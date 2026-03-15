English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  Sbi Home Loan: SBI నుంచి రూ. 75లక్షల హోంలోన్ పొందాలంటే.. మీ నెల జీతం ఎంత ఉండాలి.. ఎంత EMI కట్ అవుతుంది..!!

Sbi Home Loan: SBI నుంచి రూ. 75లక్షల హోంలోన్ పొందాలంటే.. మీ నెల జీతం ఎంత ఉండాలి.. ఎంత EMI కట్ అవుతుంది..!!

minimum salary for home loan in sbi: బ్యాంకులో లోన్ తీసుకుని ఇల్లు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? లేదంటే ఉన్న ఇంటిని రిపేయిర్ చేయించుకునేందుకు లోన్ కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారా. అయితే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తక్కువ వడ్డీకే హోంలోన్స్ అందిస్తోంది. మిగతా బ్యాంకులతో పోలిస్తే ఈ బ్యాంకులో తక్కువ వడ్డీ రేటు ఉంది. మీరు రూ. 75లక్షల లోన్ తీసుకుంటే తాజా వడ్డీ ప్రకారం నెల నెల ఎంత ఈఎంఐ కట్టాలో తెలుసుకుందాం. అలాగే మీ నెలలవారీ జీతం కూడా ఎంత ఉండాలో చూద్దాం. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Mar 15, 2026, 06:33 PM IST

Sbi Home Loan: SBI నుంచి రూ. 75లక్షల హోంలోన్ పొందాలంటే.. మీ నెల జీతం ఎంత ఉండాలి.. ఎంత EMI కట్ అవుతుంది..!!

Mnimum salary for home loan in sbi: దేశంలోనే అతిపెద్ద బ్యాంకు అయిన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా  సొంత ఇల్లు కొనాలని భావిస్తున్న వారికి మంచి అవకాశం లభిస్తోంది. గత ఏడాది కేంద్ర బ్యాంక్ తీసుకున్న నిర్ణయాల కారణంగా రెపో రేటు సుమారు 1.25 శాతం వరకు తగ్గింది. దీనితో బ్యాంకులు కూడా తమ గృహ రుణాలపై వడ్డీ రేట్లను తగ్గించాయి. ఫలితంగా కొత్తగా హౌస్ లోన్ తీసుకునే వారికి నెలవారీ ఈఎంఐ భారం కొంతవరకు తగ్గింది. ప్రస్తుతం దేశంలోని పలు ప్రధాన ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు 7 శాతం పైగా ప్రారంభమయ్యే ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ రేట్లతో గృహ రుణాలను అందిస్తున్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులలో బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అత్యల్ప వడ్డీ రేటుతో గృహ రుణాలను అందిస్తున్న బ్యాంకుల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. ఈ బ్యాంకు సుమారు 7.10 శాతం నుండి ప్రారంభమయ్యే వడ్డీ రేటుతో హౌస్ లోన్లు ఇస్తోంది. అలాగే కెనరా బ్యాంకు సుమారు 7.15 శాతం వడ్డీ రేటుతో రుణాలను అందిస్తోంది.పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ వద్ద గృహ రుణాల వడ్డీ రేట్లు సుమారు 7.20 శాతం నుండి ప్రారంభమవుతాయి. మరో ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకు పంజాబ్ అండ్ సింధ్ బ్యాంక్  కూడా 7.30 శాతం నుండి గృహ రుణాలను అందిస్తోంది.

ఇక దేశంలో అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకు అయిన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా  కూడా తన కస్టమర్లకు ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ రేట్లతో గృహ రుణాలను అందిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఎస్‌బీఐలో గృహ రుణాలపై వడ్డీ రేట్లు సుమారు 7.25 శాతం నుండి ప్రారంభమవుతున్నాయి. ఉదాహరణకు, ఎవరైనా ఎస్‌బీఐ నుంచి రూ.75 లక్షల గృహ రుణాన్ని 30 సంవత్సరాల కాలానికి 7.25 శాతం వడ్డీ రేటుతో తీసుకుంటే, ప్రతి నెలా సుమారు రూ.50 వేల వరకు ఈఎంఐ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

ఇలాంటి రుణాన్ని పొందాలంటే దరఖాస్తుదారుడి నెలవారీ ఆదాయం కూడా సరిపడా ఉండాలి. సాధారణంగా బ్యాంకులు వ్యక్తి ఆదాయం, ఇప్పటికే ఉన్న రుణాలు, క్రెడిట్ చరిత్ర వంటి అంశాలను పరిశీలించి రుణాన్ని మంజూరు చేస్తాయి. రూ.75 లక్షల గృహ రుణం పొందేందుకు దాదాపు నెలకు రూ.1 లక్ష వరకు జీతం ఉండటం మంచిదని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా దరఖాస్తుదారుడి పేరుపై ఇతర క్రియాశీల రుణాలు లేకపోతే రుణం పొందడం మరింత సులభమవుతుంది.

ఇక్కడ మరో ముఖ్యమైన అంశం క్రెడిట్ స్కోరు. మంచి క్రెడిట్ స్కోరు ఉన్న వారికి బ్యాంకులు సాధారణంగా తక్కువ వడ్డీ రేట్లను అందించే అవకాశం ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో కస్టమర్లు బ్యాంకుతో చర్చించి అదనపు డిస్కౌంట్ కూడా పొందవచ్చు. అయితే క్రెడిట్ స్కోరు తక్కువగా ఉంటే రుణం ఆమోదం ఆలస్యం కావచ్చు లేదా పూర్తిగా తిరస్కరించబడే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అందుకే గృహ రుణం తీసుకునే ముందు తమ ఆర్థిక స్థితి, క్రెడిట్ స్కోరు, చెల్లింపు సామర్థ్యం వంటి అంశాలను పరిశీలించడం చాలా అవసరం.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి 

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

minimum salary for home loan in sbisalary for home loanSBI home loan interest ratesSBI Home Loansbi home loan emi

Trending News