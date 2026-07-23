SBI Asha Scholarship 2026: ఆర్థికంగా వెనుకబడిన ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులకు దేశంలోనే అతిపెద్ద బ్యాంకు అయినా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఫౌండేషన్ గుడ్ న్యూస్ వినిపించింది. ఎస్బిఐ ప్లాటినం జూబ్లీ ఆశా స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ 2026 కోసం దరఖాస్తులను ఆహ్వానించింది. దేశంలోని అతిపెద్ద కార్పొరేట్ స్కాలర్షిప్ కార్యక్రమాల్లో ఒకటైన ఈ స్కీం ద్వారా ఈ ఏడాదికి రూ. 100 కోట్ల విలువైన స్కాలర్షిప్స్ అందించనుంది. దేశవ్యాప్తంగా 25,707 మంది విద్యార్థులు ఈ స్కీం ద్వారా లబ్ధి పొందే అవకాశం ఉంది, విద్యాభ్యాసానికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు అడ్డంకిగా మారకుండా ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులకు సహాయం చేయడం ఈ కార్యక్రమం ప్రధాన లక్ష్యమని ఎస్బిఐ ఫౌండేషన్ పేర్కొంది.
ఈ స్కాలర్షిప్ కి ఎవరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే :
*9వ తరగతి నుంచి 12వ తరగతి వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులు
*డిగ్రీ విద్యార్థులు
*పీజి విద్యార్థులు
*ఎంబీబీఎస్ చదువుతున్న విద్యార్థులు కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు
*ఐఐటీలో చదువుతున్న విద్యార్థులు
*ఐఐఎం లో చదువుతున్న విద్యార్థులు
*విదేశాల్లో మాస్టర్ చేస్తున్న విద్యార్థులు.
అర్హతలు :
దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు గత విద్యా సంవత్సరంలో కనీసం 70శాతం మార్కులు లేదా 7.5 సిజిపిఏ సాధించి ఉండాలి. ఉన్నత విద్య చదువుతున్న విద్యార్థులు న్యాక్ క్రేడ్ ఏ లేదా అంతకంటే మెరుగైన గుర్తింపు పొందిన విద్యాసంస్థలు ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ 2025-26 టాప్ 300 సంస్థలు లేదా క్యూఎస్ 2025-26 టాప్ 200 విశ్వవిద్యాలయంలో చదువుతూ ఉండాలి. అలాగే కుటుంబ వార్షిక ఆదాయము పాఠశాల విద్యార్థులకు రూ. 3 లక్షల లోపు కాలేజీ విద్యార్థులకు రూ. 6 లక్షల లోపు ఉండాలి. ప్రతి విభాగానికి సంబంధించిన పూర్తి అర్హత వివరాలను అధికారిక స్కాలర్షిప్ పోర్టల్లో ఒకసారి పరిశీలించాలని సూచిస్తున్నారు.
ఎంత స్కాలర్షిప్ లభిస్తుంది?
ఈ స్కీం కింద రూ.15 వేల నుంచి రూ.15 లక్షల వరకు స్కాలర్షిప్ అందించనున్నారు. విద్యార్థి చదివే కోర్సు విభాగాన్ని బట్టి ఈ స్కాలర్షిప్ మొత్తం మారుతూ ఉంటుంది. అర్హత నిబంధనలు కొనసాగించినట్లయితే కోర్స్ పూర్తయ్యే వరకు ఆర్థిక సహాయం అందించేలా ఈ స్కీము రూపొందించినట్లు ఎస్బిఐ ఫౌండేషన్ వెల్లడించింది.
దరఖాస్తు విధానం:
ఈ స్కీంకు అర్హులైన విద్యార్థులు ఈ విధంగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి https://www.sbiashascholarship.co.in/auth?mode=signupవెబ్సైట్లో అప్లికేషన్ను పూర్తి చేయాలి. ముందుగా ఎస్బిఐ ఆశ స్కాలర్షిప్ అధికారిగా పోర్టల్ లోకి వెళ్లాలి. తాము దరఖాస్తు చేయాలనుకుంటున్న స్కాలర్షిప్ విభాగానికి సంబంధించిన అర్హతను చూసుకున్న తర్వాత ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ఫారాన్ని నింపాలి. అందులో అవసరమైన పత్రాలు అప్లోడ్ చేసి దరఖాస్తును సమర్పించాలి. ఆ తర్వాత నమోదైన మొబైల్ నెంబర్ లేదా ఈ మెయిల్ కు సమాచారం అందుతుంది.
దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ:
ఎస్బిఐ ప్లాటినం జూబ్లీ ఆశా స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ 2026 కు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు సెప్టెంబర్ 4, 2026 చివరి తేదీగా నిర్ణయించారు. అర్హత ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులు చివరి తేదీ వరకు వేచి ఉండకుండా ముందుగానే దరఖాస్తు చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. అవసరమైన అదేవిధంగా అవసరమైన పత్రాలను సరిగ్గా అప్లోడ్ చేయాలని లేదంటే దరఖాస్తు రిజెక్ట్ అవకాశం ఉంటుందని చెప్తున్నారు.
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