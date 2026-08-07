SBI clerk notification 2026: స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నిరుద్యోగులకు భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. డిగ్రీ అర్హతతో 1538 ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. SC, ST, OBC వర్గాలలోని బ్యాక్లాగ్ ఖాళీలను భర్తీ చేసే లక్ష్యంతో ఒక ప్రత్యేక నియామక డ్రైవ్ కోసం అధికారిక నోటిఫికేషన్ను జారీ చేసింది. ఈ డ్రైవ్ కింద మొత్తం 1538 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నట్లు నోటిఫికేషన్ లో పేర్కొంది. ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ప్రక్రియ 7 ఆగస్టు 2026న ప్రారంభమై 27 ఆగస్టు 2026 వరకు తెరిచి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా, SBI 7 ఆగస్టున బ్యాక్లాగ్ ఖాళీల కోసం ప్రత్యేకంగా ఎస్బిఐ క్లర్క్ నోటిఫికేషన్ 2026ను విడుదల చేసింది. అయితే రెగ్యులర్ ఖాళీల కోసం నోటిఫికేషన్ త్వరలోనే ప్రకటించనున్నట్లు సమాచారం. 20 నుంచి 28ఏళ్ల మధ్య వయస్సు ఉండి.. ఆసక్తితో పాటు అర్హతలు ఉన్న అభ్యర్థులు ఆగస్టు 27వ తేదీ లోపు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని తెలిపింది.
బ్యాంకు నుంచి అధికారికంగా నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అవ్వడంతో ఎస్బిఐ క్లర్క్ రిక్రూట్ మెంట్ 2026 కొరకు ఆన్ లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభం అయ్యింది. ఓబీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ వర్గాలకు చెందిన అభ్యర్థులు నిర్దేశిత అప్లికేషన్ లింక్ ద్వారా ఈ బ్యాక్ లాగ్ ఖాళీలకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అర్హులు అవుతారు.
రాష్ట్రాల వారీగా ఖాళీలు
తెలంగాణ 32, ఏపీ 88, గుజరాత్ 289, మహారాష్ట్ర 165, మధ్య ప్రదేశ్ 134 పోస్టులకు ఈ రిక్రూట్ మెంట్ జరగనుంది.
దరఖాస్తు, ఫీజు వివరాలు:
కేటగిరీని బట్టి దరఖాస్తు రుసుము మారుతుంది.. ఓబీసీ: రూ. 750 ఎస్సీ/ఎస్టీ అభ్యర్థులకు ఎలాంటి ఫీజుల చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు.
అర్హత:
ఎస్బిఐ క్లర్క్ పోస్టుకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు 20 నుంచి 28 ఏళ్ల వయస్సు మధ్య ఉండాలి. ఏ గ్రాడ్యుయేట్ అయినా దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అర్హులు.
విద్యార్హత:
అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి బ్యాచిలర్ డిగ్రీని చేసి ఉండాలి. ఇంటిగ్రేటెడ్ డ్యూయల్ డిగ్రీ ఉన్నవారు తమ ఉత్తీర్ణత తేదికి సంబంధించిన సర్టిఫికేట్ జత చేయాల్సి ఉంటుంది. చివరి సంవత్సరం చదువుతున్న విద్యార్థులు తాత్కాలికంగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. కానీ విధుల్లో చేయడానికి ముందు తప్పనిసరిగా డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి. దీంతోపాటు కంప్యూటర్ బేసిక్ నాలెడ్జీ తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
దరఖాస్తు విధానం:
ఎస్బిఐ క్లర్క్ 2026 కోసం ఆన్ లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ అధికారిక వెబ్ సైట్ sbi.bank.in లో అందుబాటులో ఉంది. ఆసక్తి, అర్హతగల అభ్యర్థులు దరఖాస్తు ఫారమును పూరించి, ఫోటో గ్రాఫ్ లు, అవసరమైన పత్రాలు అప్ లోడ్ చేసి ఫీజు చెల్లించాలి.
ఎంపిక ప్రక్రియ:
నియామకానికి ఎంపిక ప్రక్రియ మూడు దశల్లో జరుగుతుంది. ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్, భాష ప్రావీణ్యత పరీక్ష ఉంటుంది. ప్రతి దశలోనూ అర్హత సాధిస్తేనే ఫైనల్ ఎంపిక ఉంటుంది.
వేతనం : నెలకు రూ. 26,730 నుంచి రూ. 46,000 వరకు ఉంటుంది.
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