత్రం లక్ష్యంగా చేసుకుని చర్యలు తీసుకోవడం ఎంపిక చేసిన విధానమని న్యాయవాది వాదించారు. ఈ రకమైన అస్థిరమైన వైఖరి బ్యాంకు నిష్పాక్షికతపై విశ్వాసాన్ని దెబ్బతీస్తుందని ఆయన అన్నారు.
ఐదుగురు డైరెక్టర్ల నోటీసుల ఉపసంహరణ:
ఆర్కామ్లోని ఐదుగురు నాన్-ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్లకు ఇచ్చిన షో-కాజ్ నోటీసులను ఎస్బీఐ ఉపసంహరించుకుంది. కంపెనీ రోజువారీ కార్యకలాపాలు, ఆర్థిక నిర్ణయాలలో వారికి ఎలాంటి పాత్ర లేదని ఎస్బీఐ అంగీకరించింది.
ఈ ఐదుగురు డైరెక్టర్లపై షో-కాజ్ నోటీసులను ఎస్బీఐ ఉపసంహరించుకుంది:
అరుణ్ కుమార్ పుర్వార్, ఎస్బీఐ మాజీ చైర్మన్
రాజ్ నారాయణ్ మురారి ఎల్. భరద్వాజ్, ఎల్ఐసి మాజీ చైర్మన్
మంజరి అశోక్ కాకర్, కేంద్ర ప్రత్యక్ష పన్నుల బోర్డు మాజీ సభ్యురాలు
దీపక్ హరిదేవ్ శౌరీ, బీబీసీ వరల్డ్వైడ్ మీడియా మాజీ డైరెక్టర్
ప్రొఫెసర్ జయరామన్ రామచంద్రన్, ఐఐఎం బెంగళూరు మాజీ ప్రొఫెసర్
కీలక పత్రాలు నిలిపివేత:
ఎస్బీఐ తన ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ (FAR) అసంపూర్ణ కాపీని మాత్రమే అంబానీకి అందించిందని, కీలక పత్రాలను నిలిపివేసిందని న్యాయవాది ఆరోపించారు. దీనివల్ల అంబానీకి తన వాదనను సమర్థవంతంగా వినిపించే అవకాశం దక్కలేదని ఆయన అన్నారు. ఎస్బీఐ తన ఏకపక్ష నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలి, అన్ని పత్రాలను బహిర్గతం చేయాలి. అనిల్ అంబానీకి న్యాయమైన విచారణకు అవకాశం కల్పించాలి. అలా చేయకపోతే, బ్యాంకు విశ్వసనీయత కోల్పోతుంది, భారతీయ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థపై ప్రజల విశ్వాసం తగ్గుతుందని న్యాయవాది వాదించారు.
