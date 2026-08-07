Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /ఎస్‌బీఐలో 1,538 ఉద్యోగాలు.. డిగ్రీ అర్హతతో భారీ నోటిఫికేషన్.. దరఖాస్తు వివరాలు ఇవే..!!

ఎస్‌బీఐలో 1,538 ఉద్యోగాలు.. డిగ్రీ అర్హతతో భారీ నోటిఫికేషన్.. దరఖాస్తు వివరాలు ఇవే..!!

SBI clerk notification 2026: స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సెంట్రల్ రిక్రూట్ మెంట్, ప్రమోషన్ డిపార్ట్ మెంట్, ఎస్సి, ఎస్టీ, ఓబీపీ కేటగిరీల కోసం ప్రత్యేక రిక్రూట్ మెంట్ డ్రైవ్ ద్వారా జూనియర్ అసోసియేట్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆగస్టు 7 వ తేదీ నుంచి 27వ తేదీ వరకు ఆన్ లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 07, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 04:56 PM IST
ఎస్‌బీఐలో 1,538 ఉద్యోగాలు.. డిగ్రీ అర్హతతో భారీ నోటిఫికేషన్.. దరఖాస్తు వివరాలు ఇవే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
వామ్మె.. సముద్రంలా ఎగసిపడుతున్న బావిలో నీరు.. వీడియో..
2
3
4
5