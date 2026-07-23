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రూ.15 లక్షల స్కాలర్‌షిప్.. SBI ఆశా పథకానికి దరఖాస్తులు ప్రారంభం.. అర్హతలు, ఆఖరి తేదీ వివరాలు ఇవే..!!

SBI Asha Scholarship 2026: దేశంలోని అతిపెద్ద కార్పొరేట్ స్కాలర్షిప్ కార్యక్రమాల్లో ఒకటైన ఈ స్కీం ద్వారా ఈ ఏడాదికి రూ. 100 కోట్ల విలువైన స్కాలర్షిప్స్ అందించనుంది. దేశవ్యాప్తంగా 25,707 మంది విద్యార్థులు  ఈ స్కీం ద్వారా లబ్ధి పొందే అవకాశం ఉంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 23, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 04:56 PM IST
రూ.15 లక్షల స్కాలర్‌షిప్.. SBI ఆశా పథకానికి దరఖాస్తులు ప్రారంభం.. అర్హతలు, ఆఖరి తేదీ వివరాలు ఇవే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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