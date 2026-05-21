/SBI Home Loan: రూ. 50లక్షల హోంలోన్ కావాలంటే.. జీతం ఎంతుండాలి? ఎంత EMI కట్టాలి? లెక్కలు ఇవే..!!

SBI Home Loan Monthly Installment: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని ప్రధాన బ్యాంకులు తమ వినియోగదారుల కోసం 7.10శాతం నుంచి ప్రారంభమయ్యే వడ్డీ రేట్లతో హోంలోన్స్ అందిస్తున్నాయి. నిజానికి హోంలోన్స్ గతేడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది వడ్డీ రేట్లు 1.25శాతం తగ్గాయని చెప్పాలి. అయితే దేశంలోని అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకు అయిన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తన కస్టమర్ల కోసం ఆకట్టుకునే వడ్డీరేట్లతో హోంలోన్స్ అందిస్తోంది.
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తన కస్టమర్ల కోసం 7.25శాతం నుంచి ప్రారంభమయ్యే వడ్డీరేటుతో హోంలోన్స్ అందిస్తోంది. ఎస్బిఐ నుంచి 30ఏళ్ల కాలానికి 7.25శాతం వడ్డీ రేటుతో 50 లక్షల హోంలోన్ తీసుకోవాలంటే మీ నెలలవారీ జీతం ఎంత ఉండాలి. ప్రతి నెలా ఎంత ఈఎంఐ చెల్లించాలి. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నుండి 30 సంవత్సరాల కాలపరిమితితో.. 7.25 శాతం వడ్డీ రేటుకు రూ. 50 లక్షల హోంలోన్ తీసుకోవాలనుకుంటే.. మీ నెలసరి జీతం కనీసం రూ. 69,000 ఉండాలి. అయితే.. మీ పేరు మీద ఇప్పటికే మరే ఇతర లోన్స్ ఉన్నట్లయితే ఇబ్బందులు ఎదుర్కొవల్సి వస్తుంది. ఎలాంటి లోన్స్ లేకుంటేనే మీరో హోంలోన్ తీసుకునేందుకు సులభం అవుతుంది. ఎస్బిఐ నుండి 30 సంవత్సరాల కాలపరిమితికి 7.25 శాతం వడ్డీ రేటుతో తీసుకునే రూ. 50 లక్షల హోంలోన్ కు నెలకు సుమారుగా రూ.34,500 ఈఎంఐ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కాకుండా మరే ఇతర బ్యాంకులు తక్కువ వడ్డీరేటుకు హోంలోన్ అందిస్తున్నాయో తెలుసుకుందాం. పైసా బజార్ ఇటీవలి నివేదిక ప్రకారం.. ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకు అయిన బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 7.10 శాతం నుండి ప్రారంభమయ్యే అత్యల్ప వడ్డీ రేట్లకు హోంలోన్స్ అందిస్తోంది. కెనరా బ్యాంక్ 7.15 శాతం నుండి, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ 7.20 శాతం నుండి, పంజాబ్ & సింధ్ బ్యాంక్ 7.30 శాతం నుండి ప్రారంభమయ్యే వడ్డీ రేట్లకు హోంలోన్స్ అందిస్తున్నాయి. మీకు మంచి క్రెడిట్ స్కోర్ ఉంటే.. మీరు మీ బ్యాంకుతో డిస్కౌంట్ల గురించి కూడా చర్చించవచ్చు. మంచి క్రెడిట్ స్కోర్ తరచుగా బ్యాంకులు మెరుగైన వడ్డీ రేట్లను అందించేలా చేస్తుంది.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
